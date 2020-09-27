В Україні через негоду знеструмлено 107 населених пунктів у чотирьох областях, - ДСНС

У неділю, 27 вересня, в Україні через негоду знеструмлено 107 населених пунктів. Найбільше таких населених пунктів у Львівській та Вінницькій областях.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 27 вересня унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 4 областях, а саме: у Львівській - 34, у Вінницькій - 33, в Івано -Франківській - 26, у Чернівецькій - 14", - йдеться в повідомленні.

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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.