В Україні через негоду знеструмлено 107 населених пунктів у чотирьох областях, - ДСНС
У неділю, 27 вересня, в Україні через негоду знеструмлено 107 населених пунктів. Найбільше таких населених пунктів у Львівській та Вінницькій областях.
Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 7:00 27 вересня унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 4 областях, а саме: у Львівській - 34, у Вінницькій - 33, в Івано -Франківській - 26, у Чернівецькій - 14", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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