УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13814 відвідувачів онлайн
Новини
6 791 10

В Україні через негоду знеструмлено 107 населених пунктів у чотирьох областях, - ДСНС

В Україні через негоду знеструмлено 107 населених пунктів у чотирьох областях, - ДСНС

У неділю, 27 вересня, в Україні через негоду знеструмлено 107 населених пунктів. Найбільше таких населених пунктів у Львівській та Вінницькій областях.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 27 вересня унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 4 областях, а саме: у Львівській - 34, у Вінницькій - 33, в Івано -Франківській - 26, у Чернівецькій - 14", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: На спробу підвищення тарифів на електроенергію має різко відреагувати АМКУ, - експерт

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Автор: 

негода (760) стихія (100) ДСНС (5139) Електрика (2042)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+1
Ну так треба лінії випилювати від дерев. А у нас електрики дві доби пробухали, бензопилу і не заводили навіть.
показати весь коментар
27.09.2020 09:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сложно представить сколько десятилетий восстанавливались бы после тропического урагана как во Флориде. Здесь небольшой дождик или снег = катастрофа
показати весь коментар
27.09.2020 09:20 Відповісти
василько, а в тебе дощик зараз?
показати весь коментар
27.09.2020 10:03 Відповісти
Много раз наблюдал как линии обесточиваются от того , что молодое дерево , скажем клен выросло , ветки достают проводов, после дождя дерево намокло и сработала защита от КЗ, или ветка с дерева расположеного рядом упала и оборвала провода, но ни разу не слышал и не читал, что обесточился населенный пункт от безалаберного обслуживание линий ел. передач
показати весь коментар
27.09.2020 09:25 Відповісти
Ну так треба лінії випилювати від дерев. А у нас електрики дві доби пробухали, бензопилу і не заводили навіть.
показати весь коментар
27.09.2020 09:27 Відповісти
Щоб 2 дні бухати,треба щоб було за що, напевно перед цим напиляли 1-2 машини дров , та кудись реалізували
показати весь коментар
27.09.2020 09:55 Відповісти
Есть защитная зона ВЛ в которой высокорастущих деревьев вообще не должно быть, но все забивают болт и садят, потом плачут, когда нет света. Линии 10кВ подъехать невозможно, все распахано. После дождей автовышку приходится чуть ли не на руках нести к опоре или ремонтировать на лазах. Протяженность линий в обслуживании одного РЭСа исчисляется сотнями километров, сюда также входят трансформаторные подстанции. Все это хозяйство обслуживают три бригады. В каждой мастер и 2-3 монстера. Много наработешь в стихию? Что бы только найти повреждение тратится уйма времени, особенно если линия находится в труднопроходимой местности + неблагоприятные погодные условия + темное время суток.
показати весь коментар
27.09.2020 12:19 Відповісти
Особливо коли не хочуть працювати. У мене перекос по фазі іде- весь час лупить 280-320 вольт. Їм до лампочки. Навіть не реагують.
показати весь коментар
27.09.2020 12:23 Відповісти
Запитайте у сусідів, якщо схожі проблеми, то звертайтесь письмово до головного інженера - повинні відреагувати.
показати весь коментар
27.09.2020 13:24 Відповісти
Ні. Сказали більше не звертатися, бо взагалі відріжуть.
показати весь коментар
27.09.2020 13:58 Відповісти
Жах
показати весь коментар
27.09.2020 15:38 Відповісти
 
 