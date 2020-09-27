Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Заявляють про жертви серед мирних жителів

На кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії, обидві сторони звинувачують у цьому одна одну.

На кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. МЗС Вірменії звинуватило в цьому Баку, а Міноборони Азербайджану заявляє, що атаку почав Єреван. передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За даними Вірменії, Азербайджан нібито завдав ракетних ударів по мирних населених пунктах. У Міноборони Азербайджану кажуть про протилежне. ЗС Вірменії нібито інтенсивно обстріляли азербайджанські прикордонні населені пункти: "Як наслідок <...> серед мирного населення є вбиті та поранені".

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Також Баку заявляє про початок "контрнаступательной операції уздовж всього фронту": "Особовий склад і танкові підрозділи за підтримки підрозділів артилерії, авіації і безпілотників, виявивши велику кількість живої сили, військові об'єкти і бойову техніку ЗС Вірменії <...> знищують їх". Повідомляється про 12 знищених ЗРК Вірменії та збитий бойовий вертоліт Азербайджану.

Єреван заявляє про втрати Азербайджану "в живій силі та техніці, зокрема про три підбиті танки".

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".