За добу в Україні на COVID-19 захворіло 3 130 осіб, видужали 1 009, померли 56

В Україні станом на ранок неділі від початку пандемії зафіксовано 198 634 випадки захворювання на коронавірус, за добу - 3 130 випадків, водночас видужали 1 009 осіб, 56 хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки й оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 27 вересня, повідомлялося про рекордні 3 833 нові випадки захворювання за добу.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок неділі 198 634 особи, померло від початку пандемії 3 959 осіб (за добу 56), видужали 87 882 особи (за добу 1 009). Наразі в Україні на COVID-19 хворіють 106 793 особи, що на 2 065 більше, ніж днем ​​раніше.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (494) області, Києві (323), Дніпропетровській (167), Львівській (148), Київській (143) та Одеській (142) областях.















