УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13814 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 812 35

За добу в Україні на COVID-19 захворіло 3 130 осіб, видужали 1 009, померли 56

За добу в Україні на COVID-19 захворіло 3 130 осіб, видужали 1 009, померли 56

В Україні станом на ранок неділі від початку пандемії зафіксовано 198 634 випадки захворювання на коронавірус, за добу - 3 130 випадків, водночас видужали 1 009 осіб, 56 хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки й оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 27 вересня, повідомлялося про рекордні 3 833 нові випадки захворювання за добу.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок неділі 198 634 особи, померло від початку пандемії 3 959 осіб (за добу 56), видужали 87 882 особи (за добу 1 009). Наразі в Україні на COVID-19 хворіють 106 793 особи, що на 2 065 більше, ніж днем ​​раніше.

Читайте також: Тимошенко про COVID-19: Коли задихаєшся, не знаєш, чим це закінчиться через 5 або 10 хвилин

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (494) області, Києві (323), Дніпропетровській (167), Львівській (148), Київській (143) та Одеській (142) областях.

За добу в Україні на COVID-19 захворіло 3 130 осіб, видужали 1 009, померли 56 01
За добу в Україні на COVID-19 захворіло 3 130 осіб, видужали 1 009, померли 56 02
За добу в Україні на COVID-19 захворіло 3 130 осіб, видужали 1 009, померли 56 03
За добу в Україні на COVID-19 захворіло 3 130 осіб, видужали 1 009, померли 56 04
За добу в Україні на COVID-19 захворіло 3 130 осіб, видужали 1 009, померли 56 05
За добу в Україні на COVID-19 захворіло 3 130 осіб, видужали 1 009, померли 56 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Унікуми не дотримуються найпростіших правил - бути в масці в громадських місцях, в місцях скупчення людей, й обробляти руки антисептиком. Нічого складного. Носи, котрі стирчать із-під масок, нагадують члени, котрі вивалились із спідньої білизни носіїв.
показати весь коментар
27.09.2020 10:12
+3
http://ukrpohliad.org/komentari/shvedskyj-sposib-borotby-z-kovid-19-vyyavyvsya-uspishnishym-vid-************.html Шведський шлях виявився найуспішнішими способом боротьби з епідемією коронавірусу. Шведи не запроваджували карантину і тотального закриття всього що тільки можна. Дбали про про безпеку груп риску - тобто старих і нестарих, але хронічно хворих, шведів - всім іншим дали можливість "підчепити" імунітет до Ковід-19. І тепер там захворюваність найнижча.
Найнеуспішнішим і економічно найруйнівнішим виявися шлях, який навязала Україні команда "Слуг Народу" імені Зеленського. Тотальне закриття установ, підприємств, бізнесів, зупинка всього громадського, міжміського і залізничного транспорту.
І забрані з бюджету, і невідомо на що потрачені величезні гроші.
показати весь коментар
27.09.2020 10:00
+3
В Швеции намного выше летальность от ковида по сравнению с Финляндией или Норвегией. По числу заболевших и умерших на 1 млн населения Швеция проигрывает даже Украине. Кстати, заболеваемость ковидом в Швеции снова начала расти.
показати весь коментар
27.09.2020 10:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Украине по состоянию на утро воскресенья с начала пандемии зафиксированы 198 634 случая заболевания коронавирусной болезньюИсточник: https://censor.net/ru/n3221444

Но по сей день МОЗ так и не дало статистику какие группы людей наиболее подвержены заболеванию.Какой образ жизни они (заболевшие) вели,к каким социальным группам относятся и т.д.
По официальной статистике из только одной палаты,где начался очаг инфекции в Китае,из 180-ти инфицированых заболевшим оказался ТОЛЬКО ОДИН КУРЯЩИЙ.
показати весь коментар
27.09.2020 09:34 Відповісти
Нужна статистика .Сколько родилось,сколько умерло, из них сколько умерло от ковида.Сейчас статистика никакая.
показати весь коментар
27.09.2020 09:52 Відповісти
Нужна не спорю,но когда по миру катком прокотилась такая зараза то бумаю что только глубокий анализ ситуации может хоть что-то прояснить.К примеру почему в семье одни заболели а кто-то нет?Почему в одной местности болеют почти поголовно а в другой заболевание является исключением.
Видимо в таких исследованиях никто не заинтересован и чем больше людей пострадает тем дороже можна будет продать найденую вакцину.
показати весь коментар
27.09.2020 09:59 Відповісти
P.S.И если этот вирус действительно создан искуственно то создатели этого вируса,зная его генокод,и гарантировано знают как и чем его уничтожить.
показати весь коментар
27.09.2020 10:03 Відповісти
Не факт. ВИЧ или вирус герпеса давно секвенированы, но вакцины от них нет.
показати весь коментар
27.09.2020 10:06 Відповісти
Только вот люди научились с этим жить а нас принуждают карантинами от этого прятаться в ущерб самим себе не вводя табу на погашение кредитов,оплат комунальных услуг и на повышение цен на товары первой необходимости.
показати весь коментар
27.09.2020 10:25 Відповісти
Ни ВИЧ, ни герпес не передаются воздушно-капельным путем. За весь август 2020 от СПИДа умер 191 человек. За три последних дня от ковида умерло 204 человека. Про смерность от герпеса нечего и говорить.
показати весь коментар
27.09.2020 11:43 Відповісти
Вот по этому и нужна всесторонняя аналитика по заражению.Точно из такими симптомами еще 5 лет назад умер брат моего друга,диагноз легочная пневмония от осложнения заболевания на грипп.Точно так умер более чем два года назад,еще до ковида коллега по работе.Так что эта зараза уже гуляет по миру не один год.И это только два человека которых я знал лично.
показати весь коментар
27.09.2020 12:05 Відповісти
Репрезентативность Вашей выборки недостаточна для таких выводов.
показати весь коментар
27.09.2020 12:42 Відповісти
Возможно,не спорю.Но больно смотреть что в этом направлении буквально ничего не делается.
показати весь коментар
27.09.2020 12:49 Відповісти
P.S.И ничего даже не делалось для выявления истинной причины их смертей толи по халатности толи по неведанию.Скорее всего второе.
показати весь коментар
27.09.2020 12:52 Відповісти
Медицина весьма консервативная наука. Пневмония как осложнение гриппа известна и описана давно и не является чем-то необычным. И даже смерти от таких пневмоний не явлются чем=то экстраординарным. А предположения о том, что вирус ковида гулял среди людей нераспознанным пару лет назад очень маловероятны. Его заразность и летальность прилично выше, чем у гриппа и был бы всплеск избыточной смертности, который не остался бы без внимания.
показати весь коментар
27.09.2020 14:22 Відповісти
Выступая в парламенте 3 ноября, Юлия Тимошенко заявила, что за 9 месяцев 2009 года от гриппа и его осложнений в стране умерло 3 822 человека, тогда как за аналогичный период 2007 года - 4 720 человек.

А за весь период ковида по оф.данным умерло
Летальные исходы

3959

Так в чем же разница?Если тогда погибали за сезон гриппа а теперь за весь период пандемии а ето уже почти безпрерывный год.
показати весь коментар
27.09.2020 14:35 Відповісти
Разница в том, что
1) на 1 января 2009 года Укарина вошла на пике заболеваемости гриппом, а первый заболевший от ковида был только 17 марта.
2) В 2009 преобладающим был вирус H1N1, который очень слабо заражал людей старше 60 лет. (Наверное, была вспышка около 58-60 лет до 2009 года с вирусом идентичной или похожей иммуногенности. )
показати весь коментар
27.09.2020 15:09 Відповісти
Вы хотите сказать что ковиду подвержены люди из слабым или ослабленым имунитетом?А ведь сильный имунитет чтобы защитится от ковида гдето болжен был с ним уже встречаться.
показати весь коментар
27.09.2020 15:15 Відповісти
Нет, я этого не говорил. Я писал о том, что
1. некорректно сравнивать смертность от всех видов гриппа со смертностью от одного ковида, к тому же начавшегося на 2,5 месяца позже пика гриппозного сезона.
2. В эпидемии 2009 года с рядом вирусов люди ранее встречались и имели иммунитет к ним.
показати весь коментар
27.09.2020 16:24 Відповісти
Факт
Точно из такими симптомами еще 5 лет назад умер брат моего друга,диагноз легочная пневмония от осложнения заболевания на грипп.

і висновок:
эта зараза уже гуляет по миру не один год

це цікаво..
ставити діагноз з ОДНИМ симптомом...
показати весь коментар
27.09.2020 14:19 Відповісти
Не одним симптомом а проводячи паралелі.Тим більше що тоді ніхто і гадки не мав про ковід так що повноцінно ніхто так і не розбирався чому не діяли антибіотики та чому смерть настала всього за чотири дні та чому не можна було зупинити оттік легенів ніякими методами.
показати весь коментар
27.09.2020 15:21 Відповісти
К тому же большой вопрос, как долго сохраняются антитела после вакцинированных, пока, что этого никто не знает
показати весь коментар
27.09.2020 11:47 Відповісти
какая зараза?
короновирус та же ОРВИ, только очень многие им болеют даже не замечая.
показати весь коментар
27.09.2020 10:08 Відповісти
Вот именно,никто в МОЗ и нестарается выяснять причину почему одни дохнут а другим хоть бы хны.
показати весь коментар
27.09.2020 10:11 Відповісти
http://www.ukrstat.gov.ua

"Статистична інформація", "Населення та міграція"
показати весь коментар
27.09.2020 10:02 Відповісти
В среднем число умерших за 1 день от туберкулеза в Украине около 10 человек. По ДТП примерно столько же.
показати весь коментар
27.09.2020 10:14 Відповісти
По данным на 2006 год, туберкулёз вместе с низкокачественным алкоголем, сердечно-сосудистыми заболеваниями и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE самоубийствами (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 самоубийства на Украине ) является одной из причин того, что смертность на Украине превышает смертность в Евросоюзе примерно в три раза
показати весь коментар
27.09.2020 23:43 Відповісти
Ну, а ковид на сегодня в 6-7 раз больше убивает,чем туберкулез.
показати весь коментар
28.09.2020 00:02 Відповісти
http://ukrpohliad.org/komentari/shvedskyj-sposib-borotby-z-kovid-19-vyyavyvsya-uspishnishym-vid-************.html Шведський шлях виявився найуспішнішими способом боротьби з епідемією коронавірусу. Шведи не запроваджували карантину і тотального закриття всього що тільки можна. Дбали про про безпеку груп риску - тобто старих і нестарих, але хронічно хворих, шведів - всім іншим дали можливість "підчепити" імунітет до Ковід-19. І тепер там захворюваність найнижча.
Найнеуспішнішим і економічно найруйнівнішим виявися шлях, який навязала Україні команда "Слуг Народу" імені Зеленського. Тотальне закриття установ, підприємств, бізнесів, зупинка всього громадського, міжміського і залізничного транспорту.
І забрані з бюджету, і невідомо на що потрачені величезні гроші.
показати весь коментар
27.09.2020 10:00 Відповісти
В Швеции намного выше летальность от ковида по сравнению с Финляндией или Норвегией. По числу заболевших и умерших на 1 млн населения Швеция проигрывает даже Украине. Кстати, заболеваемость ковидом в Швеции снова начала расти.
показати весь коментар
27.09.2020 10:11 Відповісти
Цікава ще одна ситуація,керівнитство говорить нам що на боротьбу із хворобою закінчуються виделені бюджетом кошти і в цей же час,три або чотири тижні тому назад, керівницво заявляло що надані світом грошова допомога на боротьбу із вірусом освоєна лише на 1.5%.
Так що це означає?
показати весь коментар
27.09.2020 10:19 Відповісти
От тільки чомусь у "найуспішніших" захворів кожен 111-й, а помер кожен 1720-й... У перерахунку для України це майже 400 тис хворих (медицина України в же захлинулась при майже 200 тисячах) і понад 25 тисяч померлих (насправді було б набагато більше через той самий колапс медицини).
Та й статистику шведи чомусь зактили...
А те, що криворукі зЕ за що не візьмуться, все зроблять якнайгірше - не обговорюється.
показати весь коментар
27.09.2020 10:22 Відповісти
Британія спочатку теж так думала..
але недавно посилила штрафні санкції до 1000 фунтів штрафу за недотримання карантинних норм..
Дураки напевне..
Лахті не слухають ))))
показати весь коментар
27.09.2020 14:21 Відповісти
Унікуми не дотримуються найпростіших правил - бути в масці в громадських місцях, в місцях скупчення людей, й обробляти руки антисептиком. Нічого складного. Носи, котрі стирчать із-під масок, нагадують члени, котрі вивалились із спідньої білизни носіїв.
показати весь коментар
27.09.2020 10:12 Відповісти
За добу в Україні на COVID-19 захворіло 3 130 осіб, видужали 1 009, померли 56 - Цензор.НЕТ 6192
показати весь коментар
27.09.2020 11:02 Відповісти
 
 