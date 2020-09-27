За добу в Україні на COVID-19 захворіло 3 130 осіб, видужали 1 009, померли 56
В Україні станом на ранок неділі від початку пандемії зафіксовано 198 634 випадки захворювання на коронавірус, за добу - 3 130 випадків, водночас видужали 1 009 осіб, 56 хворих померли.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки й оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Днем раніше, 27 вересня, повідомлялося про рекордні 3 833 нові випадки захворювання за добу.
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок неділі 198 634 особи, померло від початку пандемії 3 959 осіб (за добу 56), видужали 87 882 особи (за добу 1 009). Наразі в Україні на COVID-19 хворіють 106 793 особи, що на 2 065 більше, ніж днем раніше.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (494) області, Києві (323), Дніпропетровській (167), Львівській (148), Київській (143) та Одеській (142) областях.
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Но по сей день МОЗ так и не дало статистику какие группы людей наиболее подвержены заболеванию.Какой образ жизни они (заболевшие) вели,к каким социальным группам относятся и т.д.
По официальной статистике из только одной палаты,где начался очаг инфекции в Китае,из 180-ти инфицированых заболевшим оказался ТОЛЬКО ОДИН КУРЯЩИЙ.
Видимо в таких исследованиях никто не заинтересован и чем больше людей пострадает тем дороже можна будет продать найденую вакцину.
А за весь период ковида по оф.данным умерло
Летальные исходы
3959
Так в чем же разница?Если тогда погибали за сезон гриппа а теперь за весь период пандемии а ето уже почти безпрерывный год.
1) на 1 января 2009 года Укарина вошла на пике заболеваемости гриппом, а первый заболевший от ковида был только 17 марта.
2) В 2009 преобладающим был вирус H1N1, который очень слабо заражал людей старше 60 лет. (Наверное, была вспышка около 58-60 лет до 2009 года с вирусом идентичной или похожей иммуногенности. )
1. некорректно сравнивать смертность от всех видов гриппа со смертностью от одного ковида, к тому же начавшегося на 2,5 месяца позже пика гриппозного сезона.
2. В эпидемии 2009 года с рядом вирусов люди ранее встречались и имели иммунитет к ним.
Точно из такими симптомами еще 5 лет назад умер брат моего друга,диагноз легочная пневмония от осложнения заболевания на грипп.
і висновок:
эта зараза уже гуляет по миру не один год
це цікаво..
ставити діагноз з ОДНИМ симптомом...
короновирус та же ОРВИ, только очень многие им болеют даже не замечая.
"Статистична інформація", "Населення та міграція"
Найнеуспішнішим і економічно найруйнівнішим виявися шлях, який навязала Україні команда "Слуг Народу" імені Зеленського. Тотальне закриття установ, підприємств, бізнесів, зупинка всього громадського, міжміського і залізничного транспорту.
І забрані з бюджету, і невідомо на що потрачені величезні гроші.
Так що це означає?
Та й статистику шведи чомусь зактили...
А те, що криворукі зЕ за що не візьмуться, все зроблять якнайгірше - не обговорюється.
але недавно посилила штрафні санкції до 1000 фунтів штрафу за недотримання карантинних норм..
Дураки напевне..
Лахті не слухають ))))