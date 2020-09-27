Австрія та Угорщина висловили слова підтримки Україні у зв'язку з катастрофою Ан-26 під Чугуєвом: Ми щиро співчуваємо

Австрія висловлює щирі співчуття сім'ям і друзям, які втратили своїх рідних у катастрофі літака Військово-повітряних сил ЗСУ в Харківській області.

Про це повідомляється на сторінці МЗС Австрії у твіттері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми були шоковані новиною про трагічну катастрофу літака Військово-повітряних сил в Україні і висловлюємо свої щирі співчуття всім сім'ям і друзям, які втратили своїх рідних. Бажаємо всім пораненим якнайшвидшого одужання", - йдеться в повідомленні.

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Президент Угорщини Янош Адер висловив співчуття Україні у зв'язку з катастрофою Ан-26 біля аеропорту Чугуєва Харківської області. Про це повідомила надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Любов Непоп.

"Президент Угорщини Янош Адер направив президенту України Володимиру Зеленському співчуття від імені Угорщини у зв'язку з катастрофою в аеропорту міста Чугуїв літака Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України увечері 25 вересня", - написала вона.

Непоп додала, що Адер від себе особисто і від угорського народу висловив щирі співчуття членам сімей та близьким загиблих у цій трагедії.

"У ці тяжкі години випробувань ми щиро співчуваємо їм і від усього серця поділяємо їхній великий біль. Пораненим у цій катастрофі бажаємо якнайшвидшого одужання", - зазначив президент Угорщини.





Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.