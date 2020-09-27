УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14595 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 248 14

За добу на COVID-19 захворіли 195 дітей і 116 медпрацівників, загалом 13 080 дітей і 14 799 медиків, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 195 дітей і 116 медпрацівників, загалом 13 080 дітей і 14 799 медиків, - Степанов

За минулу добу госпіталізовано 537 осіб із COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіло 3 130 людей, зокрема 195 дітей і 116 медпрацівників. Було госпіталізовано 537 осіб. Зафіксовані 56 летальних випадків. Одужали 1 009 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 198 634 особи (зокрема 13 080 дітей і 14 799 медпрацівників). ...За минулу добу було проведено 28 835 тестів  (24 049 - методом ПЛР, 4 786 - методом ІФА)", - розповів Степанов.

Читайте також: За добу в Україні на COVID-19 захворіло 3 130 осіб, видужали 1 009, померли 56

Автор: 

діти (5128) карантин (18172) лікарі (1289) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
За сутки COVID-19 заболели 195 детей и 116 медработников, всего 13 080 детей и 14 799 медиков, - Степанов - Цензор.НЕТ 9712

Ти вже наголосував.
показати весь коментар
27.09.2020 10:18
+2
За добу на COVID-19 захворіли 195 дітей і 116 медпрацівників, загалом 13 080 дітей і 14 799 медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 2211
показати весь коментар
27.09.2020 10:43
+2
странный твой выбор (ты не из этих 73% ? ) потому что в мире есть страны в которых смертность от туберкулеза и грипа а во многих странах и от рака гораздо меньше чем на сегодня от короновируса .
я думал что ты спросишь где власть дела деньги собранные на борьбу с вирусом и почему еще есть аптеки ( я сам удивился ) где нет масок ......
показати весь коментар
27.09.2020 10:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За сутки COVID-19 заболели 195 детей и 116 медработников, всего 13 080 детей и 14 799 медиков, - Степанов - Цензор.НЕТ 9712

Ти вже наголосував.
показати весь коментар
27.09.2020 10:18 Відповісти
странный твой выбор (ты не из этих 73% ? ) потому что в мире есть страны в которых смертность от туберкулеза и грипа а во многих странах и от рака гораздо меньше чем на сегодня от короновируса .
я думал что ты спросишь где власть дела деньги собранные на борьбу с вирусом и почему еще есть аптеки ( я сам удивился ) где нет масок ......
показати весь коментар
27.09.2020 10:47 Відповісти
ті, хто хворіє на перелічені тобою хвороби, вмруть від коронавірусу ще швидше.
до речі, в моєму будинку померла від пневмонії лікарка, вона хоч і не працювала вже, але була здоровою.
так от, швидка кілька днів відмовляла у візиті.
забрали, коли вже пізно було.
Ти і надалі пропонуєш начхати коронавірусу у вічі ? Тіпа- не страшний ?
Нас зеля всім забезпечив ?
показати весь коментар
27.09.2020 10:50 Відповісти
Бо аналізу ніхто не робив !
Але яка пневмонія в літню погоду ??
Від чого ?
показати весь коментар
27.09.2020 11:05 Відповісти
За добу на COVID-19 захворіли 195 дітей і 116 медпрацівників, загалом 13 080 дітей і 14 799 медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 2211
показати весь коментар
27.09.2020 10:43 Відповісти
Швидкого одужання малечі та лікарям.
показати весь коментар
27.09.2020 10:48 Відповісти
За добу на COVID-19 захворіли 195 дітей і 116 медпрацівників, загалом 13 080 дітей і 14 799 медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 9075
показати весь коментар
27.09.2020 11:21 Відповісти
Одна лаборатория для тестирования стоит 3 млн гривен. Если бы полгода назад открыли 50-100 таких лабораторий на страну, то можно было бы спасти кучу народа и уменьшить распространение. Хотя для зебилов приоритет - прибарахлиться, поэтому 30 млрд короновирусного фонда было закатано в асфальт
показати весь коментар
27.09.2020 12:36 Відповісти
Гроши не лечат.Гепа копейки не доплатил ковидному медперсоналу и не прикупил лекарств..Сам уехал в Шарите отмывать награбленное.
показати весь коментар
27.09.2020 12:29 Відповісти
10% заболевших короной - медики. Такого нет нигде в мире! ****, кому еще непонятно, что зеленые твари - враги Украины!
показати весь коментар
27.09.2020 12:31 Відповісти
 
 