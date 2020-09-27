1 248 14
За добу на COVID-19 захворіли 195 дітей і 116 медпрацівників, загалом 13 080 дітей і 14 799 медиків, - Степанов
За минулу добу госпіталізовано 537 осіб із COVID-19.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіло 3 130 людей, зокрема 195 дітей і 116 медпрацівників. Було госпіталізовано 537 осіб. Зафіксовані 56 летальних випадків. Одужали 1 009 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 198 634 особи (зокрема 13 080 дітей і 14 799 медпрацівників). ...За минулу добу було проведено 28 835 тестів (24 049 - методом ПЛР, 4 786 - методом ІФА)", - розповів Степанов.
Топ коментарі
+5 5 копійок
показати весь коментар27.09.2020 10:18 Посилання
+2 вау
показати весь коментар27.09.2020 10:43 Посилання
+2 вау
показати весь коментар27.09.2020 10:47 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти вже наголосував.
я думал что ты спросишь где власть дела деньги собранные на борьбу с вирусом и почему еще есть аптеки ( я сам удивился ) где нет масок ......
до речі, в моєму будинку померла від пневмонії лікарка, вона хоч і не працювала вже, але була здоровою.
так от, швидка кілька днів відмовляла у візиті.
забрали, коли вже пізно було.
Ти і надалі пропонуєш начхати коронавірусу у вічі ? Тіпа- не страшний ?
Нас зеля всім забезпечив ?
Але яка пневмонія в літню погоду ??
Від чого ?