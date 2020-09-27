За добу на COVID-19 захворіли 195 дітей і 116 медпрацівників, загалом 13 080 дітей і 14 799 медиків, - Степанов

За минулу добу госпіталізовано 537 осіб із COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіло 3 130 людей, зокрема 195 дітей і 116 медпрацівників. Було госпіталізовано 537 осіб. Зафіксовані 56 летальних випадків. Одужали 1 009 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 198 634 особи (зокрема 13 080 дітей і 14 799 медпрацівників). ...За минулу добу було проведено 28 835 тестів (24 049 - методом ПЛР, 4 786 - методом ІФА)", - розповів Степанов.

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