Поліція за добу відкрила вісім кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу. ІНФОГРАФІКА

Українські поліцейські за минулу добу (26 вересня) відкрили вісім кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого законодавства в межах місцевих виборів.

Як повідомила в неділю Національна поліція України, загалом упродовж доби в поліцію надійшло 177 заяв і повідомлень, пов'язаних із порушеннями виборчого законодавства, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше повідомлень зафіксовано в Київській області - 101. Також двадцять повідомлень - у Чернівецькій, сім - у Донецькій, по шість - у Закарпатській і Рівненській, по п'ять - у Вінницькій, Одеській і Черкаській областях.

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Загалом із 5 вересня (від початку виборчої кампанії) територіальні органи Нацполіції зареєстрували 1 260 заяв і повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 108 кримінальних правопорушень. З них 57 пов'язані з порушенням виборчого законодавства, а 51 - з виборчим процесом.

Також складено 97 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із виборчим процесом.





Місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.