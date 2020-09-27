Поліція за добу відкрила вісім кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу. ІНФОГРАФІКА
Українські поліцейські за минулу добу (26 вересня) відкрили вісім кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого законодавства в межах місцевих виборів.
Як повідомила в неділю Національна поліція України, загалом упродовж доби в поліцію надійшло 177 заяв і повідомлень, пов'язаних із порушеннями виборчого законодавства, передає Цензор.НЕТ.
Найбільше повідомлень зафіксовано в Київській області - 101. Також двадцять повідомлень - у Чернівецькій, сім - у Донецькій, по шість - у Закарпатській і Рівненській, по п'ять - у Вінницькій, Одеській і Черкаській областях.
Загалом із 5 вересня (від початку виборчої кампанії) територіальні органи Нацполіції зареєстрували 1 260 заяв і повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 108 кримінальних правопорушень. З них 57 пов'язані з порушенням виборчого законодавства, а 51 - з виборчим процесом.
Також складено 97 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із виборчим процесом.
Місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.
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а не полиция Украины
1.Ленка Розенплять .
2.Люда Зубко..
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Не тільки "Опора", і не тільки на Черкащині.