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Новини Місцеві вибори-2020
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Поліція за добу відкрила вісім кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу. ІНФОГРАФІКА

Поліція за добу відкрила вісім кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу. ІНФОГРАФІКА

Українські поліцейські за минулу добу (26 вересня) відкрили вісім кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого законодавства в межах місцевих виборів.

Як повідомила в неділю Національна поліція України, загалом упродовж доби в поліцію надійшло 177 заяв і повідомлень, пов'язаних із порушеннями виборчого законодавства, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше повідомлень зафіксовано в Київській області - 101. Також двадцять повідомлень - у Чернівецькій, сім - у Донецькій, по шість - у Закарпатській і Рівненській, по п'ять - у Вінницькій, Одеській і Черкаській областях.

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Загалом із 5 вересня (від початку виборчої кампанії) територіальні органи Нацполіції зареєстрували 1 260 заяв і повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 108 кримінальних правопорушень. З них 57 пов'язані з порушенням виборчого законодавства, а 51 - з виборчим процесом.

Також складено 97 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із виборчим процесом.

Поліція за добу відкрила вісім кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу 01

Поліція за добу відкрила вісім кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу 02
Поліція за добу відкрила вісім кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу 03

Місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.

Автор: 

місцеві вибори (1366) порушення (608) Нацполіція (15260)


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Полиция за сутки открыла восемь уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса - Цензор.НЕТ 2844
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27.09.2020 10:56 Відповісти
и продажей округов занимается почему-то мифическая служба безопасности партии,

а не полиция Украины
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27.09.2020 12:04 Відповісти
Полиция за сутки открыла восемь уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса - Цензор.НЕТ 2801
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27.09.2020 11:06 Відповісти
Про Маринку мін забув !
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27.09.2020 11:15 Відповісти
Кандидатки на голову мсьради .
1.Ленка Розенплять .
2.Люда Зубко..
..
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27.09.2020 11:18 Відповісти
Я нагадую, що ти малорос.
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27.09.2020 12:09 Відповісти
https://procherk.info/news/7-cherkassy/85072-opora-vvazhae-scho-zelenskij-na-cherkaschini-vikoristav-adminresurs «Опора» вважає, що Зеленський на Черкащині використав адмінресурс

Не тільки "Опора", і не тільки на Черкащині.
Поліція за добу відкрила вісім кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу - Цензор.НЕТ 1496
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27.09.2020 12:16 Відповісти
 
 