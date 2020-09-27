З 323 хворих на COVID-19 за добу киян - 27 дітей і 12 медиків, 46 пацієнтів госпіталізовано, - Кличко
За минулу добу в Києві померли 11 пацієнтів із COVID-19.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість жителів Києва, у яких виявили коронавірус, збільшилася за минулу добу на 323 людини.
11 хворих померли. За період пандемії коронавірус забрав життя 361 киянина.
Наразі в столиці вже 21 815 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Захворіли 174 жінки віком від 18 до 84 років, 122 чоловіки віком від 21 до 73 років, 15 дівчаток від 2 років до 17, 12 хлопчиків від 5 до 17 років.
Захворіли, зокрема, 12 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужало за минулу добу 95 осіб. Загалом коронавірус подолали 6 482 жителі Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 69, у Солом'янському - 54, в Оболонському районі - 47 випадків.
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