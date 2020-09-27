"Слуга народу" про заяву нардепа Галушко: "Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки"
Служба безпеки "Слуги народу" почала перевірку у зв'язку зі звинуваченнями нардепа СН Миколи Галушка про нібито продаж всіх місць у списках партії на окрузі №97 у Київській області на місцевих виборах.
Про це повідомляє пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо заяви народного депутата від фракції "Слуга народу" Миколи Галушка. 26 вересня цей депутат виклав у соцмережі відеозвернення до президента України, в якому зазначив, що всі місця в списку "Слуги народу" в окрузі №97 у Київській області нібито було продано.
Це дуже серйозні звинувачення, оскільки "договорняки" і торгівля місцями в списках суперечать моральним засадам нашої команди. Тому служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки. Ми також перевіряємо факти, які навів керівник Київської обласної організації партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. За його даними, пан Галушко зустрічався із політичними опонентами "Слуги народу" в окрузі №97 і, ймовірно, мав намір внести їхніх людей до списку на місцеві вибори.
Керівництво партії "Слуга народу" довіряє партійним командам у регіонах. Тому все, що можна вирішити в місцевому партійному осередку, вирішується там. Водночас вищі керівні органи та особи мають достатньо інструментів впливу на керівництво осередків. І вони ними неодмінно скористаються, якщо факти "продажу місць" підтвердяться.
Щодо слів пана Галушка про намір вийти з партії "Слуга народу", то, коли від депутата надійде офіційна письмова заява про це, керівні органи партії розглянуть її у порядку, закріпленому в статуті. Наголошуємо, що про вихід пана Галушка з фракції "Слуга народу" в парламенті не йдеться", сказано в заяві партіїї СН.
Раніше нардеп СН Галушко заявив: "Виходжу зі "Слуги народу" - всі округи в Київській області продано".
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какая ещё подпольная служба безопасности партии ?
вот так - точнее.. а то снова зебилов вырвут из "контекста"
Партия какая-то - гов.ная и гэбнявая.
Такого ще не чув....Може щось пропустив??
🤔
мальчик молодой.."
їм певно ніколи, бо їхнє мільярдне утримання спущене на пошуки злочинів Порошенка.
Geheime Staatspolizei, «тайная государственная полиция») - политическая полиция Третьего рейха в 1933-1945 годах.))
С 2012 по 2017 года был директором ЧП «Галида», после чего совмещал работу в охранной фирме и советника директора ГП спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт».
Хорошо в спирте разбирался?
Сколько катанки выпустил?
Обратите внимание на самого Галушко.
ой ...СБУ должно бы заинтересоваться...если это не одно и то же )))))
Ще терміново треба перевірити факти, які викладає Медведчук, Шарій та Міхалков з Скабєєвой та зробити серіал "Слуги теж плачуть" та запустити по РФ у прокат...Сюжет - понабирали крис до команди, які перегризлися за владу та за гроші частково потікали....а "Король щурів" вивев через ДНЛНР та пустелю не втопившихся у Дніпрі до Москва ріки де й зьїв приманку з "новичком".....а щури плакали.....
Посмотрим на сколько велик набор инструментов у "службы безопасности" зеленых гондонов.
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
Той випадок коли водій зірвав ДЖЕКПОТ!!!
Бориспіль!!! Виховання перевізника Кісільова! УБД! Хлопці учасники російсько-української війни!!!
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https://twitter.com/i/status/1309811771146997762
Ну, формально юридически, подследственность полиции, но глобально выражаясь . . .
- Пап, нам надо написать сочинение на тему "Изменники родины". Помоги. Папа дает ручку сыну и говорит:
- Пиши ... депутаты.
- Пап, но нам надо написать текст не менее 120 слов.
- Перечисляй всех поименно.
за чей счет банкет, неужто осел омансмский оплачивает?
слуги сброда, когда внеочередные?