"Слуга народу" про заяву нардепа Галушко: "Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки"

Служба безпеки "Слуги народу" почала перевірку у зв'язку зі звинуваченнями нардепа СН Миколи Галушка про нібито продаж всіх місць у списках партії на окрузі №97 у Київській області на місцевих виборах.

Про це повідомляє пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо заяви народного депутата від фракції "Слуга народу" Миколи Галушка. 26 вересня цей депутат виклав у соцмережі відеозвернення до президента України, в якому зазначив, що всі місця в списку "Слуги народу" в окрузі №97 у Київській області нібито було продано.

Це дуже серйозні звинувачення, оскільки "договорняки" і торгівля місцями в списках суперечать моральним засадам нашої команди. Тому служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки. Ми також перевіряємо факти, які навів керівник Київської обласної організації партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. За його даними, пан Галушко зустрічався із політичними опонентами "Слуги народу" в окрузі №97 і, ймовірно, мав намір внести їхніх людей до списку на місцеві вибори.

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Керівництво партії "Слуга народу" довіряє партійним командам у регіонах. Тому все, що можна вирішити в місцевому партійному осередку, вирішується там. Водночас вищі керівні органи та особи мають достатньо інструментів впливу на керівництво осередків. І вони ними неодмінно скористаються, якщо факти "продажу місць" підтвердяться.

Щодо слів пана Галушка про намір вийти з партії "Слуга народу", то, коли від депутата надійде офіційна письмова заява про це, керівні органи партії розглянуть її у порядку, закріпленому в статуті. Наголошуємо, що про вихід пана Галушка з фракції "Слуга народу" в парламенті не йдеться", сказано в заяві партіїї СН.

Раніше нардеп СН Галушко заявив: "Виходжу зі "Слуги народу" - всі округи в Київській області продано".



