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Новини Скандали в Слузі народу
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"Слуга народу" про заяву нардепа Галушко: "Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки"

Служба безпеки "Слуги народу" почала перевірку у зв'язку зі звинуваченнями нардепа СН Миколи Галушка про нібито продаж всіх місць у списках партії на окрузі №97 у Київській області на місцевих виборах.

Про це повідомляє пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо заяви народного депутата від фракції "Слуга народу" Миколи Галушка. 26 вересня цей депутат виклав у соцмережі відеозвернення до президента України, в якому зазначив, що всі місця в списку "Слуги народу" в окрузі №97 у Київській області нібито було продано.

Це дуже серйозні звинувачення, оскільки "договорняки" і торгівля місцями в списках суперечать моральним засадам нашої команди. Тому служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки. Ми також перевіряємо факти, які навів керівник Київської обласної організації партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. За його даними, пан Галушко зустрічався із політичними опонентами "Слуги народу" в окрузі №97 і, ймовірно, мав намір внести їхніх людей до списку на місцеві вибори.

Дивіться також: Виходжу з "Слуги народу" - всі округи в Київській області продано, - нардеп СН Галушко. ВIДЕО

Керівництво партії "Слуга народу" довіряє партійним командам у регіонах. Тому все, що можна вирішити в місцевому партійному осередку, вирішується там. Водночас вищі керівні органи та особи мають достатньо інструментів впливу на керівництво осередків. І вони ними неодмінно скористаються, якщо факти "продажу місць" підтвердяться.

Щодо слів пана Галушка про намір вийти з партії "Слуга народу", то, коли від депутата надійде офіційна письмова заява про це, керівні органи партії розглянуть її у порядку, закріпленому в статуті. Наголошуємо, що про вихід пана Галушка з фракції "Слуга народу" в парламенті не йдеться", сказано в заяві партіїї СН.

Раніше нардеп СН Галушко заявив: "Виходжу зі "Слуги народу" - всі округи в Київській області продано".

Слуга народу про заяву нардепа Галушко: Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки 01
Слуга народу про заяву нардепа Галушко: Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки 02

Автор: 

місцеві вибори (1366) Слуга народу (2816) Дубінський Олександр (491) Микола Галушко (14)


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Топ коментарі
+41
😃 служба безопасности в зеленом стаде?? Я плакалЬ..
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27.09.2020 11:35
+25
"Служба безопасности партии" ?
Партия какая-то - гов.ная и гэбнявая.
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27.09.2020 11:35
+23
Говорят из подвалов АП доносятся душераздирающие крики пытаемых слуг.
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27.09.2020 11:38
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Ну ну...
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27.09.2020 11:32 Відповісти
в партии "слуга народа" не числится ни один человек, даже бухгалтер.

какая ещё подпольная служба безопасности партии ?
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27.09.2020 11:59 Відповісти
"Слуга народу" про заяву нардепа Галушко: "Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки" - Цензор.НЕТ 4331
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27.09.2020 22:02 Відповісти
"Это очень серьезные обвинения, поскольку ОБНАРОДЫВАНИЕ "договорняков" и сведений о торговли местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды."

вот так - точнее.. а то снова зебилов вырвут из "контекста"
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27.09.2020 12:51 Відповісти
кто придет? папа?
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27.09.2020 12:59 Відповісти
"служба безопасности" придет к галушко... ну или шмаркля позвонит баканову "насчет этого чёрта"
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27.09.2020 13:32 Відповісти
дык, и галушка может... папе позвонить. а тот надерет уши той службе...
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27.09.2020 13:35 Відповісти
румынский пудель своей смертью не умрет.Его или перепутают с ****** и отведут к кобелю, или усыпят как бешеную мразь.
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27.09.2020 11:34 Відповісти
😃 служба безопасности в зеленом стаде?? Я плакалЬ..
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27.09.2020 11:35 Відповісти
Може то Бакановська СБУ статус поміняла? Таємно присягнули тим сокам невідомо кого?
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27.09.2020 11:36 Відповісти
Ага, вместе с комиссией по этике партии во главе с Яременко.
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27.09.2020 11:42 Відповісти
Ага, и гестапо и СС. Капец. Коррупционеры , воры, рэкетиры, сепары , предатели и просто мрази буду "честно" себя проверять. Че-то ржу
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27.09.2020 12:01 Відповісти
Завтра ЗЕмакаки заявят, что кроме СБ есть ещё и СС 😂
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27.09.2020 12:24 Відповісти
А я вообще рыдалЬ. Это так называемая партия или военизированное формирование? Даже КПСС "переплюнули".
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27.09.2020 13:10 Відповісти
"Служба безопасности партии" ?
Партия какая-то - гов.ная и гэбнявая.
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27.09.2020 11:35 Відповісти
Говорят из подвалов АП доносятся душераздирающие крики пытаемых слуг.
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27.09.2020 11:38 Відповісти
то недовольные обслуживанием вопят
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27.09.2020 12:01 Відповісти
В Секті Недоумків є СБ. Онехдот.
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27.09.2020 11:39 Відповісти
силос для овец.
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27.09.2020 11:39 Відповісти
У них хоть один день без зашквара есть?
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27.09.2020 11:39 Відповісти
Найдуть,заберуть і перепродадуть подорожще
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27.09.2020 11:40 Відповісти
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27.09.2020 11:40 Відповісти
"Служба безопасности партии"??
Такого ще не чув....Може щось пропустив??
🤔
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27.09.2020 11:40 Відповісти
партийное гестапо разберётся.
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27.09.2020 11:40 Відповісти
А кто у них там в роли Мюллера?
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27.09.2020 13:12 Відповісти
Ржака...
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27.09.2020 11:41 Відповісти
у этих уродов есть своя служба безопасности? или речь про СБУ и сержанта баканова?
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27.09.2020 11:41 Відповісти
"...младший лейтенант,
мальчик молодой.."
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27.09.2020 12:00 Відповісти
а чому не гбр ?
їм певно ніколи, бо їхнє мільярдне утримання спущене на пошуки злочинів Порошенка.
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27.09.2020 11:41 Відповісти
Служба безопасности партии- СД? (Sicherheitsdienst des Reichsführers)
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27.09.2020 11:42 Відповісти
ГЕСТАПО
Geheime Staatspolizei, «тайная государственная полиция») - политическая полиция Третьего рейха в 1933-1945 годах.))
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27.09.2020 11:49 Відповісти
Николай Леонидович Галушко родился 5 декабря 1979 года в селе Аргаяш, Челябинской области, Российской Федерации в семье советского милиционера Леонида Галушко. Его отца - Леонида Николаевича по милицейской линии перевели в Украину, где он со временем дослужился до руководителя областного УБОПа. Связи с милицией помогли открыть в Киевской области свой бизнес - частную охранную фирму под названием «Галида».
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27.09.2020 11:43 Відповісти
С 2006 по 2012 году начал работать на должности исполнительного директора ООО «Галида», охранной фирмы его отца.
С 2012 по 2017 года был директором ЧП «Галида», после чего совмещал работу в охранной фирме и советника директора ГП спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт».
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27.09.2020 11:45 Відповісти
Работник охранной конторы был советником директора ГП "Укрспирт".
Хорошо в спирте разбирался?
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27.09.2020 11:47 Відповісти
Плюс связи в милиции-полиции.
Сколько катанки выпустил?
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27.09.2020 11:48 Відповісти
ну таки руководитель УБОПа областного и всего лишь частная охранная фирма ? а сколько фирм у родственников появилось ?
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27.09.2020 12:38 Відповісти
Короче,галушка сам дурак. Какая-то мифическая "служба безопасности" зелени не даст соврать.
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27.09.2020 11:45 Відповісти
Служба безпеки партії - це хто?
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27.09.2020 11:47 Відповісти
Не то обсуждаете.
Обратите внимание на самого Галушко.
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27.09.2020 11:49 Відповісти
Обратили. Еще одно подтверждение, что в партию урода берут живым весом （не меньше центнера） + полное отсутствие мозгов и совести.
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27.09.2020 12:19 Відповісти
Понятно - по месту сидения.
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27.09.2020 13:14 Відповісти
Что-то типа СД для бедных...
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27.09.2020 11:51 Відповісти
"Слуга народа" о заявлении нардепа Галушко: "Служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки" - Цензор.НЕТ 8096
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27.09.2020 11:47 Відповісти
Служба безопасности или антимонопольный комитет? А то, вдруг, дёшево продали.
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27.09.2020 11:49 Відповісти
интересненькое заявленице...служба безопасности партии ?))))
ой ...СБУ должно бы заинтересоваться...если это не одно и то же )))))
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27.09.2020 11:50 Відповісти
Це корупційний злочин, і розбиратися з ним повинен не якась міфічна СБ "неукраїнських слуг", а реальні правозахисники. Та у нас вони та ж пліснява монобільшість. Чому не буде ніякого серйозного результату? Бо на президентських "зробили разом", а потім парламентських "зробили ще раз разом". Тепер вся влада в Україні пліснява. Рука руку миє. Ворон ворону ока не виклює. І т.д.
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27.09.2020 11:53 Відповісти
"Мы также проверяем факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии "Слуги народа" Александр ДубинскийИсточник:https://censor.net/ru/n3221452..
Ще терміново треба перевірити факти, які викладає Медведчук, Шарій та Міхалков з Скабєєвой та зробити серіал "Слуги теж плачуть" та запустити по РФ у прокат...Сюжет - понабирали крис до команди, які перегризлися за владу та за гроші частково потікали....а "Король щурів" вивев через ДНЛНР та пустелю не втопившихся у Дніпрі до Москва ріки де й зьїв приманку з "новичком".....а щури плакали.....
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27.09.2020 11:57 Відповісти
Интересно, что сгорит у нерадивого депутата дом, как у Шабунина или машина, как у Лероса?
Посмотрим на сколько велик набор инструментов у "службы безопасности" зеленых гондонов.
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27.09.2020 11:59 Відповісти
до речі ці злочини досі не розкриті - ні спалення дома Шабуніна, на машини Гео Лероса, ні обидві машини Андрія Богдана. Проте у Львові СБУ затримала діючого офіцера національної поліції, який здійснив підпал авто журналістки радіо Свобода. То може в усіх інших підпалах треба теж ретельно розробляти версію, що підпали здійснює поліція?
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27.09.2020 15:58 Відповісти
Ну-ну, а до этого получается, что служба безопасности спала?
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27.09.2020 12:00 Відповісти
Система рулить!!!!
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27.09.2020 12:01 Відповісти
насмішили. Дивіться на зебеню не вийдіть)
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27.09.2020 12:04 Відповісти
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ

https://twitter.com/Oleksandr_Kolym


Той випадок коли водій зірвав ДЖЕКПОТ!!!

Бориспіль!!! Виховання перевізника Кісільова! УБД! Хлопці учасники російсько-української війни!!!


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2695359657449373&id=100009260948821



https://twitter.com/i/status/1309811771146997762
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27.09.2020 12:06 Відповісти
Продажу мест в избирательных списках должна бы расследовать не служба безопасности партии, а Служба Безопасности Украины, потому что это покушение на конституционный строй и попытка захвата власти противоправным путём . . .

Ну, формально юридически, подследственность полиции, но глобально выражаясь . . .
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27.09.2020 12:08 Відповісти
"Служба безопасности партии»? Да вас, шакалов мародеров нужно запретить, как коммуняк, «новые лица» старых малоросов
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27.09.2020 12:11 Відповісти
Бере великий сумнів що така служба є!А якщо і є то пізно кинулися,думали що так пройде....
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27.09.2020 12:11 Відповісти
Да тут нечему удивляться, если посмотреть по какому принципу набирали 95 балаган, конечно случайно могли попасть и нормальные, толковые люди, но основная масса, знакомые знакомых, родственники, а родственников не выбиоают, каких бог, или дьявол послал, для 95 балагана это нормально, но для руководства государством нужны другие принципы и требования.
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27.09.2020 12:17 Відповісти
Да тут нечему удивляться, если посмотреть по какому принципу набирали 95 балаган, конечно случайно могли попасть и нормальные, толковые люди, но основная масса, знакомые знакомых, родственники, а родственников не выбиоают, каких бог, или дьявол послал, для 95 балагана это нормально, но для руководства государством нужны другие принципы и требования.
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27.09.2020 12:18 Відповісти
Сын говорит папе:
- Пап, нам надо написать сочинение на тему "Изменники родины". Помоги. Папа дает ручку сыну и говорит:
- Пиши ... депутаты.
- Пап, но нам надо написать текст не менее 120 слов.
- Перечисляй всех поименно.
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27.09.2020 12:20 Відповісти
слуги урода - преступная организация, которая будет запрещена после Севастопольского трибунала над ХЛОм и его приспешниками-коллаборантами
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27.09.2020 15:52 Відповісти
Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках разрешены только Братьям Ермакам
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27.09.2020 12:21 Відповісти
Пацаны зарабатывают... они ничего никому не обещали, надо успеть.
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27.09.2020 12:34 Відповісти
"квартальны шабак "начал проверку
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27.09.2020 12:45 Відповісти
мразь
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27.09.2020 12:47 Відповісти
еще покращення от зеленожопых
"Слуга народу" про заяву нардепа Галушко: "Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки" - Цензор.НЕТ 6495
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27.09.2020 12:48 Відповісти
"Слуга народу" про заяву нардепа Галушко: "Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки" - Цензор.НЕТ 9096"Слуга народу" про заяву нардепа Галушко: "Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки" - Цензор.НЕТ 7345"Слуга народу" про заяву нардепа Галушко: "Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки" - Цензор.НЕТ 4065
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27.09.2020 12:52 Відповісти
"Слуга народу" про заяву нардепа Галушко: "Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки" - Цензор.НЕТ 1427
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27.09.2020 13:12 Відповісти
В прошлом году таких было 73%. Посмотрим вскорее по осени сколько тех "цыплят" с куриными мозгами осталось.
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27.09.2020 13:19 Відповісти
Херсон -це ти))) лобкова балка - це ти
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27.09.2020 15:50 Відповісти
Нагадаю, що цей урод Галушко за постанову Верховної Ради стосовно визнання винуватця 2-ї світової війни (гітлерівський рейх та сталінський ссср) - не голосував. Стосовно іншого принципового голосування, про призначення ручних представників ВР до комісії з проведення конкурсу на зайняття керівних посад САП - цей Галушко голосував "за".
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27.09.2020 13:28 Відповісти
висновок комісії по розгляду заяви Галушки буде наступним: факти не підтвердились, Галушка пояснив, що їх виклав через нервовий стрес, викликаний прослуховуванням плавок Байдена та Порошенка та привласненням Бігусом коштів, виділених для журналістів розслідувачів. Сторони конфлікту під час бесіди взаємопорозумілися, конфлікт вичерпано. Крапка
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27.09.2020 13:48 Відповісти
А служба безпеки партії - це СС, СД чи Гестапо?
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27.09.2020 15:49 Відповісти
прикольно, у мразей слуг сброда уже и служба безопасности есть .
за чей счет банкет, неужто осел омансмский оплачивает?
слуги сброда, когда внеочередные?
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27.09.2020 16:03 Відповісти
А зарплаты в конвертах, о которых ранее сообщали "слуги народа" Поляков и Скороход и которые из-за этого покинули фракцию СН - это не серьёзные факты??? И где расследование? Кто наказан?
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27.09.2020 17:12 Відповісти
Коли вже до українців дійде, що вони наробили? Невже будуть знову голосувати за слуг? Чи за майбутнє коломойського? чи за опзж?
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28.09.2020 06:04 Відповісти
 
 