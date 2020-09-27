Військова операція Азербайджану в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії, - Алієв

Військова операція Азербайджану в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії, під час якого загинули азербайджанські мирні жителі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уранці в неділю ЗС Вірменії почали обстрілювати позиції азербайджанських військових і цивільне населення за різними напрямками на лінії зіткнення. Причому обстріли велися з різних знарядь, зокрема з великих", - сказав Алієв у телезверненні до азербайджанського народу в неділю.

Президент Азербайджану назвав це "черговою військовою провокацією Вірменії".

"Унаслідок обстрілу вірменських військових є втрати серед азербайджанських військових і цивільного населення. Азербайджан не залишить без відповіді дії Вірменії. Наразі по позиціях противника завдаються удари, знищено військову техніку", - додав Алієв.

"Сьогодні Вірменія є загрозою для регіону. Азербайджан не вдавався до провокації, а лише захищає власні позиції", - сказав азербайджанський лідер. "Що роблять вірменські військовослужбовці на азербайджанських землях? Азербайджанська армія воює сьогодні на своїй території, захищає територіальну цілісність, завдає по противнику нищівних ударів. Наше діло праве, і ми переможемо", - додав Алієв.

Читайте також: Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Заявляють про жертви серед мирних жителів

"З метою припинення бойової активності Збройних сил Вірменії та гарантування безпеки мирного населення командування Азербайджанської армії ухвалило рішення почати контрнаступальну операцію наших військ уздовж усього фронту", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Азербайджану.

Повідомляється про бої за важливі висоти, "що перебувають під окупацією вірменських військ на Тертер-Агдамському, Фізулі-Джебраїльському напрямках і в напрямку гори Муровдаг". На всій протяжності фронту тривають запеклі бої.

Читайте також: У Вірменії оголошено військовий стан і загальну мобілізацію, - Пашинян

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Пізніше Міноборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".