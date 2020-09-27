Військова операція Азербайджану в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії, - Алієв
Військова операція Азербайджану в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії, під час якого загинули азербайджанські мирні жителі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Уранці в неділю ЗС Вірменії почали обстрілювати позиції азербайджанських військових і цивільне населення за різними напрямками на лінії зіткнення. Причому обстріли велися з різних знарядь, зокрема з великих", - сказав Алієв у телезверненні до азербайджанського народу в неділю.
Президент Азербайджану назвав це "черговою військовою провокацією Вірменії".
"Унаслідок обстрілу вірменських військових є втрати серед азербайджанських військових і цивільного населення. Азербайджан не залишить без відповіді дії Вірменії. Наразі по позиціях противника завдаються удари, знищено військову техніку", - додав Алієв.
"Сьогодні Вірменія є загрозою для регіону. Азербайджан не вдавався до провокації, а лише захищає власні позиції", - сказав азербайджанський лідер. "Що роблять вірменські військовослужбовці на азербайджанських землях? Азербайджанська армія воює сьогодні на своїй території, захищає територіальну цілісність, завдає по противнику нищівних ударів. Наше діло праве, і ми переможемо", - додав Алієв.
"З метою припинення бойової активності Збройних сил Вірменії та гарантування безпеки мирного населення командування Азербайджанської армії ухвалило рішення почати контрнаступальну операцію наших військ уздовж усього фронту", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Азербайджану.
Повідомляється про бої за важливі висоти, "що перебувають під окупацією вірменських військ на Тертер-Агдамському, Фізулі-Джебраїльському напрямках і в напрямку гори Муровдаг". На всій протяжності фронту тривають запеклі бої.
Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Пізніше Міноборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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