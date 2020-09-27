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У ЗСУ за добу 40 нових випадків COVID-19, хворіє 601 людина, - командування Медсил

У ЗСУ за добу 40 нових випадків COVID-19, хворіє 601 людина, - командування Медсил

40 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19 зафіксовано у Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу, наразі хворіє 601 людина.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в неділю вранці, передає Цензор.НЕТ.

Із загальної кількості хворих за добу до закладів охорони здоров'я направлено 9 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 1 військовослужбовець, Чернігівський військовий госпіталь - 2 військовослужбовці, Житомирський і Деснянський військові госпіталі - по 1 військовослужбовцю, Міська клінічна лікарня Вінниці - 1 співробітник ЗСУ)", - повідомляється на сторінці командування Медсил ЗСУ у фейсбуці.

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31 хворий лікується вдома під наглядом лікарів. "Київська область - 10 військовослужбовців і 3 співробітники ЗСУ, Львівська область - 3 військовослужбовці та 3 співробітники ЗСУ, Одеська область - 5 військовослужбовців, Вінницька область - 3 військовослужбовці та 2 співробітники ЗСУ, Миколаївська та Житомирська області - по 1 військовослужбовцю", - йдеться в повідомленні.

У всіх хворих стан здоров'я задовільний. У тих, хто лікується вдома, спостерігається легкий перебіг хвороби.

За даними командування Медсил, загалом за час пандемії у лавах ЗСУ одужала 1 тис. 151 особа, летальних випадків - 10.

Водночас днем ​​раніше повідомлялося про 1 тис. 143 тих, хто одужав, і 569 активних випадків хвороби. Отже, за добу в лавах ЗСУ одужали 8 осіб, а кількість хворих на туберкульоз збільшилася на 32. Летальних випадків за минулу добу не було.

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На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 638 осіб, у 84 із них термін ізоляції закінчується упродовж найближчих трьох днів.

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7642) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Пусть солдаты принимают вит D ( есть в каплях), который усиливает защиту от короны. Об этом знает наш сатана Степанов? А ученые мирового уровня об этом знают и говорят. Скоро будут продавать созданное в Польше эффективное лекарство от коронавируса, созданное на основе сываротки переболевших. Сатана Степанов будет закупать это лекарство? Думаю нет. Ему главное ввести людям "вакцину" с чипами и веществами, вызывающими рак. Вот это его сатанинская задача. И ему наплевать, что в Америке уже болеют новым мутированным коронавирусом, а вакцины к нему нет. Зачем ему это знать, если его задача чипировать.
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27.09.2020 13:02 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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27.09.2020 13:11 Відповісти
 
 