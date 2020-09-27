Білорусь закрилася. Лукашенко вибрав Росію і Путіна: ризики для нас починають зашкалювати, - Кулеба

Київ зважує ризики, які становить для нього зміцнення позицій Росії в Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Олександр Лукашенко зробив свій вибір. Він обрав Росію, [її президента] Володимира Путіна. А це означає конфронтацію. І тому ми, коли дивимося на ситуацію в Білорусі, не керуємося принципом: "А давайте, щоб ми в новини потрапили із заголовком, щоб нас теж побачили". Ми зважуємо всі ті ризики, які зміцнення позицій Росії в Білорусі несе для України. І ми розуміємо, що якщо Олександр Лукашенко обрав Росію, то ризики для нас починають зашкалювати. І відповідно до цього ми будуємо своє ставлення до нього", - сказав Кулеба.

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Глава МЗС України зазначив, що Мінськ відмовився від пропозиції Києва про допомогу у сприянні діалогу між владою Білорусі та протестувальниками.

"Білорусь, по суті, закрилася. Вона відкинула пропозицію щодо посередництва. Зараз завдання №1 - посередництво. Але Білорусь відмовилася. Україна пропонувала посередництво разом із державами "Люблінського трикутника" – Польщею і Литвою: сусіди, дві держави – члени ЄС, одна – ні. Тиша. Зараз на столі є пропозиція про посередництво від найнейтральнішого посередника, якого можна уявити. Це ОБСЄ. Чинне албанське головування в ОБСЄ, майбутнє шведське, дві дуже збалансовані нейтральні країни запропонували своє посередництво. Теж тиша", - підкреслив міністр.

Україна в цій ситуації керуватиметься своїми національними інтересами, зазначив Кулеба.

"Це безпека, це економіка і це права наших громадян, які є на території Білорусі", - уточнив він.

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"На жаль, Олександр Лукашенко зробив свій вибір, і коли його вибір став для нас остаточним, а цей вибір – Росія, ми зайняли ту позицію, яку займаємо зараз: чітку, жорстку, але не щодо білоруського народу. Білоруський народ завжди буде для нас дружнім, і ми завжди будемо робити все, що у наших силах, щоб йому допомагати", – резюмував глава МЗС України.



