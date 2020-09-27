Білорусь закрилася. Лукашенко вибрав Росію і Путіна: ризики для нас починають зашкалювати, - Кулеба
Київ зважує ризики, які становить для нього зміцнення позицій Росії в Білорусі.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Олександр Лукашенко зробив свій вибір. Він обрав Росію, [її президента] Володимира Путіна. А це означає конфронтацію. І тому ми, коли дивимося на ситуацію в Білорусі, не керуємося принципом: "А давайте, щоб ми в новини потрапили із заголовком, щоб нас теж побачили". Ми зважуємо всі ті ризики, які зміцнення позицій Росії в Білорусі несе для України. І ми розуміємо, що якщо Олександр Лукашенко обрав Росію, то ризики для нас починають зашкалювати. І відповідно до цього ми будуємо своє ставлення до нього", - сказав Кулеба.
Глава МЗС України зазначив, що Мінськ відмовився від пропозиції Києва про допомогу у сприянні діалогу між владою Білорусі та протестувальниками.
"Білорусь, по суті, закрилася. Вона відкинула пропозицію щодо посередництва. Зараз завдання №1 - посередництво. Але Білорусь відмовилася. Україна пропонувала посередництво разом із державами "Люблінського трикутника" – Польщею і Литвою: сусіди, дві держави – члени ЄС, одна – ні. Тиша. Зараз на столі є пропозиція про посередництво від найнейтральнішого посередника, якого можна уявити. Це ОБСЄ. Чинне албанське головування в ОБСЄ, майбутнє шведське, дві дуже збалансовані нейтральні країни запропонували своє посередництво. Теж тиша", - підкреслив міністр.
Україна в цій ситуації керуватиметься своїми національними інтересами, зазначив Кулеба.
"Це безпека, це економіка і це права наших громадян, які є на території Білорусі", - уточнив він.
"На жаль, Олександр Лукашенко зробив свій вибір, і коли його вибір став для нас остаточним, а цей вибір – Росія, ми зайняли ту позицію, яку займаємо зараз: чітку, жорстку, але не щодо білоруського народу. Білоруський народ завжди буде для нас дружнім, і ми завжди будемо робити все, що у наших силах, щоб йому допомагати", – резюмував глава МЗС України.
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Для вас білоруси народ дружественный, для білорусів дружественный народ мокшанці. А українцям свою "дружєствєнность" білоруси продемонстрували у відповіді на питання "Чий Крим?".
Что уж может быть рискованнее???
Не фиг сваливать на Беларусь предательство Зебила!!!!
и шо?
и то ее может не хватить на следующий раз
но может она перманентная
по всей планете воду в кранах отравили
глупостью
тогда ой
за отказ от её помощи..