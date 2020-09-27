УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10700 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
30 747 126

Білорусь закрилася. Лукашенко вибрав Росію і Путіна: ризики для нас починають зашкалювати, - Кулеба

Білорусь закрилася. Лукашенко вибрав Росію і Путіна: ризики для нас починають зашкалювати, - Кулеба

Київ зважує ризики, які становить для нього зміцнення позицій Росії в Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Олександр Лукашенко зробив свій вибір. Він обрав Росію, [її президента] Володимира Путіна. А це означає конфронтацію. І тому ми, коли дивимося на ситуацію в Білорусі, не керуємося принципом: "А давайте, щоб ми в новини потрапили із заголовком, щоб нас теж побачили". Ми зважуємо всі ті ризики, які зміцнення позицій Росії в Білорусі несе для України. І ми розуміємо, що якщо Олександр Лукашенко обрав Росію, то ризики для нас починають зашкалювати. І відповідно до цього ми будуємо своє ставлення до нього", - сказав Кулеба.

Читайте також: Лукашенку доведеться піти, - Макрон

Глава МЗС України зазначив, що Мінськ відмовився від пропозиції Києва про допомогу у сприянні діалогу між владою Білорусі та протестувальниками.

"Білорусь, по суті, закрилася. Вона відкинула пропозицію щодо посередництва. Зараз завдання №1 - посередництво. Але Білорусь відмовилася. Україна пропонувала посередництво разом із державами "Люблінського трикутника" – Польщею і Литвою: сусіди, дві держави – члени ЄС, одна – ні. Тиша. Зараз на столі є пропозиція про посередництво від найнейтральнішого посередника, якого можна уявити. Це ОБСЄ. Чинне албанське головування в ОБСЄ, майбутнє шведське, дві дуже збалансовані нейтральні країни запропонували своє посередництво. Теж тиша", - підкреслив міністр.

Україна в цій ситуації керуватиметься своїми національними інтересами, зазначив Кулеба.

"Це безпека, це економіка і це права наших громадян, які є на території Білорусі", - уточнив він.

Читайте також: Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі, - міністр закордонних справ Кулеба

"На жаль, Олександр Лукашенко зробив свій вибір, і коли його вибір став для нас остаточним, а цей вибір – Росія, ми зайняли ту позицію, яку займаємо зараз: чітку, жорстку, але не щодо білоруського народу. Білоруський народ завжди буде для нас дружнім, і ми завжди будемо робити все, що у наших силах, щоб йому допомагати", – резюмував глава МЗС України.

Автор: 

Білорусь (7960) Лукашенко Олександр (2659) ОБСЄ (3509) путін володимир (24068) росія (65856) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+46
Найбільший ризик для вас це - прихід до влади ОПЗЖ.
показати весь коментар
27.09.2020 12:59
+33
Так отож..
Може потрібно вкласти гроші в армію, а не в ОПу та гбри.
показати весь коментар
27.09.2020 13:08
+19
Ку-кушенко выбрал ботокса не сейчас, а мноого лет назад
показати весь коментар
27.09.2020 13:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Потрібно вже сьогодні розміщувати бойові частини на кордоні, та реально готуватись до оборони,бо завтра може бути пізно.
показати весь коментар
27.09.2020 14:11 Відповісти
Пане Кулеба, що могло змінитися на краще як би ви дальше Луку по лисині гладили?
показати весь коментар
27.09.2020 14:27 Відповісти
не нужно питать илюзии на счёт губернатора белорусской области минского района в составе рф таракана Лукашенко...
показати весь коментар
27.09.2020 14:28 Відповісти
Вам, імбецилам, тільки все починалось в Білорусі, писали: посилюйте кордони.
показати весь коментар
27.09.2020 14:39 Відповісти
Шел 100500-й день протестов.
Колхоз "Бульбастый копатель" переименовался в "Цветочный выращиватель". Таким образом урожай цветов позволил на 100500% увеличить доходы.
Завод "Красный резинщик" вместо кондомов начал выпускать воздушные шарики, поскольку потребителей продукции перестал интересовать секс, который был заменен прогулками, больше напоминающими онанизм.
показати весь коментар
27.09.2020 14:41 Відповісти
Білорусь закрилася. Лукашенко вибрав Росію і Путіна: ризики для нас починають зашкалювати, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4641
показати весь коментар
27.09.2020 14:41 Відповісти
Теперь будем ждать повышения цен на всю номенклатуру продукции из Беларуси? Или их отсутствия вообще. Кулеба с верхушкой власти однозначно не пострадает, а народ! Так кто закрыл ?
показати весь коментар
27.09.2020 14:42 Відповісти
Я вважаю, що заява Кулеби, це не заява дипломата. Це примітивна заява Ви знаєте кого?!" І для чого?! Стосовно подій у Білорусі. Сталося те, що сталося. Все знаходиться у причинно- наслідковому звязку. Тобто, існують закони еволюції. Все, що відбувається необхідно. Протести у Білорусі такі, які могли бути.І у них є і позитив і негатив. Позитиву більше..
показати весь коментар
27.09.2020 14:59 Відповісти
шо уже поступило предложение от МИД в ВР о проведении всеукраинского референдума по вступлении Украины в НАТО с цифирью 79% "зеленого лехторату", которые проголосовали "за" ибо отсутсвие этого привело к оккупации рашистом территории и Крыма и Донбасса???
показати весь коментар
27.09.2020 14:58 Відповісти
"Белорусский народ всегда будет для нас дружественным".
Для вас білоруси народ дружественный, для білорусів дружественный народ мокшанці. А українцям свою "дружєствєнность" білоруси продемонстрували у відповіді на питання "Чий Крим?".
показати весь коментар
27.09.2020 15:19 Відповісти
А что по этому вопросу скажет "господин" Ермак? Он же у нас ведает ещё и внешней политикой. А Кулебе нечего нас пужать, мы уже ужо пужатые. Ещё с 2014 года Беларуссь для нас и не друг и не враг, а так.
показати весь коментар
27.09.2020 16:02 Відповісти
Думаю, что главный риск, а скорее уже факт, - это работа Зебила и его прихвостней на х.уйла.
Что уж может быть рискованнее???
Не фиг сваливать на Беларусь предательство Зебила!!!!
показати весь коментар
27.09.2020 16:05 Відповісти
янукович тоже выбрал путина и росию
и шо?
показати весь коментар
27.09.2020 17:02 Відповісти
Дело не в Януковиче, а в электоральных предпочтениях народа. Следующим президентом Украины вполне может стать Бойко, а большинство в Верховной Раде при этом получит "жопоблок". Никто не знает, как Украина переживёт глупость, наивняк и предательство.
показати весь коментар
27.09.2020 19:46 Відповісти
только глупость
и то ее может не хватить на следующий раз
но может она перманентная
по всей планете воду в кранах отравили
глупостью
тогда ой
показати весь коментар
28.09.2020 01:55 Відповісти
Уявіть собі гіпотетичну ситуацію...Російські війська під час навчань в Білорусіі ніби помиляються,заходять на північ України і шурують від Чернігова до Волині як по своїй...Кулеба в паніці,відразу ноту протесту Лукашенкові,а той - ідітє нахрєн,ви мєня нє прізнайотє,обращайтєсь к Свєткє Ціхановской...І получається,що наша влада сама собі понаставляла перепон...Влада,і Кулеба в тім числі не розуміє,що це ми,внизу,можемо і послати,і виматюкати,а вони повинні відноситись розумніше,відповідальніше...
показати весь коментар
27.09.2020 17:44 Відповісти
Це фігня. Лукашенко, куди його ні цілуй, виконає будь-який наказ Путіна - діватися йому нікуди.
показати весь коментар
27.09.2020 19:49 Відповісти
Потому что без помощи РФ Беларусь - сразу банкрот.
показати весь коментар
27.09.2020 19:52 Відповісти
да, РФ умеет делать банкротами
за отказ от её помощи..
показати весь коментар
28.09.2020 01:58 Відповісти
Не вірю словам брехуна Лукашенко, що він недозволив би напасти іноземним військам з їх території на нашу і десять "Кримів", він готовий віддати ли би ше "попрезидентувати" .
показати весь коментар
27.09.2020 19:50 Відповісти
Кулебан троха ламає дурня бо білорасєяни разом зі своїм калхозенфюрером завжди були смоктунами расєї і нічого особливого у їх статевих стосунках не відбулося...
показати весь коментар
27.09.2020 21:04 Відповісти
Ідіоти наші, спромоглися посваритися з Лукашенком і тепер 1000 км північної границі потенційно небезпечна для атак на Україну! Чи Кулеба думає, що нас буде Европа чи Америка захищати?
показати весь коментар
28.09.2020 00:23 Відповісти
А "революція" може, й була спровокована проросійськими провокаторами на відповідь Лукашенку за сепарацію від Росії, за купівлю нафти у США... Тепер він знову купуватиме нафту російську.
показати весь коментар
28.09.2020 10:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 