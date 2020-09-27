Стан здоров'я курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині, поліпшується. ФОТО

Стан здоров'я курсанта В'ячеслава Золочевського, який єдиний вижив в авіакатастрофі на Харківщині, оцінюється як середньої тяжкості з позитивною динамікою, ближче до задовільного.

Про це повідомив старший ординатор травматологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону підполковник медичної служби Юрій Клапчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

За словами військового медика, хлопець почувається добре, спілкується з лікарями і рідними, найближчим часом його зможуть відвідати друзі з університету.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.