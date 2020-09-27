Стан здоров'я курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині, поліпшується. ФОТО
Стан здоров'я курсанта В'ячеслава Золочевського, який єдиний вижив в авіакатастрофі на Харківщині, оцінюється як середньої тяжкості з позитивною динамікою, ближче до задовільного.
Про це повідомив старший ординатор травматологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону підполковник медичної служби Юрій Клапчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
За словами військового медика, хлопець почувається добре, спілкується з лікарями і рідними, найближчим часом його зможуть відвідати друзі з університету.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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С теми, кто не ценит жизни солдат, работать нельзя по определению.
Пока всё это гавно типа генерала назарова из штабов и высоких кабинетов не уберут, эти катастрофы будут продолжаться.
Правильный ответ: ни чья - именно его вы услышите после расследования, которое затянут на года.
При чем здесь солдаты, там курсанты штурманского факультета 2-го и 4-го курсов. Самолет Ан-26ш (буква "ш" штурманский, так же, как есть Ту-134 УБЛ, и УБШ, это для дальников).
Не хочу больше коментировать ничего!!! Стыдно мне и обидно!!!
Всем пока!!!