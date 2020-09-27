УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10700 відвідувачів онлайн
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
13 591 23

Стан здоров'я курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині, поліпшується. ФОТО

Стан здоров'я курсанта В'ячеслава Золочевського, який єдиний вижив в авіакатастрофі на Харківщині, оцінюється як середньої тяжкості з позитивною динамікою, ближче до задовільного.

Про це повідомив старший ординатор травматологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону підполковник медичної служби Юрій Клапчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Стан здоровя курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині, поліпшується 01

За словами військового медика, хлопець почувається добре, спілкується з лікарями і рідними, найближчим часом його зможуть відвідати друзі з університету.

Читайте також: Курсант Золочевський про свій порятунок: все було як у комп'ютерній грі

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054) курсанти (136) Золочевський В’ячеслав (8)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Вы неумный? Вы учились в военном училище?
При чем здесь солдаты, там курсанты штурманского факультета 2-го и 4-го курсов. Самолет Ан-26ш (буква "ш" штурманский, так же, как есть Ту-134 УБЛ, и УБШ, это для дальников).
показати весь коментар
27.09.2020 13:18
+6
Это ему решать. Лично я не вижу причины писать рапорт.
показати весь коментар
27.09.2020 13:21
+4
На месте курсанта правильно будет написать рапорт об увольнении и забыть навсегда туда дорогу.
С теми, кто не ценит жизни солдат, работать нельзя по определению.
показати весь коментар
27.09.2020 13:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На месте курсанта правильно будет написать рапорт об увольнении и забыть навсегда туда дорогу.
С теми, кто не ценит жизни солдат, работать нельзя по определению.
показати весь коментар
27.09.2020 13:12 Відповісти
Сын погибшего в самолете над Лоханском десантника допустил именно эту ошибку.
Пока всё это гавно типа генерала назарова из штабов и высоких кабинетов не уберут, эти катастрофы будут продолжаться.
показати весь коментар
27.09.2020 13:14 Відповісти
думаєш рассія нє прі чьом?...
показати весь коментар
27.09.2020 13:15 Відповісти
Если допускается ситуация, что после обслуживания у самолета, по словам матери пилота, проблема с двигателями и этот самолёт допускается к полету, чья это вина?
Правильный ответ: ни чья - именно его вы услышите после расследования, которое затянут на года.
показати весь коментар
27.09.2020 13:31 Відповісти
Вы неумный? Вы учились в военном училище?
При чем здесь солдаты, там курсанты штурманского факультета 2-го и 4-го курсов. Самолет Ан-26ш (буква "ш" штурманский, так же, как есть Ту-134 УБЛ, и УБШ, это для дальников).
показати весь коментар
27.09.2020 13:18 Відповісти
А те, кто не учился в училищах и не знают отличия между солдатом и курсантом, как и отличия между ан-26 и ан-26ш (и после таких новостей это тем более знать не хотят) - все поголовно тупые? Мозгов как бильярдном шаре.
показати весь коментар
27.09.2020 13:40 Відповісти
ну так и давай - в лузу..
показати весь коментар
27.09.2020 17:27 Відповісти
Это ему решать. Лично я не вижу причины писать рапорт.
показати весь коментар
27.09.2020 13:21 Відповісти
Люди с такими убеждениями, как у вас, называются "пушечное мясо".
показати весь коментар
27.09.2020 13:48 Відповісти
Вам не суждено быть военным.
показати весь коментар
27.09.2020 13:59 Відповісти
На месте курсанта правильно будет написать рапорт об увольнении./Украинцы мигранту для разумения не постижимы : В ВСУ опровергли "массовые отчисления" из ХНУВС после авиакатастрофы под Чугуевом: Ни один курсант не изъявил желания.
показати весь коментар
27.09.2020 13:45 Відповісти
Типа большая тайна после каких принудительных мероприятий в таких заведениях "не изъявляют желания"? Кто хоть день в армии провел, отлично знают эти методы. И нех пенять тут мигрант/не мигрант - у самого понятия о жизни в своей стране как у столба листьев.
показати весь коментар
27.09.2020 13:56 Відповісти
И нех пенять тут мигрант/ Украинцы воюют на фронте и работают в тылу.Мигрант, который учит украинцев как им воевать на фронте и работать в тылу- не правильный мигрант.
показати весь коментар
27.09.2020 14:20 Відповісти
пацаны,бросайте привычку доказывать очевидные истины дегенератам..
показати весь коментар
27.09.2020 17:29 Відповісти
Он говорит как все случилось был хлопок от ПЗРК или не было ..?Тут все ждут причину этой катастрофы ..
показати весь коментар
27.09.2020 13:21 Відповісти
Как говорится ,РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ ,лет 100 будет жить ...
показати весь коментар
27.09.2020 13:25 Відповісти
Боженька имеет на него свои планы!
показати весь коментар
27.09.2020 13:26 Відповісти
Военные династии -это хорошо!
показати весь коментар
27.09.2020 14:31 Відповісти
44 года самолету на котором летали парни!! Будущие летчики!!!! А какие тачки в центре Днепра, не говоря о Киеве!!! Бегемоты вы, а не депутаты!!! Нехера вы не можете!!! Только дела свои решаете!!!
Не хочу больше коментировать ничего!!! Стыдно мне и обидно!!!
Всем пока!!!
показати весь коментар
27.09.2020 14:33 Відповісти
Дай Бог здоровья парню.
показати весь коментар
27.09.2020 14:34 Відповісти
ЖИВИ МАЛЬЧИК ДОРОГОЙ !!!! ЖИВИ, ЖИВИ, ЖИВИ - СЧАСТЬЯ ТЕБЕ !!! А ПРАВНУКАМ , РАССКАЖЕШЬ САМ !!! )))) ДАЖЕ ПРА ПРА ))) ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ !
показати весь коментар
27.09.2020 17:03 Відповісти
 
 