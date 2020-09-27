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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
20 320 87

"Я падав тричі", - батько курсанта Золочевського, який вижив у катастрофі АН-26 під Чугуєвом, розповів, що сам пережив три авіакатастрофи

Курсанта третього курсу Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба В'ячеслава Золочевського викинуло з літака Ан-26Ш під час аварії, він не вистрибнув звідти, розповів його батько Золочевський Віталій.

Віталій Золочевський, батько єдиного вцілілого в авіакатастрофі військово-транспортного літака Ан-26 курсанта третього курсу Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба В'ячеслава Золочевського, розповів, що сам пережив три аварії літаків.

"Я падав тричі. Те, що син вижив, свідчить про те, що він - син свого батька", - сказав Віталій Золочевський в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.

Батько курсанта зазначив, що у його сина немає переломів, "одні лише забої".

Читайте також: Стан здоров'я курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині, поліпшується. ФОТО

"Всі кажуть, що він вистрибнув із літака, але це не зовсім так. Його викинуло, виштовхнуло звідти. Також знаю, що він намагався врятувати свого товариша", - додав Віталій Золочевський.

Президент України Володимир Зеленський після візиту до курсанта в лікарню повідомив 26 вересня, що Золочевський отямився біля уламків літака.

"Один із хлопців поруч горів, і Слава кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який, на жаль, помер від опіків. Це героїзм посеред поля смерті", - розповів він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054) Золочевський В’ячеслав (8)


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Топ коментарі
+33
Видимо у этого курсанта это наследственное,выживать.
Скорейшего выздоровления.
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27.09.2020 13:25
+30
Уверен, что этот героический парень ещё полетает, и }{уйлу ещё наваляет...
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27.09.2020 13:25
+15
Папа ,поплюй три раза через левое плечо и постучи по дереву ,Фортуна она дама капризная .
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27.09.2020 13:27
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Видимо у этого курсанта это наследственное,выживать.
Скорейшего выздоровления.
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27.09.2020 13:25 Відповісти
Сильный Ангел хранитель по роду.
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27.09.2020 14:31 Відповісти
Возможно,а возможно такая карма где он там и катастрофа.Вот его отец пережил три только не сказал сколько людей за три катастрофы погибло а три да еще и авиа это уже не случайность.
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27.09.2020 14:51 Відповісти
Мистика
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27.09.2020 15:05 Відповісти
В мистику не верю.
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27.09.2020 15:07 Відповісти
Можно не верить, но АН 26, 26 числа и 26 погибших.И что про это число говорит оккультизм - ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ (13+13) - великая чистка плотного плана; торжество зла; Армагеддон; эсхатология; распятие Христа синедрионом; грехопадение Адама; чертова мать. Может это и подстроено под их понимание этого числа. Поэтому и написала , что похоже не случайность эта катастрофа.
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27.09.2020 15:22 Відповісти
Дело в том что словом ,,мистика,, можно списать разгильдяйство и даже диверсию.
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27.09.2020 15:25 Відповісти
Можно и списать, но я больше говорю не о настоящей мистике, которая безусловно существует, а о сатанинско - масонском оккультизме и возможно подстроенную ими катастрофу как жертвоприношение. Такое встречается часто и в Америке, и в Кацапии и у нас. Это нельзя не учитывать.
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27.09.2020 18:41 Відповісти
Кстати самолет разбился 25-го вечером так что Ваша считалка из цифрой 26 не действует.
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27.09.2020 16:15 Відповісти
Весь смысл в дате новости и не моя это считалка. Если вы профан в этих вопросах, то учитесь, а не противоречьте. Смотрите видео на эту тему. https://www.youtube.com/user/Pattaya4rent Я вчера писала про новый клип Леди Гаги, где оккультно заложена информация о скорой трагедии в Армении. А сегодня там уже война и военное положение. Так что учитесь и учитесь, а не как неверующий Хома - НЕ ВЕРЮ.
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27.09.2020 18:35 Відповісти
«не сказал сколько людей за три катастрофы погибло» (с)

Чувак сливовий, ну от ти зараз хитро і підло заронив що ця людина була причиною цих трьох каиастроф.
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27.09.2020 15:22 Відповісти
Ніт і Ви не звинувачуйте мене вирвавши декілька слів із чужої для Вас бесіди.
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27.09.2020 15:27 Відповісти
походу православие головного мозга
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27.09.2020 15:02 Відповісти
А это Вы зря.Я и сам не религиозен но в Бога и Ангелов Хранителей верю и пожизни мне и не раз приходилось убеждатся что они или что-то оберегающее существует.
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27.09.2020 15:09 Відповісти
майже у всіх він є - ангел-охоронець. Тільки людина формулює неправильно: просто повезло. А коли б вивчали математичну статистику, то зрозуміли б, що будь-який випадок, що виходить за межі певної математичної закономірності - чудо.
От із старшим Злочевським саме так: три рази убивався і ніяк не вбився. Йому б сина відмовити від навчання на пілота. Бо запас везіння може закінчитись.
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27.09.2020 16:34 Відповісти
Але в цьому є одне НО,ми математичні закономірності підтасовуємо вже під минулі події як і пророцтва Ностардамуса але ще ніхто і ніколи не прорахував майбутні події.Події не котрі будуть через 50-100 років а завтра післязавтра.Ось і виходить що не розрахунки та пророцтва таорять дива а той хто нас оберігає тепер в цю хвилину та в цю секунду.
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27.09.2020 16:54 Відповісти
можна було б погодитися. Але не по відношенню до президенства зеленського. тут не тільки математика, тут просто здоровий глузд (життєвий досвід) волав у 2019: з цього роя не буде нічого. Бо відсутність досвіду і політичної команди, реагування на проблеми по мірі їх виникнення!!!(по нормальному будь-які інженери чи менеджери намагаються передбачити дії тих чи інших факторів) - означало шо пацани зеленого поняття не мають про державу і її економіку - недоучки просто.
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27.09.2020 17:34 Відповісти
Як Вам казати,на мою думку президенство це так званий тоталізатор олігархів,Кожен назначає свого ставленика в кандидати на президентство а потім просто роблять ставки чийого виберуть.Так що когоби не вибрали даже самими чесними виборами президентом все одно буде ставленик олігархів і буде працювати на них і так як вони скажуть.Ось чому у нас не було та і небуде ні одного нормального президента.
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27.09.2020 17:45 Відповісти
схоже на те
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27.09.2020 17:51 Відповісти
Для підтверження згадайте донецький аеропорт який обороняли наші доблесні Кіборги.Аеропорт вже нікому не був потрібен так як взлітна смуга вже була непригодна але наших кіборгів все змушували його обороняти а саме незрозуміло те що у взятий у кільце аеропорт сепаратисти вільно давали вивозити мертвих та ранених та завозити нових воїнів та ********** а потім знову починали точитися бої.А це не ****** на тоталізатор?
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27.09.2020 18:03 Відповісти
У нас був нормальний президент - Петро Порошенко. Але більшості (і Вам теж) він не сподобався. Більшість віддала перевагу клоуну.
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27.09.2020 18:18 Відповісти
Інші льотчики-випробувачі теж розбивалися не один раз. Але, на жаль, іноді і вони гинуть, бо везіння не буває нескінченним. Спокушати долю ризиковано - хто зна, чи подарує вона ще один шанс...
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27.09.2020 18:11 Відповісти
Бога нет и не будет
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28.09.2020 11:17 Відповісти
У кожного сій Бог в душі.А Бога нет и небудет будете утверждать только до тех пор пока Ваши родные или близкие,не дай Бог,не окажутся в критической ситуации.Тогда Вы же первые и побежите бить бошкой в Храмы и моля в спасении того которого по Вашему мнению несуществует.
Даже хирурги которые действительно могут себя считать богами людских жизней просят Бога помоч им в спасении человеческой жизни.
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29.09.2020 21:34 Відповісти
какой смысл в критической ситуации тратить время на поклоны тому, кого нет? Уж лучше пойти грабить - это эффективно в безвыходной ситуации. Потому биомасса и живет плохо. Вас грабят и имеют во все дыры, а вы в ответ молитесь, и надеетесь, что их там какой-то мифический бог накажет.
И про хирургов не надо нести бред. Среди хирургов тоже есть и верующие и атеисты. И хочу напомнить, что за первые попытки вскрывать трупы для изучения и операции живым людям - ваши верующие в свое время пытали и сжигали ученых на кострах.
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01.10.2020 22:43 Відповісти
Уверен, что этот героический парень ещё полетает, и }{уйлу ещё наваляет...
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27.09.2020 13:25 Відповісти
Хтозна, якось воно підозріло. А чому "в останню мить один курсант відмовився летіти, чому вцілілий не має жодних опіків, хоч і був "під фюзеляжем", бо там було пекло. Видно, що викинувся раніше, ніж впав літак. Багато дивного. Вірю, що тепер є вороги повсюди...
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27.09.2020 22:43 Відповісти
Он не мог выпасть раньше, чем развалился фюзеляж. Но с остальным согласен.
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28.09.2020 06:57 Відповісти
Якби не випав раніше, то згорів би живцем разом з усіма. Бо від удару літака об землю миттєво стався вибух пального і масштабна пожежа, і курсант напевно був би обпечений, якби не згорів за секунди.
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28.09.2020 09:48 Відповісти
Раніше писали, що можна було вилізти на крило, але мати час на підготовку...
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28.09.2020 09:51 Відповісти
Оксаночка, у моих хороших знакомых была подобная ситуация, но не в самолёте, а в машине. Выжили 4 из 6. Их скорость была 230, поэтому я прекрасно представляю, что там (в АНе) происходило.
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28.09.2020 14:05 Відповісти
Папа ,поплюй три раза через левое плечо и постучи по дереву ,Фортуна она дама капризная .
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27.09.2020 13:27 Відповісти
То же самое хотел написать. О таких вещах громко в слух не говорят.
Ангел, берегущий тебя, или фортуна, как хотите это называйте, - это личное и только твое, вголос об этом не бахвалятся..
Ну а курсанту - скорейшего и полного выздоровления, и пусть его ангел его бережет.
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27.09.2020 13:37 Відповісти
Про це, ЗАВЖДИ наші предки християни, дякували Господу, В ГОЛОС.
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27.09.2020 15:29 Відповісти
Мовчати, про такі речі, привчали 73 роки совєцькі «борци с рєлігіозним опіумом».
Але от чомусь,синагоги вони не чіпали.
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27.09.2020 15:50 Відповісти
Чіпали й сінагогі теж. Вірити дозволялося тільки в єдину релігію - в Марксизм-ленінізм.
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27.09.2020 18:24 Відповісти
Та мокша ж «хьітрий», він же в курсі, що йому тут не дадуть «плясать калінкумалінку» на кістках українських курсантів, чим вони зараз займаються на своїх параша- форумах, так ото він так, нагидити зпідтишка...
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27.09.2020 15:06 Відповісти
Ангел- хранитель признается в православии . И херувимы, и серафимы.
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27.09.2020 15:07 Відповісти
«Папа ,поплюй три раза через левое плечо и постучи по дереву ,Фортуна она дама капризная » (с)

Де, тут «ангели, серафіми, херувіми» ?
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27.09.2020 15:18 Відповісти
це інша мова пристосована для зрозумілого сприйняття невіруючими.
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27.09.2020 16:35 Відповісти
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27.09.2020 17:21 Відповісти
На Бога надейся, а сам не плошай.
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27.09.2020 22:50 Відповісти
"Я падал три раза", - отец выжившего в крушении АН-26 под Чугуевом курсанта Золочевского рассказал, что сам пережил три авиакатастрофы - Цензор.НЕТ 6985
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27.09.2020 13:38 Відповісти
вообще суперспособность так себе.....
с авиафорума

предпосадочная, высота ниже 200м - закрылки 38, скорость +- 230 , Ру-19 А300 -малый газ ... отказ левого ... у экипажа несколько секунд для расспознания отказа ... и только правильные действия : убрать закрылки до 15, удержать от разворота и опрокидования на левое крыло, создать крен вправо (в это время борт инженер "обрабатывает" отказавший двигатель) и произвести посадку ( на высоте ниже 50 метров двигатель "не обрабатывать" иначе самолёт входит в землю по спирали ... и это записано кровью . ....
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27.09.2020 13:43 Відповісти
Як щодо того, що лівий гвинт не був на флюгері, і, за рахунок дією РУД на правий, виник розвертаючий момент?
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27.09.2020 14:33 Відповісти
как пишут там летуны - у этого ана сложились несколько негативных факторов. на высоте 50 метров и ниже система автофлюгирования не срабатывает. для компенсации тяги запускается резервная установка и увеличиваются обороты правого двигателя. при этом возникает разворачивающий момент влево. а при низкой воздушной скорости еще и крен. если крутанули штурвал вправо для компенсации - упала воздушная скорость. дальше сваливание с креном. вывод из ситуации описан выше. если этого не сделать самолет по спирали упадет.
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27.09.2020 14:39 Відповісти
А там же впритірку лісопосадка, цепанув крилом...
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27.09.2020 15:27 Відповісти
Узнать бы почему на высоте 50 метров система автофлюгирования не срабатывает. Странно как-то.
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27.09.2020 15:40 Відповісти
От якраз, щоб не створювати різномоментість тяги, на такій критичній висоті.
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27.09.2020 15:47 Відповісти
Если тянет один двигатель, а второй не тянет и зафлюгирован, то его лопасти не оказывают сопротивлению потоку воздуха, разномоментность минимальна. Если тянет один двигатель, а второй не тянет и незафлюгирован, его лопасти оказывают большое сопротивлению потоку воздуха, разномоментность становится во много раз больше и её труднее выровнять рулевыми плоскостями самолёта.
Непонятно, зачем на низкой высоте такая полезная возможность, как флюгирование, не срабатывает, как Вы пишете.
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27.09.2020 16:50 Відповісти
http://an-26.com/eng/chapter-1f.php Глава 1 - An-26
http://an-26.com/eng/chapter-1f.php an-26.com › eng


Система не допускает включения стартеров-генераторов в стартерном ... ШР16П2ЭШ5; 4 - кон¬цевой выключатель блокировки автофлюгирования в АДТ; ... когда двигатель не работает, контакты находятся в замкнутом состоянии. ... Количество отбираемого воздуха сохраняется до высоты 6000 м; выше ...
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27.09.2020 17:30 Відповісти
"Как пишут там летуны - ...на высоте 50 метров и ниже система автофлюгирования не срабатывает". Стало интересно, так ли это. Почитал Руководство по лётной эксплуатации Ан-26.
Написано однозначно: "Если система автофлюгирования отказала... винт отказавшего двигателя необходимо зафлюгировать принудительно, для чего нажать кнопку КФЛ-37. Если винт не зафлюгировался от кнопки, зафлюгировать его краном... Летуны не учат матчасть!

...При отказе двигателя на высоте меньше 20 м посадку выполнять без флюгирования винта отказавшего двигателя ... Флюгирование винта в этом случае вызывает раскачку самолета и усложняет посадку."

Интересно также, что: "Отказ одного двигателя... с немедленным флюгированием винта отказавшего двигателя не вызывает трудностей в пилотировании самолета. Максимальные усилия на органах управления для удержания самолета от крена и разворота находятся в допустимых пределах и могут быть сняты триммерами."
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27.09.2020 20:16 Відповісти
Ну, можливо для аеродінаміки планера Ан-26 властиві якісь перехідні процеси, типу просадки ось саме на ці 50 метрів в момент зміни силу напору на гвинт непрацюючого двинуна.
Тут ще ось яке питання.
Таке враження, що пілот намагався саджати літак на шоссе...
От це, шарада.

Ну, і Вам респект, що проробили мануал Ан-26, на випадок відмови двигуна.
Не бажаю щоб згодилося, але знаєте, життя, то іноді такий сюрпрайз.

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27.09.2020 20:53 Відповісти
звідки такі висновки?
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27.09.2020 22:25 Відповісти
конкретизуй-те
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27.09.2020 22:39 Відповісти
"Таке враження, що пілот намагався саджати літак на шоссе..."

З чого подібні висновки?
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27.09.2020 23:06 Відповісти
так, досить дивно. Недавно дивився фільм про посадку без двигунів боїнга!!! (тупо недозаправили літака, треба було кілограми, а заправщик наливав у фунтах).
То командир настільки вміло зманеврував зменшуючи швидкість приземлення летячи боком до напряму приземлення.
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27.09.2020 16:41 Відповісти
это называется "скольжение на крыло". прием применяется у планеристов.
"Расследование авиакатастроф". Посадка Boeing 737 в Новом Орлеане. Эпизод "Посадка невозможна"
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27.09.2020 18:57 Відповісти
Этот же прием был использован в 1983 году на рейсе 147 Монреаль-Оттава-Эдмонт. Когда самолет без двигателей посадили на неработающий аэродром, на котором проходили гонки автомобилей. в 1983 году. эпизод "Роковое приземление"
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27.09.2020 19:00 Відповісти
так я якраз про цей випадок
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30.09.2020 12:23 Відповісти
Да. Для сказочного везения им нехватило высоты.
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27.09.2020 18:30 Відповісти
вообще там срач продолжается за разные версии. эта мне показалась самой вменяемой.
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27.09.2020 14:40 Відповісти
Судьба человека иногда мистична и непостижима. Сын погибшего в Ил-76 тоже погиб. Сын падавшего три раза тоже выжил.
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27.09.2020 13:46 Відповісти
В альпинизме есть такое понятие: человек-громоотвод. Причем бывают "громоотводы" двух типов: те, которые все неприятности на восхождении получают сами, а окружающие не страдают и второй тип когда "громоотвод" не пострадал, а остальные в группе пострадали. В обоих случаях, если ситуация пару раз повторится, таких потом стараются не брать в группу.
Дай Бог этому парню выздороветь и больше никогда не падать, а высоко летать и удачно приземляться.
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27.09.2020 13:46 Відповісти
зачем далеко ходить, возьмите нашего оманского осла
где не появится - катастрофа
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27.09.2020 16:37 Відповісти
не можливо пояснити, але коли альпіністи ( а вони дуже ризикують і через це все на вус мотають) таке заявляють, то певно таке справді існує.
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27.09.2020 16:44 Відповісти
Не "пострадали", а згоріли заживо.
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27.09.2020 22:56 Відповісти
В этой новости всё нормально,но надо было обязательно вставить "советское":"Президент Украины Владимир Зеленский после визита к курсанту в больницу сообщил 26 сентября, что Злочевский очнулся возле обломков самолета".
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27.09.2020 13:49 Відповісти
Скоро Віслюк запише те що курсант вижив у свої "заслуги"
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27.09.2020 14:50 Відповісти
Скоро Зе стане не легітимним презом у нього менше 10% підтримки.
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27.09.2020 20:13 Відповісти
И вот скажите мне кто-нибудь после этого,что не существует в реале судьбы и кармы!!!
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27.09.2020 14:19 Відповісти
"Я падал три раза", - отец выжившего в крушении АН-26 под Чугуевом курсанта Золочевского рассказал, что сам пережил три авиакатастрофы

Стрёмная семейка. Не пускайте их в самолёты.
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27.09.2020 14:34 Відповісти
А тебя из клетки!
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27.09.2020 14:57 Відповісти
Та він або з параші, або з лугандону.
То навіть гірше клітки.
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27.09.2020 15:09 Відповісти
Его выбросило, вытолкнуло оттуда.

Виштовхнули вищі сили бо не прийшла пора помирати.
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27.09.2020 14:47 Відповісти
Похоже не только его вынесло из самолета. Сначала, наверно вынесло кресла тех двоих, что нашли в 1,5 км. Но наверно было слишком высоко и они разбились. Кресла наверно сдвоенные. Потом уже над самой землей вынесло сдвоенное кресло с этим парнем и его напарником. Они сначала оба выжили. Но потом был взрыв топлива самолета на земле и от горящего топлива сгорели все в самолете. А на них плеснуло горящим топливом . Но Золочевский видимо был прикрыт креслом или деревом и на него не попало. А вот другу его не повезло.
Трудно конечно восстановить картину произошедшего без информации. Поэтому это только предположение, как он выжил .
Но выпадать наверно начали ещё до удара об землю . Иначе как бы он выжил?
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27.09.2020 15:20 Відповісти
Это не пассажирский самолёт, и там не было кресел. Железные лавки вдоль борта.
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27.09.2020 18:37 Відповісти
это учебный самолет. и кресла там были. просто между рядами еще стояли столы с оборудованием
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27.09.2020 19:05 Відповісти
почему то , уверен что это сбитие не случайное. и не стечение обстоятельств, оно организовано и проведено засланными пуйловцами во время их и наших учений... наши конечно спишут это на бардак, тем более что это так...так и проще и работы меньше...пуйло тоже об этом знает, но он просто отомстил за пролёт оспреев и В-52 над Украиной...
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27.09.2020 19:55 Відповісти
Характерник вочевидь.
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27.09.2020 21:25 Відповісти
 
 