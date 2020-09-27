"Я падав тричі", - батько курсанта Золочевського, який вижив у катастрофі АН-26 під Чугуєвом, розповів, що сам пережив три авіакатастрофи

Курсанта третього курсу Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба В'ячеслава Золочевського викинуло з літака Ан-26Ш під час аварії, він не вистрибнув звідти, розповів його батько Золочевський Віталій.

Віталій Золочевський, батько єдиного вцілілого в авіакатастрофі військово-транспортного літака Ан-26 курсанта третього курсу Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба В'ячеслава Золочевського, розповів, що сам пережив три аварії літаків.

"Я падав тричі. Те, що син вижив, свідчить про те, що він - син свого батька", - сказав Віталій Золочевський в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.

Батько курсанта зазначив, що у його сина немає переломів, "одні лише забої".

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"Всі кажуть, що він вистрибнув із літака, але це не зовсім так. Його викинуло, виштовхнуло звідти. Також знаю, що він намагався врятувати свого товариша", - додав Віталій Золочевський.

Президент України Володимир Зеленський після візиту до курсанта в лікарню повідомив 26 вересня, що Золочевський отямився біля уламків літака.

"Один із хлопців поруч горів, і Слава кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який, на жаль, помер від опіків. Це героїзм посеред поля смерті", - розповів він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.