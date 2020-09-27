"Я падав тричі", - батько курсанта Золочевського, який вижив у катастрофі АН-26 під Чугуєвом, розповів, що сам пережив три авіакатастрофи
Курсанта третього курсу Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба В'ячеслава Золочевського викинуло з літака Ан-26Ш під час аварії, він не вистрибнув звідти, розповів його батько Золочевський Віталій.
Віталій Золочевський, батько єдиного вцілілого в авіакатастрофі військово-транспортного літака Ан-26 курсанта третього курсу Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба В'ячеслава Золочевського, розповів, що сам пережив три аварії літаків.
"Я падав тричі. Те, що син вижив, свідчить про те, що він - син свого батька", - сказав Віталій Золочевський в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.
Батько курсанта зазначив, що у його сина немає переломів, "одні лише забої".
"Всі кажуть, що він вистрибнув із літака, але це не зовсім так. Його викинуло, виштовхнуло звідти. Також знаю, що він намагався врятувати свого товариша", - додав Віталій Золочевський.
Президент України Володимир Зеленський після візиту до курсанта в лікарню повідомив 26 вересня, що Золочевський отямився біля уламків літака.
"Один із хлопців поруч горів, і Слава кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який, на жаль, помер від опіків. Це героїзм посеред поля смерті", - розповів він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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Скорейшего выздоровления.
Чувак сливовий, ну от ти зараз хитро і підло заронив що ця людина була причиною цих трьох каиастроф.
От із старшим Злочевським саме так: три рази убивався і ніяк не вбився. Йому б сина відмовити від навчання на пілота. Бо запас везіння може закінчитись.
Даже хирурги которые действительно могут себя считать богами людских жизней просят Бога помоч им в спасении человеческой жизни.
И про хирургов не надо нести бред. Среди хирургов тоже есть и верующие и атеисты. И хочу напомнить, что за первые попытки вскрывать трупы для изучения и операции живым людям - ваши верующие в свое время пытали и сжигали ученых на кострах.
Ангел, берегущий тебя, или фортуна, как хотите это называйте, - это личное и только твое, вголос об этом не бахвалятся..
Ну а курсанту - скорейшего и полного выздоровления, и пусть его ангел его бережет.
Але от чомусь,синагоги вони не чіпали.
Де, тут «ангели, серафіми, херувіми» ?
с авиафорума
предпосадочная, высота ниже 200м - закрылки 38, скорость +- 230 , Ру-19 А300 -малый газ ... отказ левого ... у экипажа несколько секунд для расспознания отказа ... и только правильные действия : убрать закрылки до 15, удержать от разворота и опрокидования на левое крыло, создать крен вправо (в это время борт инженер "обрабатывает" отказавший двигатель) и произвести посадку ( на высоте ниже 50 метров двигатель "не обрабатывать" иначе самолёт входит в землю по спирали ... и это записано кровью . ....
Непонятно, зачем на низкой высоте такая полезная возможность, как флюгирование, не срабатывает, как Вы пишете.
http://an-26.com/eng/chapter-1f.php an-26.com › eng
Система не допускает включения стартеров-генераторов в стартерном ... ШР16П2ЭШ5; 4 - кон¬цевой выключатель блокировки автофлюгирования в АДТ; ... когда двигатель не работает, контакты находятся в замкнутом состоянии. ... Количество отбираемого воздуха сохраняется до высоты 6000 м; выше ...
Написано однозначно: "Если система автофлюгирования отказала... винт отказавшего двигателя необходимо зафлюгировать принудительно, для чего нажать кнопку КФЛ-37. Если винт не зафлюгировался от кнопки, зафлюгировать его краном... Летуны не учат матчасть!
...При отказе двигателя на высоте меньше 20 м посадку выполнять без флюгирования винта отказавшего двигателя ... Флюгирование винта в этом случае вызывает раскачку самолета и усложняет посадку."
Интересно также, что: "Отказ одного двигателя... с немедленным флюгированием винта отказавшего двигателя не вызывает трудностей в пилотировании самолета. Максимальные усилия на органах управления для удержания самолета от крена и разворота находятся в допустимых пределах и могут быть сняты триммерами."
Тут ще ось яке питання.
Таке враження, що пілот намагався саджати літак на шоссе...
От це, шарада.
Ну, і Вам респект, що проробили мануал Ан-26, на випадок відмови двигуна.
Не бажаю щоб згодилося, але знаєте, життя, то іноді такий сюрпрайз.
З чого подібні висновки?
То командир настільки вміло зманеврував зменшуючи швидкість приземлення летячи боком до напряму приземлення.
"Расследование авиакатастроф". Посадка Boeing 737 в Новом Орлеане. Эпизод "Посадка невозможна"
Дай Бог этому парню выздороветь и больше никогда не падать, а высоко летать и удачно приземляться.
где не появится - катастрофа
Стрёмная семейка. Не пускайте их в самолёты.
То навіть гірше клітки.
Виштовхнули вищі сили бо не прийшла пора помирати.
Трудно конечно восстановить картину произошедшего без информации. Поэтому это только предположение, как он выжил .
Но выпадать наверно начали ещё до удара об землю . Иначе как бы он выжил?