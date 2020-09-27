Місцеві вибори: у Волновасі представники однієї із партій підробили підписи та документи членів іншої партії, - поліція

За попередніми даними, представники однієї з політичних партій підробили підписи та документи кількох осіб з іншої партії. Розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє Волноваський відділ поліції, передає Цензор.НЕТ.

"26 вересня до Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення від представника однієї з політичних партій про підробку підписів і документів представниками іншої політичної партії, які перешкоджають у реалізації виборчих прав. Попередня правова кваліфікація кримінального злочину - ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

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