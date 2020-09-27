2 650 35
Місцеві вибори: у Волновасі представники однієї із партій підробили підписи та документи членів іншої партії, - поліція
За попередніми даними, представники однієї з політичних партій підробили підписи та документи кількох осіб з іншої партії. Розпочато досудове розслідування.
Про це повідомляє Волноваський відділ поліції, передає Цензор.НЕТ.
"26 вересня до Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення від представника однієї з політичних партій про підробку підписів і документів представниками іншої політичної партії, які перешкоджають у реалізації виборчих прав. Попередня правова кваліфікація кримінального злочину - ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.
Топ коментарі
+11 вау
показати весь коментар27.09.2020 14:07 Посилання
+7 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар27.09.2020 14:07 Посилання
+7 Привет
показати весь коментар27.09.2020 14:10 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ты человеку даёшь 6 шекелей, которых у тебя отродясь не было.
Ты дебил.
https://censor.net/ru/user/383679
6 шекелей, держи
https://censor.net/ru/comments/locate/3221465/019214b7-2850-72af-997d-dbc06f8f7aae
Ты, животное, не помнишь, что пишешь ?
https://censor.net/ru/comments/locate/3221465/019214b7-2850-72af-997d-dbc06f8f7aae
вот пример :
https://censor.net/ru/user/383679
А какое это имеет отношение, к нику это господина?
https://censor.net/ru/comments/locate/3221465/019214b7-284e-710d-85c3-cca2949f6cb2
вот нахрена тут запятая ?
если не уточняете кто это сделал - то на фига эта новость???
Ни Турчинов, ни Луценко ничего о прослушке не говорили.
Ціль любої влади-ВЛАДА!
🤣🤣
Впрочем, подозреваю, что это были ОПЗЖ (в смысле РыгоАналы), их почерк. Хотя и зеленая плесень могла...