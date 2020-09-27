Азербайджан заявив про взяття під свій контроль шести селищ. Вірменія спростовує. ВIДЕО
Міноборони Азербайджану повідомляє, що військові взяли під контроль 4 селища Фізулінського району та 2 села Джебраїльського району в Нагірному Карабасі.
"Під час успішної військової операції підрозділи азербайджанської армії звільнили селища Гараханбейлі, Гервенд, селище Горадіз, Боюк Марджанли і Рюзгар", - цитує Міноборони Азербайджану Українська правда, передає Цензор.НЕТ.
Водночас представник пресслужби Міноборони Азербайджану Анар Ейвазов заявив, що під час операції було знищено пости в напрямку Агдаринського району і Муровдагу, а панівні висоти взято під контроль.
"Підрозділи армії Азербайджану ведуть бої за важливі висоти, що перебувають під окупацією вірменських військ на Тертер-Агдамському, Фізулі-Джебраїльському напрямках і в напрямку гори Муровдаг. Ракетно-артилерійські війська й авіаційні засоби завдають ударів по командних пунктах противника, знищуючи його велику кількість маневруючих сил, бойової техніки і військових об'єктів. На всій протяжності фронту тривають запеклі бої", - заявили в Міноборони Азербайджану.
У Міноборони Вірменії інформацію про взяття під контроль армією Азербайджану 6 селищ спростували: "Міністерство оборони Азербайджану повідомляє, що азербайджанська армія захопила 6 населених пунктів. Це неправда. Зазначена інформація - це ще одна провокація азербайджанської пропаганди".
"Проведені уздовж усього периметру лінії зіткнення арцахських й азербайджанських військ атаки ЗС Азербайджану успішно відбиваються з боку підрозділів Армії оборони. Противник зазнає втрат", - заявила прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян і оприлюднила відео знищення нібито військової техніки армії Азербайджану.
Відео: Міноборони Вірменії
Губернатор Тавушської області Вірменії Айк Чобанян заявив, що Азербайджан почав наступ із ракетного обстрілу з використанням дронів у напрямку Арцаху. Він додав, що ситуація в прикордонних населених пунктах стабільна та контрольована, пише РБК-Україна.
"У напрямку Арцаху противник почав наступ із ракетного обстрілу з використанням дронів. Як в Арцаху, так і на кордонах Тавушу, наша потужна армія готова до руйнівного контрудару. У Тавуші всі, від малого до великого, висловлюють готовність підтримати наших співвітчизників, братів і сестер в Арцаху", - заявив Чобанян.
Натомість Міністерство оборони Азербайджану спростувало цю інформацію.
"Азербайджанська Армія не бере на приціл цивільне населення, цивільні об'єкти та цивільну інфраструктуру. На відміну від країни-окупанта Вірменії, Азербайджан дотримується вимог положень міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, під час військових операцій", - сказано в повідомленні.
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Кукарекает то, что палач ему скажет, и пытается клюнуть с палаческой помощью соседа.
Сегодняшнее уничтожение дронами (скорее всего турецкими) передвижных РЛС и техники армян.
https://cdn.trend.az/2020/09/27/video_dusmen_texnikasi_mehv_270920.mp4
😀
Военное командование Азербайджана предложило армянскому командованию в направлении Агдере сложить оружие, чтобы избежать полного уничтожения расположенного там гарнизона и не допустить увеличения потерь. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
«В случае оказания сопротивления каждое вооруженное лицо будет нейтрализовано», - говорится в сообщении.
Я думаю, что этот конфликт именно в эту дату планировали в Генштабе РФ еще весной этого года...
у них мир, когда своим войскам запрещено стрелять во врага.
бендюхи
Порох умудрялся не идти на уступки *****, а ЗЕ пошел сразу с открытыми объятиями.
Итого:
Тот, кто подписал, обрек Роисю на санкции в течении 6 лет.
ЗЕ все просрал и пошел дружить с ******.
А положить болт на тот договорняк НИЗЗЯ, а то западные партнеры нас не поймут, санкции снимут. Ну правда же, сам Петро Великий так говорил, что альтернативы минскому процессу не существует.
При Порохе все пучком было и стрелять не запрещали.
Может покажешь, где написан тот бред, что ты огласил?
Еще более странно, что ты об этом не знаешь или делаешь вид, что не знаешь.
Тактика москалів не міняється.........
під час воєнних змагань у 1941-56р. москалі стравлювали поляків з українцями, з метою дискредитації ОУН УПА війська НКВД перевдягали своїх зольдат і вбивали і гвалтували населення,під виглядом воїнів ОУН та Армії Кравйової заходили у села за харчами, а портім у ці домівки приходили війська НКВС і знову вбивали за антирадянську діяльність.
Москалям би нічого не коштувало у черговий раз обстріляти територію Карабаху і прилеглу територію Азердайджану............
Треба сподіватись що Азербайджан добре підготувався до цієї провокації.
С другої сторони, за три десятиліття обидві сторони створили гарно укріплені та глибоко ешелоновані лінії фронту з мінними полями і пристріляними просторами. То ж, будь-який наступ неминуче буде супроводжуватися великими втратами.