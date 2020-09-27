Азербайджан заявив про взяття під свій контроль шести селищ. Вірменія спростовує. ВIДЕО

Міноборони Азербайджану повідомляє, що військові взяли під контроль 4 селища Фізулінського району та 2 села Джебраїльського району в Нагірному Карабасі.

"Під час успішної військової операції підрозділи азербайджанської армії звільнили селища Гараханбейлі, Гервенд, селище Горадіз, Боюк Марджанли і Рюзгар", - цитує Міноборони Азербайджану Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

Водночас представник пресслужби Міноборони Азербайджану Анар Ейвазов заявив, що під час операції було знищено пости в напрямку Агдаринського району і Муровдагу, а панівні висоти взято під контроль.

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"Підрозділи армії Азербайджану ведуть бої за важливі висоти, що перебувають під окупацією вірменських військ на Тертер-Агдамському, Фізулі-Джебраїльському напрямках і в напрямку гори Муровдаг. Ракетно-артилерійські війська й авіаційні засоби завдають ударів по командних пунктах противника, знищуючи його велику кількість маневруючих сил, бойової техніки і військових об'єктів. На всій протяжності фронту тривають запеклі бої", - заявили в Міноборони Азербайджану.

У Міноборони Вірменії інформацію про взяття під контроль армією Азербайджану 6 селищ спростували: "Міністерство оборони Азербайджану повідомляє, що азербайджанська армія захопила 6 населених пунктів. Це неправда. Зазначена інформація - це ще одна провокація азербайджанської пропаганди".

"Проведені уздовж усього периметру лінії зіткнення арцахських й азербайджанських військ атаки ЗС Азербайджану успішно відбиваються з боку підрозділів Армії оборони. Противник зазнає втрат", - заявила прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян і оприлюднила відео знищення нібито військової техніки армії Азербайджану.

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Відео: Міноборони Вірменії

Губернатор Тавушської області Вірменії Айк Чобанян заявив, що Азербайджан почав наступ із ракетного обстрілу з використанням дронів у напрямку Арцаху. Він додав, що ситуація в прикордонних населених пунктах стабільна та контрольована, пише РБК-Україна.

"У напрямку Арцаху противник почав наступ із ракетного обстрілу з використанням дронів. Як в Арцаху, так і на кордонах Тавушу, наша потужна армія готова до руйнівного контрудару. У Тавуші всі, від малого до великого, висловлюють готовність підтримати наших співвітчизників, братів і сестер в Арцаху", - заявив Чобанян.

Натомість Міністерство оборони Азербайджану спростувало цю інформацію.

"Азербайджанська Армія не бере на приціл цивільне населення, цивільні об'єкти та цивільну інфраструктуру. На відміну від країни-окупанта Вірменії, Азербайджан дотримується вимог положень міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, під час військових операцій", - сказано в повідомленні.