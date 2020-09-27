ЄС закликає сторони негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі, - Боррель
Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель закликав сторони конфлікту в Нагірному Карабасі негайно припинити вогонь і повернутися до переговорів щодо врегулювання конфлікту під егідою Мінської групи ОБСЄ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"27 вересня 2020 року почалися бойові дії вздовж контактної лінії у зоні конфлікту в Нагірному Карабасі, що, на жаль, призвело до військових та цивільних жертв. Європейський Союз закликає до негайного припинення ворожнечі, до деескалації та до суворого дотримання режиму припинення вогню.
Є необхідним термінове та безумовне повернення до переговорів щодо врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ", - йдеться у документі.
Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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этот кавказский узел - один из мировых регуляторов цен на энергоносители
так было, так и будет
А паРаша в очередной раз окажется в ...опе!
Вы лучше зебильного Клоуна к банкомату не подпускайте.
Мальчик ведь кагальный - все тырит.
Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве рашки, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
Араик Степанян
Ашот Габрелянов
Андраник Мигранян
Тигран Кеосаян
Сергей Кургинян
Маргарита Симоньян
Рафаэль Ордуханян
Александр Сагомонян
Саркис Сатурян
Каринэ Геворгян
Ереван, Ереван, какой Ереван, нас здесь не прлохо кормят.
Прочитав спочатку як Самогонян.
"13.2 Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть.
13.3 И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю,
13.4 и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?"
Но. Западу было не выгодно иметь на востоке с десяток-другой стран с ядерным оружием. Поэтому эти "вечно озабоченные" сделали все, шобы Украина и остальные утратили статус ядерных держав.
И именно поэтому запад не хотел и не хочет развала паРаши.
Азейбаржан! Вжарте этих про ********** абизьян!
"Историческая справедливость на нашей стороне, потому что это наша родная земля, земля наших предков. Международное право на нашей стороне. Все международные организации признают территориальную целостность Азербайджана" - заявил сегодня президент Азербайджана Алиев.
Крупнейший НПЗ #Турции Star отказался от российской #нефти - Москва потеряла ключевого покупателя. Турки предпочли сотрудничать с Норвегией и Ираком.
Любопытно, что Star был построен Азербайджаном.
Азербайджанцы, не слушайте никого.
Защищайте свою Родину.
Не ищите мира ни в чьих глазах.
Ждем вашей победы!!!