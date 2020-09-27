ЄС закликає сторони негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі, - Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель закликав сторони конфлікту в Нагірному Карабасі негайно припинити вогонь і повернутися до переговорів щодо врегулювання конфлікту під егідою Мінської групи ОБСЄ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"27 вересня 2020 року почалися бойові дії вздовж контактної лінії у зоні конфлікту в Нагірному Карабасі, що, на жаль, призвело до військових та цивільних жертв. Європейський Союз закликає до негайного припинення ворожнечі, до деескалації та до суворого дотримання режиму припинення вогню.

Є необхідним термінове та безумовне повернення до переговорів щодо врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ", - йдеться у документі.

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Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".