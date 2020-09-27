У родичів загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом із 28 вересня розпочнуть брати зразки ДНК для експертизи, - Харківська ОДА

З понеділка, 28 вересня, розпочнуть брати ДНК-зразки у родичів загиблих в авіакатастрофі в Харківській області, щоб ідентифікувати тіла курсантів і офіцерів.

Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора півдня займались тим, щоби встановити осіб, від яких будуть братися ДНК-зразки для експертизи. За останньою інформацією від органів досудового слідства, вже завтра, в понеділок, розпочнеться відбір зразків" — сказав Кучер.

Експертизи, за даними голови ОДА, проводитимуть у Харкові.

За його словами, у Харкові зараз перебувають 16 із 20 родин курсантів. Із усіма родинами контакт підтримує Національний університет Повітряних сил ім. Кожедуба.

"Встановлено контакти та налагоджено комунікацію з 20-ма сім’ями курсантів. Проведені зустрічі вже з 16-ма, з 4-ма сім’ями підтримується телефонний зв'язок та сплановано зустрічі. Організоване безкоштовне розміщення, забезпечення автотранспортом, харчування, забезпечено медичний та психологічний супровід", - наголосив Кучер.

За його інформацією, частина сімей не потребує тимчасового житла, оскільки є мешканцями Харкова чи області, 6 сімей наразі розмістили в готелі, решта розмістилися за бажанням самостійно, хтось перебуває в квартирах, які в Харкові винаймали їхні діти.

Віцепрем'єр Олег Уруський сказав, що ДНК-експертизи триватимуть 2-3 тижні. Наразі жодне зі знайдених тіл не ідентифіковане.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.