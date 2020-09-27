Війна в Карабасі: Удар безпілотників Азербайджану по системах ППО ЗС Вірменії. ВIДЕО
Міністерство оборони Азербайджану показало перші відеокадри дій азербайджанської армії в Нагірному Карабасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт haqqin.az.
На кадрах видно, як безпілотна авіація Азербайджану знищує системи протиповітряної оборони та іншу бойову техніку збройних сил Вірменії.
Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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я про другое - срочники в крутилках не вельми дуже соображают
В ПРО срочников конечно не посадят, даже возможно и контрактников нет, только кадровые офицеры, я так предполагаю. А в "ОСУ" или "БУК" на не главные функции, почему бы и нет. Как минимум механик-водитель может и не владеть знаниями по управлению радаром и быть обычным трактористом или водилой колесной техники.
Что такого более сверхнавороченного в вождении Осы, чем в вождении к примеру т-90? Почему ее не может водить срочник, а танк может?
Там 5 человек на борту. Все пятеро обслуживают электронику? А кто колеса надувает и воду в радиатор льет, инженеры-электронщики?
А ведь могли не выделываться и давно мирно отдать Азербайджану его территории.
« ...для нас там интересно одно: Армению, как и ЛДНР вооружает и курирует РФ. Азербайджан - сотруднчиает с турками (как и мы).
В Сети уже есть видео, где халяльные турецкие байрактары множат на ноль армянские ПВО. Полагаю, в спорах вокруг целесообразности их покупки и локализации, можно поставить точку: это работает, и работает хорошо. Все эти тонны дерьма, что "Порошенко купил не такие беспилотники" - туфа, а их авторы из кала_мойского 95 квартала поели навозу. Бон аппетит.»
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2763288147216888&id=100006071894836#_=_ -потерять бпла (пусть и дорогой) , куда лучше, чем и ЛА и экипаж...
Я никогда не опущусь до твоего уровня и не собираюсь отвечать тебе оскорблениями на оскорбления, 'кормилец'. Кого ты можешь накормить, просиживая сутками на Цензоре?
Хамло соевое, на какой помойке вас только понабирали
Але ваше завдання - це суцільна зрада , це пошуки ворогів, це принизливе відношення до співрозмовників. В решті решт , ви працюєте саме на хремль , який спить та бачить , як ви тут поділили всіх українців на правильних або ні. Ви намагаєтесь приватизувати патріотизм ? Хто вам дав на це право?
Даже Минск там тоже присутствует. Как теперь это все ясно, как белый день !
пока армяшки размениваются на уничтожении танков . айзера выбивают ихнее ПВО . а вот когда зонтика не станет тогда дойдет черед и до армянских танков и БТРов
Уничтожено
-22 танка и др. https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9?src=hashtag_click #армянской бронетехники
-15 систем ПВО
-18 дронов
-8 артиллерийских систем
-3 склада с оружием и боеприпасами
- Уничтожены и ранены 550 армянских солдат
https://www.kavkazcenter.com/russ/