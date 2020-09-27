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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Глава Харківської ОДА Кучер про порятунок курсанта Золочевського: Уламками фюзеляжу прикрило від вогню, і він зміг покинути літак, що палав

Глава Харківської ОДА Кучер про порятунок курсанта Золочевського: Уламками фюзеляжу прикрило від вогню, і він зміг покинути літак, що палав

Курсант В'ячеслав Золочевський вижив в авіакатастрофі, завдяки тому, що уламки фюзеляжу прикрили його від вогню.

Про це 27 вересня повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер після відвідування В'ячеслава Золочевського в госпіталі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Курсанта, який вижив у авіатрощі на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.Інформація, яку курсант надав, поки не розголошується.

"Слідчі ДБР вже ставили йому питання, певні обставини він згадує (перед падінням. - Ред.), вони викладені в протоколі допиту. Пізніше, я думаю, це стане відомим", - сказав Кучер.

Він також зазначив, що В'ячеслава врятував певний збіг обставин – його прикрили від вогню уламки фюзеляжу.

"Сьогодні, я можу сказати, він додатково повідомив, що вцілів, бо перебував у певній "капсулі" з фюзеляжу, частиною літака прикрило, і тому вогонь не дістав його. Він прийшов до тями і зміг покинути літак, який палав", - переповідає Кучер слова курсанта.

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Голова ОДА також додатково пояснив свої заяви, зроблені напередодні щодо пріоритетності посадки літаків (за його інформацією, вже маючи інформацію про проблеми з двигуном, відповідальні особи завели на посадку інший літак, справний, а Ан-26 з несправністю чекав на дозвіл хвилину і розбився менш ніж за 2 кілометри від аеродрому).

"Це не просто диспетчер. Це не просто рядова людина, яка приймає рішення. Є керівник польоту, є керівник університету. Заступники, які теж є відповідальними. Я не хочу, щоб ви сприймали це як зміщення на якусь рядову людину. Звісно, ні. Навіть якщо це вищий посадовий склад, вони повинні понести покарання. Але прізвища ми маєм почути", - сказав Кучер.

Зі свого боку начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун зазначив, що курсанту Золочевському надається вся необхідна допомога.

"Добу він провів із позитивною динамікою, температури немає, показники в нормі. Зробили перев'язку, рани загоюються. Ведеться комплексна робота, з ним працюють травматолог, хірург, нейрохірург, терапевт, психіатр, психолог", - пояснив Хорошун.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054) Кучер Олексій (66) Золочевський В’ячеслав (8)


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Топ коментарі
+19
живи теперь сто лет кадет,
за всех живи!
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27.09.2020 17:21
+9
Дивовижне врятування, здоров'я фізичного і психологічного, народився в сорочці і Господь допоміг...
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27.09.2020 17:25
+5
да задрали вы уже этим кучером и его бредятиной. "эксперд" срано-доморощенный. третий день потоком идут откровения от идиотов ничего не смыслящих в вопросе и никогда не имеющих никакого отношения к авиации.
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27.09.2020 17:45
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живи теперь сто лет кадет,
за всех живи!
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27.09.2020 17:21 Відповісти
Дивовижне врятування, здоров'я фізичного і психологічного, народився в сорочці і Господь допоміг...
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27.09.2020 17:25 Відповісти
да задрали вы уже этим кучером и его бредятиной. "эксперд" срано-доморощенный. третий день потоком идут откровения от идиотов ничего не смыслящих в вопросе и никогда не имеющих никакого отношения к авиации.
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27.09.2020 17:45 Відповісти
Кучер мріє з губернаторів зіскочити у мери Харкова. Може, в губернаторах не дають можливості хапонути.
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27.09.2020 17:54 Відповісти
он и на этом месте хорошо имеет, та еще синекура
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27.09.2020 18:17 Відповісти
Дивом вижив - і тут же потрапив на допит слідчих. Яке гуманне в нас правосуддя!
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27.09.2020 17:45 Відповісти
Наследие НКВД.
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27.09.2020 19:57 Відповісти
ну його ж не з пристрастієм допрашували. Німці, коли перших наших хлопців до себе на лікування брали, теж допрашували. Може того і брали, щоб допросить, розібратись у тому, що кацапи брешуть а що ні.
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27.09.2020 20:04 Відповісти
ну,этот физрук на людском горе пиарится вовсю...небось надеется,что в ОПу возьмут
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27.09.2020 17:55 Відповісти
В рубашке родился.
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27.09.2020 18:03 Відповісти
Это вы бубочку цитируете, или он вас?
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27.09.2020 19:59 Відповісти
у цьому випадку ніхто нікого не цитує. Народна мудрість так каже у таких випадках.
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27.09.2020 20:05 Відповісти
Це така народна приказка. Не приписуйте її віслюкові.
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28.09.2020 01:10 Відповісти
 
 