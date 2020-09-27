Глава Харківської ОДА Кучер про порятунок курсанта Золочевського: Уламками фюзеляжу прикрило від вогню, і він зміг покинути літак, що палав

Курсант В'ячеслав Золочевський вижив в авіакатастрофі, завдяки тому, що уламки фюзеляжу прикрили його від вогню.

Про це 27 вересня повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер після відвідування В'ячеслава Золочевського в госпіталі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Курсанта, який вижив у авіатрощі на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.Інформація, яку курсант надав, поки не розголошується.

"Слідчі ДБР вже ставили йому питання, певні обставини він згадує (перед падінням. - Ред.), вони викладені в протоколі допиту. Пізніше, я думаю, це стане відомим", - сказав Кучер.

Він також зазначив, що В'ячеслава врятував певний збіг обставин – його прикрили від вогню уламки фюзеляжу.

"Сьогодні, я можу сказати, він додатково повідомив, що вцілів, бо перебував у певній "капсулі" з фюзеляжу, частиною літака прикрило, і тому вогонь не дістав його. Він прийшов до тями і зміг покинути літак, який палав", - переповідає Кучер слова курсанта.

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Голова ОДА також додатково пояснив свої заяви, зроблені напередодні щодо пріоритетності посадки літаків (за його інформацією, вже маючи інформацію про проблеми з двигуном, відповідальні особи завели на посадку інший літак, справний, а Ан-26 з несправністю чекав на дозвіл хвилину і розбився менш ніж за 2 кілометри від аеродрому).

"Це не просто диспетчер. Це не просто рядова людина, яка приймає рішення. Є керівник польоту, є керівник університету. Заступники, які теж є відповідальними. Я не хочу, щоб ви сприймали це як зміщення на якусь рядову людину. Звісно, ні. Навіть якщо це вищий посадовий склад, вони повинні понести покарання. Але прізвища ми маєм почути", - сказав Кучер.

Зі свого боку начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун зазначив, що курсанту Золочевському надається вся необхідна допомога.

"Добу він провів із позитивною динамікою, температури немає, показники в нормі. Зробили перев'язку, рани загоюються. Ведеться комплексна робота, з ним працюють травматолог, хірург, нейрохірург, терапевт, психіатр, психолог", - пояснив Хорошун.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.