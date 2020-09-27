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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ 4 рази обстріляли позиції ЗСУ біля Опитного, Оріхового та Шумів, - пресцентр ОС

Від початку доби найманці РФ 4 рази обстріляли позиції ЗСУ біля Опитного, Оріхового та Шумів, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 27 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі, які вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Пострілами зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета ворог порушував проголошений режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне. Зі стрілецької зброї – на ділянках лінії зіткнення неподалік Оріхового та Шумів.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Наразі військовослужбовці Збройних Сил України разом з вогнеборцями ДСНС локалізовують лісову пожежу на ділянці близько 10 гектарів неподалік населеного пункту Нижньотепле. Окрім того, триває ліквідація пожежі поблизу Доломітного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 27 июля по 16 сентября зафиксированы 1052 нарушения "тишины" на Донбассе, за пять недель до этого - 18 027, - представитель ОБСЕ Милфорд

Минулої доби, 26 вересня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Так, у смугах відповідальності бригад оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населених пунктів Новолуганське, Верхньоторецьк та Авдіївка поодинокі ворожі постріли зі станкового автоматичного гранатомета стрілецької зброї та підствольного гранатомета.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників не було.

На жаль, у районі населеного пункту Оріхове під час пересування в межах взводного опорного пункту внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали осколкових поранень різного ступеня важкості. Захисників України оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надано необхідну медичну допомогу.

Окрім того, військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на ділянці розміром 5 гектарів неподалік населеного пункту Майорськ.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 82 адміністративні правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5763 транспортні засоби та 4803 особи. Також були затримані 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадяни не зверталися із проханнями про відновлення роботи КПВВ "Майорське", - Дейнеко

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибули 743 особи, у зворотному напрямку – 1163 особи. КПВВ "Новотроїцьке" та КПВВ "Мар’їнка" не функціонували.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами.

обстріл (28948) пожежа (4350) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+14
"Смешного" такой мир устраивает. Ему же во двор и в окна не стреляют.
И он же не в окопах окопался..
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27.09.2020 18:06
+14
Жодного офіційного слова про вбитого на фронті волинянина.
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27.09.2020 18:06
+12
Кто то мне может обьяснить логику, если есть факт 4 разового обстрела, не важно из стрелкового оружия или гранатометами,разрешенного, не разрешенного Минскими соглашения, о каком перимирии может идти речь????? В твою сторону стреляют ты сидишь в окопе или блиндаже, летают пули- это перимирие или война????? Ну нахера лгать себе и людям? Нахера га белое говорить что это серое, и на черное говорить что это тоже серое! Или у серого есть 50 оттенков? Но серым оно же не перастанет быть? Вот мой мессидж ко всем добрым или не добрым людям, перестаньте лгать и прежде всего Себе! Вы же делаете хуже не мне, а СЕБЕ прежде всего! Я этого дебилизма не понимаю! Вот хоть убейте- не понимаю! Ведь за лживость- все равно прилетит, оано или поздно- но прелетит, причем всем, и тем кто лжет и тем кто делает видит ,что верит этой лжи и тем кто говорит об этом! Все равно прилетает обратка- кому то блльше, а кому то меньше, но главное, что нам ВСЕМ!
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27.09.2020 18:29
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@newkc14
С помощью #турецких дронов "Байрактар" 27 сентября утром армия #Азербайджана уничтожила 12 систем ЗРК #армянских войск
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27.09.2020 18:01 Відповісти
То анало-говнетное ЗРК , 12 штук, что само себя не может защитить,все росиянского производства
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27.09.2020 18:11 Відповісти
А как полезные идиоты, во главе с Касьяновым, в Пороха дерьмом бросались за закупку Байратраков для ВСУ, мол и большие они, и медленные, бесполезные мишени для кацапских ПВО. А вон оно как получилось...
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27.09.2020 18:48 Відповісти
Эээ, а каков успех применения Байрактаров Украины на Донбассе?
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27.09.2020 20:48 Відповісти
А ты хотел что бы клован Байратраки на Донбссе использовал? Он ни с кем не воюет!
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27.09.2020 20:56 Відповісти
Совсем обнаглели шакалы ,вмандячить по ватным рожам из всех калибров и стволов !!!
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27.09.2020 18:02 Відповісти
Главное что наши *защитники* не стреляют а попрятались в норы и тихонько сидят. Слава нашей храброй армии защищающим нашу страну
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27.09.2020 18:03 Відповісти
Всех оштрафовать!
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27.09.2020 18:13 Відповісти
Зачем оштрафовать? Они же не стреляли. Наоборот премии им выдать за то что глубоко в норах спрятались
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27.09.2020 18:14 Відповісти
Такова воля главного канцеляриста-просепаратиста и величайшего политика-пацифиста современности
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27.09.2020 18:37 Відповісти
Так такая же политика была и у Свинарчука. Забыл как Свинарчук Мальдивский топал ногами и визжал что всех посадит кто будет устраивать правокации и что альтернативы переговорам в освобождении нашей земли нет?
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27.09.2020 18:53 Відповісти
Ну ты же именно этого хотел, когда голосовал за клована.
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27.09.2020 18:49 Відповісти
"Смешного" такой мир устраивает. Ему же во двор и в окна не стреляют.
И он же не в окопах окопался..
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27.09.2020 18:06 Відповісти
Жодного офіційного слова про вбитого на фронті волинянина.
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27.09.2020 18:06 Відповісти
К сожалению, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести.- цитата

вас это не насторожило????
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27.09.2020 18:14 Відповісти
Не-а... Они шли как в горах - в связке.
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27.09.2020 18:51 Відповісти
.Еще как настораживает. Бандюганы практически на наших позициях устанавливают взрывные устройства и наши мужики подрываются на них в своих же расположениях! А паяц говорит: НЕ СТРЕЛЯТЬ, А-ТО ОШТРАФУЮ! РАЗВЕДКУ НЕ ПРОВОДИТЬ, А-ТО ***** РАССЕРДИТСЯ И "НАРУШИТ ПЕРЕМИРИЕ"! Его, козлину, туда с его сепарским АП и Генштабом! Может, тогда у него или развиднеется, или свалит в отставку!
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27.09.2020 19:00 Відповісти
Не,не развиднеется,и не свалит в отставку Ты хоть представляешь как он сейчас обогащается?Куча олигархов и богачей отстёгивают ему бабла за такое управление державой(а по другому никак),при этом он сам ни хрена не делает Попробуй,оттащи его от такого халявного корыта
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27.09.2020 19:55 Відповісти
Зато гавнокамандувач дезертир-зиленский покушал борща с ватными бойцами...
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27.09.2020 18:14 Відповісти
почему это бойцы "ватные"? Хотите насрать на голову фигляру - срите. Бойцов не трогайте.
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27.09.2020 18:34 Відповісти
С начала суток наемники РФ 4 раза обстреляли позиции ВСУ возле Опытного, Орехово и Шумов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8948
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27.09.2020 18:16 Відповісти
Кто то мне может обьяснить логику, если есть факт 4 разового обстрела, не важно из стрелкового оружия или гранатометами,разрешенного, не разрешенного Минскими соглашения, о каком перимирии может идти речь????? В твою сторону стреляют ты сидишь в окопе или блиндаже, летают пули- это перимирие или война????? Ну нахера лгать себе и людям? Нахера га белое говорить что это серое, и на черное говорить что это тоже серое! Или у серого есть 50 оттенков? Но серым оно же не перастанет быть? Вот мой мессидж ко всем добрым или не добрым людям, перестаньте лгать и прежде всего Себе! Вы же делаете хуже не мне, а СЕБЕ прежде всего! Я этого дебилизма не понимаю! Вот хоть убейте- не понимаю! Ведь за лживость- все равно прилетит, оано или поздно- но прелетит, причем всем, и тем кто лжет и тем кто делает видит ,что верит этой лжи и тем кто говорит об этом! Все равно прилетает обратка- кому то блльше, а кому то меньше, но главное, что нам ВСЕМ!
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27.09.2020 18:29 Відповісти
Логику ватного клована?!!! Да вам, батенька, в цирк.
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27.09.2020 18:51 Відповісти
А я еще больше не понимаю, почему солдаты не стреляют в ответ если по ним ведется огонь. Я бы срал на все приказы гавнокомандующего и выпустил во врага весь боезапас при самом удобном моменте. И что меня максимум за ето выгонят из армии? Так и ну ее нах. такую армию с такими офицерами которые держат своих подчиненных за пушечное мясо
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27.09.2020 18:55 Відповісти
С начала суток наемники РФ 4 раза обстреляли позиции ВСУ возле Опытного, Орехово и Шумов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2460
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27.09.2020 18:33 Відповісти
Надо просто перестать "срать" и начать себя уважать.
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27.09.2020 18:53 Відповісти
"Перемирие" секты Янелоха Криворожского !
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27.09.2020 18:42 Відповісти
Сьогодні по прикметам всі гади на зиму в нори ховаються, а ці не заспокоюються, мабуть їх треба примусово "ховати".
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27.09.2020 18:50 Відповісти
Обстрелы прицельные или удобные для Зели?
--------------
Кстати, по паРаше1 дырчатый пропагандон сказал что укропы обстреляли Доломитное.
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27.09.2020 18:57 Відповісти
По паРаше все время что-то о нас брешут. Не про Хабаровск же бунтующий им рассказывать?!!
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27.09.2020 19:05 Відповісти
Сьогодні день, коли скажені і уже голодні ідіоти товчуться в коментарях під фото найкращого президента за всю нашу постсовкову історію.

Панове пенсіонери, які отут зараз за зеленського вмирають. Ви взагалі в курсі останніх економічних показників нашої країни ? Ви собі хоч трохи розумієте, що буде з вашими пенсіями в умовах анонсованого підвищення комуналки в рази, скорочення субсидій, додруку мільярдів гривень та відмови МВФ в очікуваних траншах? Ви хоч розумієте , що якщо у вас немає дітей, які мають прибуток в валюті, вас чекають смітники ? А якщо закриють кордони, то на смітниках шукати їжу ви цілком зможете і з дітьми? У вас хоч якийсь інстинкт самозбереження залишився ? Чи тільки інстинкт на кожен факт недієздатності голого клоуна волати " а вот ваш Порошенко!!!!". Воно вам поможе конати від голоду?
Матері-одиначки, ну що, Вова вам додав ?
Далекобійники, ну ви в курсі яким сміттям під колесами найвеличнішого ви є.
Тим кому на вареник і цибулю не вистачало - вже вистачає ? Чи вже й не треба ?
Ті, хто думав телевізором. Ви помітили , що в гаманці вашому пустка, ціни ростуть , безробіття росте, в лікарнях краще ставлення до швабри, ніж до вас, а Мосійчучка гімна в рот набрала і у нас " всьо харашо".?
Свідки відпустки на Мальдівах, ви вже назбирали собі у папочку фоток нашого главгімна з Турції, Канади, Оману, фонтану??
Свідки дорогої комуналки - ну що, *****, носите дешевий газ відрами, а світло кишенями ?
Свідки свинарчуків, ротердамів та інших ліпецьків - ну як воно бути живими клавішами під пісюном найвеличнішого?
Недорогенькі- ви просто *****, хто дешева, хто дорога, але ***** . Якщо завтра ви усі вмрете поганою смертю, то післязавтра країна від цього дуже виграє. Як воно жити таким гімном ?
Арміє, як воно мати головнокомандуючим сцикуна рояльного , знову їсти гімно і платити штрафи за свій захист?
Як воно вам всім, спостерігати знову і знову таке позорисько і при цьому ще мати охоту відкривати писок ?

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZX4IM8G8QNV1tU8xSXeh14SyZ-QsjPj77GTthB7bS_GEE3aKiqWJEnyAScVnWcoNXlXqRoCfchOZBdSk27oL1B1kc44nq7SCF4vuMKxlIRL36nmmdhiBgXRTiW4q51PAAx1gOJz5zPP7h3sC2hZyqpGX-87hj5i73BR44WnSUnQKtY0FmIavMVfrT5JHc7Z6YU73Xas7h_oaZIeTtGbTd-rsczu794p-kdQexG3u6k6uQ&__tn__=*NK-R #читаємо_в_голос

Ірина Ніка
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27.09.2020 19:31 Відповісти
Спасибо жителям Кривого Рога за президента янелоха
Перемирие все???
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27.09.2020 19:43 Відповісти
Отходов у них много от СССР, у козлов..
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27.09.2020 19:46 Відповісти
завтра расскажут сколько наших военных подорвалось на неизвестных взрывчатых предметах
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27.09.2020 20:06 Відповісти
Почему перестали писать, что обстрелы были неприцельными? Неужели им дошла вся степень ихней тупости и лжи?
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27.09.2020 20:35 Відповісти
зебики считают что неприцельные выстрелы убить не могут
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27.09.2020 21:06 Відповісти
прицельный, это когда цель поражена.
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27.09.2020 23:31 Відповісти
вон бойцу ногу прострелили, а все равно неприцельный
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27.09.2020 23:43 Відповісти
Берите пример с Азербайджана и не выполняйте приказы четырежды уклониста из 95 квартала
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27.09.2020 23:27 Відповісти
А шо там с премией за сохранение жизни русским оккупантам? Платят?
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27.09.2020 23:30 Відповісти
 
 