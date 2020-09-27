Від початку доби найманці РФ 4 рази обстріляли позиції ЗСУ біля Опитного, Оріхового та Шумів, - пресцентр ОС
Від початку поточної доби, 27 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі, які вступили в дію 27 липня 2020 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Пострілами зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета ворог порушував проголошений режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне. Зі стрілецької зброї – на ділянках лінії зіткнення неподалік Оріхового та Шумів.
Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.
У районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Наразі військовослужбовці Збройних Сил України разом з вогнеборцями ДСНС локалізовують лісову пожежу на ділянці близько 10 гектарів неподалік населеного пункту Нижньотепле. Окрім того, триває ліквідація пожежі поблизу Доломітного.
Минулої доби, 26 вересня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.
Так, у смугах відповідальності бригад оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населених пунктів Новолуганське, Верхньоторецьк та Авдіївка поодинокі ворожі постріли зі станкового автоматичного гранатомета стрілецької зброї та підствольного гранатомета.
Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників не було.
На жаль, у районі населеного пункту Оріхове під час пересування в межах взводного опорного пункту внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали осколкових поранень різного ступеня важкості. Захисників України оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надано необхідну медичну допомогу.
Окрім того, військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на ділянці розміром 5 гектарів неподалік населеного пункту Майорськ.
За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 82 адміністративні правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5763 транспортні засоби та 4803 особи. Також були затримані 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибули 743 особи, у зворотному напрямку – 1163 особи. КПВВ "Новотроїцьке" та КПВВ "Мар’їнка" не функціонували.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами.
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@newkc14
С помощью #турецких дронов "Байрактар" 27 сентября утром армия #Азербайджана уничтожила 12 систем ЗРК #армянских войск
И он же не в окопах окопался..
вас это не насторожило????
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Кстати, по паРаше1 дырчатый пропагандон сказал что укропы обстреляли Доломитное.
Панове пенсіонери, які отут зараз за зеленського вмирають. Ви взагалі в курсі останніх економічних показників нашої країни ? Ви собі хоч трохи розумієте, що буде з вашими пенсіями в умовах анонсованого підвищення комуналки в рази, скорочення субсидій, додруку мільярдів гривень та відмови МВФ в очікуваних траншах? Ви хоч розумієте , що якщо у вас немає дітей, які мають прибуток в валюті, вас чекають смітники ? А якщо закриють кордони, то на смітниках шукати їжу ви цілком зможете і з дітьми? У вас хоч якийсь інстинкт самозбереження залишився ? Чи тільки інстинкт на кожен факт недієздатності голого клоуна волати " а вот ваш Порошенко!!!!". Воно вам поможе конати від голоду?
Матері-одиначки, ну що, Вова вам додав ?
Далекобійники, ну ви в курсі яким сміттям під колесами найвеличнішого ви є.
Тим кому на вареник і цибулю не вистачало - вже вистачає ? Чи вже й не треба ?
Ті, хто думав телевізором. Ви помітили , що в гаманці вашому пустка, ціни ростуть , безробіття росте, в лікарнях краще ставлення до швабри, ніж до вас, а Мосійчучка гімна в рот набрала і у нас " всьо харашо".?
Свідки відпустки на Мальдівах, ви вже назбирали собі у папочку фоток нашого главгімна з Турції, Канади, Оману, фонтану??
Свідки дорогої комуналки - ну що, *****, носите дешевий газ відрами, а світло кишенями ?
Свідки свинарчуків, ротердамів та інших ліпецьків - ну як воно бути живими клавішами під пісюном найвеличнішого?
Недорогенькі- ви просто *****, хто дешева, хто дорога, але ***** . Якщо завтра ви усі вмрете поганою смертю, то післязавтра країна від цього дуже виграє. Як воно жити таким гімном ?
Арміє, як воно мати головнокомандуючим сцикуна рояльного , знову їсти гімно і платити штрафи за свій захист?
Як воно вам всім, спостерігати знову і знову таке позорисько і при цьому ще мати охоту відкривати писок ?
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Ірина Ніка
Перемирие все???