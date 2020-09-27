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Новини Агресія Росії проти України
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Сторонам конфлікту в Нагірному Карабасі слід негайно припинити бойові дії та відновити мирні переговори, - НАТО

Сторонам конфлікту в Нагірному Карабасі слід негайно припинити бойові дії та відновити мирні переговори, - НАТО
Фото: NATO

Країни Організації північноатлантичного договору (NATO) стурбовані відновленням військових зіткнень уздовж лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це йдеться в заяві представника генерального секретаря НАТО по Кавказу і Середній Азії Джеймса Аппатурая, передає Цензор.НЕТ.

"НАТО глибоко стурбоване повідомленнями про широкомасштабні військові зіткнення уздовж лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі. Сторонам слід негайно припинити бойові дії, які вже призвели до жертв серед цивільного населення. У цього конфлікту немає військового рішення. Сторонам слід відновити переговори про мирне врегулювання. НАТО підтримує зусилля Мінської групи ОБСЄ", - йдеться в заяві Альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Азербайджані вводиться воєнний стан і комендантська година в низці регіонів

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Азербайджан (858) Вірменія (738) НАТО (6503) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+39
Сейчас, - только выбьют армян из Карабаха и сразу прекратят=)
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27.09.2020 18:42
+27
У них одна и та же пластинка на все случаи жизни.
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27.09.2020 18:43
+22
Правильно !

Вібить оттуда пророссийские войска,

после этого прекратить боевые действия на линии азербайджано-армянской официальной границы

и потом возобновить мирные переговоры
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27.09.2020 18:43
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а то лукашонка нападёт! )
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27.09.2020 18:41 Відповісти
Сейчас, - только выбьют армян из Карабаха и сразу прекратят=)
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27.09.2020 18:42 Відповісти
Выбьют армян в Осетию и сразу прекратят)))
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27.09.2020 19:03 Відповісти
У них одна и та же пластинка на все случаи жизни.
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27.09.2020 18:43 Відповісти
аднака NATA панымаеть, ша када башка в песке- зад без защиты....
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27.09.2020 19:00 Відповісти
Зачем Нато им минеты делать, если у кацофф самолёты сами друг друга истребляют.
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27.09.2020 19:24 Відповісти
в наше время ната только минет кацапам способна сделать ...
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27.09.2020 19:12 Відповісти
Какие мирные переговоры.........
В результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении погибли житель села Гашалты Нафталанского района Эльбрус Иса оглу Гурбанов и четверо членов его семьи, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Нафталан вообще не имеет отношения к оккупированным территориям......
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27.09.2020 19:17 Відповісти
А я про це писав на іншій гілці. Пуцин зам забздить вступати у бійку, бо тоді виступлять і турки. Тому піднімуть голос європейські пропуцинці - Меркелі, Макрони і інші Орбани. І нехай нікого не вводить в оману, що частки юна з цих пропуцинських бізнес партнерів окопалася у НАТО.
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27.09.2020 19:24 Відповісти
Бульбофюрер вылезет на свой картофельный трон и прокомментирует ))

Скажет, что войска НАТО через Карабах, хотят завоевать Белоррусию
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27.09.2020 18:43 Відповісти
Правильно !

Вібить оттуда пророссийские войска,

после этого прекратить боевые действия на линии азербайджано-армянской официальной границы

и потом возобновить мирные переговоры
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27.09.2020 18:43 Відповісти
нагорний карабах- вірменька территорія.
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27.09.2020 18:55 Відповісти
В чьих мечтах?
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27.09.2020 19:00 Відповісти
з точки зору історичної справедливості.
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27.09.2020 19:02 Відповісти
с точки зору історичної справедливості там абізяни мали б хазяйнувати і гірські козли
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27.09.2020 19:05 Відповісти
Плохо историю учили.
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27.09.2020 19:06 Відповісти
він кацапоісторію читає.
певно думає що і Крим росіский
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27.09.2020 19:21 Відповісти
Похоже на то.
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27.09.2020 19:23 Відповісти
Крим -Україна, а у вірмен занадто трагічна історія щоб обговорювати ії з такіми невігласами як ви.
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27.09.2020 22:42 Відповісти
а путін - ?
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27.09.2020 22:47 Відповісти
а путен фуйло ,таке як і пердоган, не бачу приводів для радості через те що тюрки влаштують чергову різанину вірмен як це вони робили нещодавно з курдськими жінками.
https://newsarium.org/2019/10/23/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD/ ВИДЕО 18+ Турецкие солдаты расстреливают пленных курдских женщин и режут головы пленным мужчинам.
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27.09.2020 22:53 Відповісти
а що є альтернативна точка зору .докази в студію.
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27.09.2020 22:41 Відповісти
Історична справедливість - це така суб'єктивна штука, що в кожної сторони вона своя. Тому після другої світової вирішили користуватись більш об'єктивним принципом непорушності міжнародно признаних кордонів.
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27.09.2020 19:29 Відповісти
не всі вирішили користуватись ...
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27.09.2020 19:53 Відповісти
Хто вирішив не користуватись - погано закінчили. Садам Хусейн - гарний приклад.
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27.09.2020 20:35 Відповісти
сам ти кацап.
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27.09.2020 22:44 Відповісти
Хай в дупу йдуть. Якби в середині західної Європи був конфлікт з 88 року, вони би швиденько його вирішили з використанням необхідної сили, а іншим країнам просто плюють в обличчя.
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27.09.2020 18:44 Відповісти
оно правильно, когда ни помочь ни помешать, то хотя бы озаботиться....
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27.09.2020 18:44 Відповісти
3 десятка лет переговоры...и еще 3 десятка лет переговариваться???
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27.09.2020 18:45 Відповісти
***** посмеиваясь потирает руки. Опять крыса в стороне.
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27.09.2020 18:45 Відповісти
...подристывая себе в штаны... Дедушке уже не до смеха. Эрдоган весь путинский теле- образ крутого мачо, который 26 лет вдалбливался в головы всеми СМИ, смывает в унитаз=)

Владимир Владимирович, так что же случилось с Карабахом...?
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27.09.2020 18:49 Відповісти
Чего вы тогда Сербию бомбили когда сербы косоваров резали? Призывалибы сербов и косоваров сесть за стол переговоров!
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27.09.2020 18:46 Відповісти
Бо там рішення приймав Білл Клінтон. Європейці до сих пір би закликали їх до мирного врегулювання.
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27.09.2020 18:49 Відповісти
Смешно это читать...
Понятно, что такие заявления нужны для отбеления, типа, мы тут все за мир - суём ромашки в стволы.
Но Азербайджан красавцы. Раша слышит и понимает только силу.
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27.09.2020 18:47 Відповісти
Ну так Илларионов сразу сказал-« Путин понимает язык силы» Но бабло побеждает зло-уж сильно хотелось поиметь бабла на войне....Вот и сдали Крым за бабло)))) Фарфоровой улыбкой))))
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27.09.2020 21:48 Відповісти
Ага. А НАТО вернуло Азербайджану за 30 лет территории украденные касабами? Или кому то НАТО что то вернуло? Так что пашли нах. Тем более Азербайджан не страна НАТО значит и не суньте свой нос пока вас не попросят
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27.09.2020 18:47 Відповісти
нагорний карабах-етнічна вірменська территорія.
Сторонам конфликта в Нагорном Карабахе следует немедленно прекратить боевые действия и возобновить мирные переговоры, - НАТО - Цензор.НЕТ 9028
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27.09.2020 18:59 Відповісти
Это равносильно тому что Италия предъявила бы претензии на границы Римской империи в пределах наибольших территориальных размеров. И неправильно привязывать эту карту к "этническим" армянским территориям, это максимальный захват Арменией соседних территорий.
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27.09.2020 19:10 Відповісти
ні не "РАВНОСИЛЬНО" вірмени жили і на Близькому Сході і в Кримуі в Баку (поки їх там не вирізали) дивись карту Урарту (протовірменії) вона майже співпадає з цією.тюрок тоді ще не існувало вони ще формувалися у середній азії.
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27.09.2020 22:47 Відповісти
Полная бессмыслица. Ну давайте вспоминать где раньше жили греки.. персы. этнические славяне, этнические венгры ( из Башкирии) . Вы бы еще предложили каменные топоры откопать. Этнические территории это где сейчас проживает эта национальность ( и составляет большинство на данной территории), а исторические это бог весть когда. Теперь о том где жили армяне.. да где они только не жили и не живут.. это своего рода евреи закавказья или цыгане, разбросанные по всему миру . Их например всегда было много во Франции, но это не значит что Франция этническая Армения.. Ну а теперь немного истории. У Армении был единственный шанс стать большим государством это по Севскому договору после 1 мировой, когда делили Османскую империю и распалась Российская империя. ( кстати тогда им хотели отдать часть побережья Черного моря с Трапезундом.. Где даже историческая Армения и где Трапезунд. и близко не стояли.. . В общем точно та же история и у греков тоже могли подвинуть Турцию и далеко, от Эгейского моря и даже от Стамбула ( Константинополя), но не сложилось помешал Ататюрк и где то Ленин. А теперь у них фантомные боли.. У таких стран как Турция, Россия это боли потери империй, а у таких стран как Армения, Греция фантомные боли неиспользованной в свое время возможности. Все что было когда то это история. Исторические земля Армении в восточной Турции сейчас заселены курдами.. Ну что ж вперед на Ван, Арарат,Карс,Эрзурум, в общем до Ефрата , да чего там до Киликии и Средиземного моря...- кто мешает вперед и уря!!! ( а вы про Урарту.. не смешите)
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28.09.2020 10:10 Відповісти
молодець,так вперед и урря робить якраз Ердоган а ваше "евреи закавказзя" чим відрізняється від рашизму? щодо можливостей Вірменії ,про геноцид вірмен та греків младотурками теж певно не чули
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28.09.2020 10:30 Відповісти
Понял ..ваше предложение пересмотреть границы государств мира по картам где есть еще Урарту 500 лет до н.э. или по крайней мере по картам 400 года.от рождества Христова. А монголы предложат границы времена Чингисхана и его сыновей и внуков по картам 1260 года ( все же ближе к современности) Арабы вспомнят за Пиренейский полуостров.. турки даже молчу и раша тоже ( что сейчас и делает).. Пересмотр международно признанных границ это вообще войны на каждом углу всех против всех. Интересен ваше мнение по вопросу Израиля - Палестины ( что по сути одно и то же), это этнические земли арабов или исторические земли евреев.. Кто должен "убраться" , кто прав...
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28.09.2020 10:56 Відповісти
назви населених пунктів суперечать вашим твердженням
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27.09.2020 19:22 Відповісти
наприклад
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27.09.2020 22:47 Відповісти
Может не стоит постить фейковые карты. Вся территория Армении исторически - это Эриванская губерния. А все остальное - больная фантазия. А в Карабахе армяне появились по договору, когда драпали из Турции.
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27.09.2020 19:22 Відповісти
це ваша маячня
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27.09.2020 22:47 Відповісти
Перевелися в Європі нормальні лідери, залишилися лише імпотенти. Якщо вони думають, що до них війна ніколи не дійде, то хай перевірять свої мізки у лікаря.
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27.09.2020 18:48 Відповісти
А они там были?
Франция, Италия - подмахивали СССР только так, аж из ушей летело...
Нашими союзниками реально должны стать Польша, Прибалты. Те, кто вкусили силу "братской любви"
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27.09.2020 18:57 Відповісти
А сейчас шо, Франция с Италией изменились в лучшую сторону? Еще хуже стало, бо стран ************ добавилось.
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27.09.2020 19:12 Відповісти
"немедленно прекратить боевые действия "
а то шо? cнова озаботитесь и на пивко в паб.
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27.09.2020 18:48 Відповісти
Азербайжанцы молодцы дождались когда парашастан издохся на Сирии и Украине быстро без шуму и пыли навели порядок в своём доме.
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27.09.2020 18:57 Відповісти
"НАТО глубоко обеспокоен сообщениями о широкомасштабных военных столкновениях
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27.09.2020 18:50 Відповісти
Нагорный Карабах - это Азербайджан и точка.
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27.09.2020 18:51 Відповісти
це етнічна земля вірмен тюрки прийшли на цю землі значно пізніше.
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27.09.2020 19:00 Відповісти
"етнічна земля" , - це щось нове у мінжнародному праві=))) Хотілось би почути в пана, - а що це таке? З чим її їдять?!
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27.09.2020 19:05 Відповісти
Странно что НАТО и ОБСЕ призывает не окупантов освободить окупированные территории а призывает остановиться тех кто хочет вернуть свои дома и свою землю. Точно так же как в Украине
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27.09.2020 18:51 Відповісти
За все развязанные войны - Молдова, Грузия, Азербайджан, Украина, Сирия, надо предьявлять претензии конкретно московщине, а не "обеим сторонам конфликта". Желательно перекрывая при этом всю торговлю, финансы и сопровождая нацелеванием ракет. А так толку никакого.
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27.09.2020 18:52 Відповісти
Я только не понял насчет Сирии. Или там российская сторона, которая в войне поддерживает режим Асада - сама и организовала эту войну против Асада?
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27.09.2020 19:02 Відповісти
На счет Сирии, это калька на счет Белоруси. Поддержка маньяка у власти военно-экономическим и политическим путем. Где кацапщина - там диктатура. Закон природы.
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27.09.2020 19:10 Відповісти
Против асада до 80 % населения Сирии. А московщина, бомбя больницы, рынки, пекарни, оливковые рощи, превращая в щебень города. сгоняет миллионы сирийцев в Европу и перекрывает поставки углеводородов в ту же Европу, вооружая и финансируя асада на убийства своих же жителей.. Естественно что часть активного народа сопротивляется геноциду, на который та же Европа закрывает глаза до поры до времени.
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27.09.2020 19:20 Відповісти
***** это адресуйте.
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27.09.2020 18:53 Відповісти
Каковы основы для проведения мирных переговоров если Армения оккупировала около 7000 км2 Азербайджана не учитывая еще и 4400 км2 Нагорно карабахской автономной области Азербайджана. Основы только одни, Армения должна уйти из всех районов непосредственно Азербайджана, а по поводу Нагорно карабахской автономной области садиться за стол переговоров о ее статусе и степени широкой автономии с предоставлением статуса республики но в составе союзного государства с Азербайджаном. Армения никогда на это не пойдет, а Азербайджан ни когда не согласиться признать потерю своих территорий.
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27.09.2020 18:54 Відповісти
а скільки етнічних вірменьких земель оккупували турки та азербайджанці?
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27.09.2020 19:01 Відповісти
0,00
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27.09.2020 19:27 Відповісти
Западная Армения (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA арм. Արևմտյան Հայաստան) - западная часть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD) исторической Армении .
После потери Арменией государственности входила в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Византии , с XVI века - в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Османской империи , с 1923 года в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] . Армянское население региона было уничтожено в ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD_%D0%B2_1894%E2%80%941896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85 массовых убийств армян 1894-1896 годов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD Геноцида армян 1915-1923 годов.
Иногда также используются исторические термины - «Византийская Армения», «Османская Армения», «Турецкая Армения» и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F Восточная Анатолия »
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27.09.2020 22:49 Відповісти
Для того, чтобы потерять государственность, ее надо сначала заиметь. А Великая Армения всего лишь плод фантазий.
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27.09.2020 22:51 Відповісти
можна не мати своєї держави але мати націю курди наприклад,а вірмени державність мали
Армянское царство (или Ани́йское царство, Багратидская Армения, Армянское царство Багратидовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-John_H._Rosser2-2 [2] , Ширакское царствоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-3 [3] ) - армянское https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC феодальное государство, существовавшее с 885 по 1045 год. Багратидам удалось вернуть к жизни политический термин «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великая Армения »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-4 [4] , который стал официальным названием государстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B089-5 [5] .
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27.09.2020 22:56 Відповісти
0-размер твоего интеллекта или знаний в истории?
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27.09.2020 22:49 Відповісти
100500-я ***************..
🤑
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27.09.2020 18:57 Відповісти
Fuad Zulfuqarov , с ютуба

Приветсвую Друзья!!! Могу сказать одно- за 6-7 часов операции ВС Азербайджана вернули 7 сёл от захвата!!! И это только начало!!! По поводу того что за нас воюют турки, скажу так, на фронте только наши ВС!!! И всё!!! Оффициально полчаса назад в Азербайджане введено военное положение!!! Это уже война и никак по другому!!! На счет братской Турецкой страны, скажу одно, если они будут стоят за нас и Володя будет это видеть и не напрягать нас ихтамнетами- этого нам хватит!!! Как офицер запаса заявляю- сижу и жду когда позовут, потому что с утра поехали в военкомат, там заявили что нет пока надобности!!! Поверьте мне это такое прекрасное чувство когда ты понимаешь что земли твоей Родины освобожденны от окупации!!! От всей души желаю Вам братскому Украинскому народу почувствовать этиже чувства!!! Слава Азербайджану!!! Слава Украине!!! Карабах- это Азербайджан!!! Крым- это Украина!!!!
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27.09.2020 19:00 Відповісти
а з чого ти вирішив що турки "стоять за нас"? чи тобі полегшає від того що тисячі людей загинуть за турецького султана?
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27.09.2020 19:04 Відповісти
а чому не стоять ?
ти взагалі знаєш, що існувала Ханська Україна ?
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27.09.2020 19:23 Відповісти
в яких роках? чи ти про запорізького гетьмана Суховія який служив кримському хану?
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27.09.2020 22:58 Відповісти
Удачи Фуаду. Слава азербайджанским воякам.
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27.09.2020 20:13 Відповісти
Ой да сидите и молча смотрите, NO ACTION TALK ONLY
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27.09.2020 19:01 Відповісти
Люди, не реагируйте так бурно в комментариях. Ну должен он сказать так и никак иначе.
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27.09.2020 19:03 Відповісти
О чем можно мирно переговариваться в ситуации, когда украли часть страны? Только о перемирии после возврата нескольких районов. Больше в этом смысла никакого. Грабитель не отдаст награбленное, ограбленный не смирится с потерей.
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27.09.2020 19:07 Відповісти
В НАТО думают,что за 34года не наговорились.
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27.09.2020 19:08 Відповісти
+++++
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27.09.2020 19:27 Відповісти
Азеры и армяне в панике разбегаются из района боевых действий. Ведь НАТО "глубоко обеспокоен".
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27.09.2020 19:18 Відповісти
Турция это тоже нато..так между прочим )))
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27.09.2020 20:20 Відповісти
https://twitter.com/ItechVK

https://twitter.com/ItechVK Homer @ItechVK

https://twitter.com/ItechVK https://twitter.com/ItechVK



Це що ж виходить?
Свинопсів амери пугали в Україні, а війна почалася на Кавказі?
Якісь обдристані поки що виходять маньоври у русні
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27.09.2020 19:22 Відповісти
Если не знать, что НАТО - военный блок, можно подумать, что это клуб пацифистов!
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27.09.2020 19:27 Відповісти
Сторонам конфлікту в Нагірному Карабасі слід негайно припинити бойові дії та відновити мирні переговори, - НАТО - Цензор.НЕТ 3778
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28.09.2020 02:42 Відповісти
Сторонам конфликта в Нагорном Карабахе следует немедленно прекратить боевые действия и возобновить мирные переговоры, - НАТО - Цензор.НЕТ 7376
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27.09.2020 19:27 Відповісти
конечно предистория Карабаха мутная и неоднозначная но поскольку миропорядок после око
нчания второй мировой был таким то не надо было армянам устраивать всю эту бузу причём
началось ещё при совке и эта была проба пера кгб по ослаблению будущих независимых госу
дарств поскольку дело шло к развалу совка... а следущей была Молдова......
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
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27.09.2020 19:33 Відповісти
Странные эти балаболы "У этого конфликта нет военного решения",-???

Все войны заканчиваются Победой или Поражением! Это Аксиома.

Перемирие лишь растягивает войну во времени.
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27.09.2020 19:40 Відповісти
А то шо? Вы переобеспокоите свою и без того глубокую обеспокоенность ???
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27.09.2020 19:44 Відповісти
Внимательно изучаем в эти дни работу Байрактаров и действия рейдово-диверсионных групп.
Опыт, в том числе и этот поможет в будущем истребить рашистов и их пособников в Крыму и на Донбассе.
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27.09.2020 19:45 Відповісти
"Лишь бы войны не было", "Война - это не решение".
За 30 лет не войны что-то решили?
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27.09.2020 19:54 Відповісти
Вірменія визнала Крим кацапскім, Азербайджан - ні.
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27.09.2020 20:00 Відповісти
НАТО и евросоюз это говнюки.Одни сопли и импотенция.А война идёт.Нато и евросоюз вообще как организации себя полностью изжили.Ничего не решают и толку с них ноль.
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27.09.2020 20:01 Відповісти
да но в Эстонию пока не влезли кацапы....
В то же время если влезут гибридно что произойдет...рекция или эреция после озабоченности?
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27.09.2020 20:23 Відповісти
а то шо?))
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27.09.2020 20:07 Відповісти
ООН та "міжнародні організації" мали гарантувати будь якій країні мир та збереження усталених повоєнних кордонів. ООН давно не виконує свою уствану і першочергову місію, але тисячі чиновників ООН живуть за членські внески країн як у Христа за пазухою...
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27.09.2020 22:08 Відповісти
Когда пинодосы мутили воду в Венесуэле ната не торопилась азабоченность выражать , а тута выньте и паложте.
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27.09.2020 23:05 Відповісти
 
 