Сторонам конфлікту в Нагірному Карабасі слід негайно припинити бойові дії та відновити мирні переговори, - НАТО
Країни Організації північноатлантичного договору (NATO) стурбовані відновленням військових зіткнень уздовж лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі.
Про це йдеться в заяві представника генерального секретаря НАТО по Кавказу і Середній Азії Джеймса Аппатурая, передає Цензор.НЕТ.
"НАТО глибоко стурбоване повідомленнями про широкомасштабні військові зіткнення уздовж лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі. Сторонам слід негайно припинити бойові дії, які вже призвели до жертв серед цивільного населення. У цього конфлікту немає військового рішення. Сторонам слід відновити переговори про мирне врегулювання. НАТО підтримує зусилля Мінської групи ОБСЄ", - йдеться в заяві Альянсу.
Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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В результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении погибли житель села Гашалты Нафталанского района Эльбрус Иса оглу Гурбанов и четверо членов его семьи, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Нафталан вообще не имеет отношения к оккупированным территориям......
Скажет, что войска НАТО через Карабах, хотят завоевать Белоррусию
Вібить оттуда пророссийские войска,
после этого прекратить боевые действия на линии азербайджано-армянской официальной границы
и потом возобновить мирные переговоры
певно думає що і Крим росіский
https://newsarium.org/2019/10/23/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD/ ВИДЕО 18+ Турецкие солдаты расстреливают пленных курдских женщин и режут головы пленным мужчинам.
Владимир Владимирович, так что же случилось с Карабахом...?
Понятно, что такие заявления нужны для отбеления, типа, мы тут все за мир - суём ромашки в стволы.
Но Азербайджан красавцы. Раша слышит и понимает только силу.
Франция, Италия - подмахивали СССР только так, аж из ушей летело...
Нашими союзниками реально должны стать Польша, Прибалты. Те, кто вкусили силу "братской любви"
а то шо? cнова озаботитесь и на пивко в паб.
После потери Арменией государственности входила в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Византии , с XVI века - в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Османской империи , с 1923 года в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] . Армянское население региона было уничтожено в ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD_%D0%B2_1894%E2%80%941896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85 массовых убийств армян 1894-1896 годов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD Геноцида армян 1915-1923 годов.
Иногда также используются исторические термины - «Византийская Армения», «Османская Армения», «Турецкая Армения» и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F Восточная Анатолия »
Армянское царство (или Ани́йское царство, Багратидская Армения, Армянское царство Багратидовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-John_H._Rosser2-2 [2] , Ширакское царствоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-3 [3] ) - армянское https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC феодальное государство, существовавшее с 885 по 1045 год. Багратидам удалось вернуть к жизни политический термин «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великая Армения »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-4 [4] , который стал официальным названием государстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B089-5 [5] .
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Приветсвую Друзья!!! Могу сказать одно- за 6-7 часов операции ВС Азербайджана вернули 7 сёл от захвата!!! И это только начало!!! По поводу того что за нас воюют турки, скажу так, на фронте только наши ВС!!! И всё!!! Оффициально полчаса назад в Азербайджане введено военное положение!!! Это уже война и никак по другому!!! На счет братской Турецкой страны, скажу одно, если они будут стоят за нас и Володя будет это видеть и не напрягать нас ихтамнетами- этого нам хватит!!! Как офицер запаса заявляю- сижу и жду когда позовут, потому что с утра поехали в военкомат, там заявили что нет пока надобности!!! Поверьте мне это такое прекрасное чувство когда ты понимаешь что земли твоей Родины освобожденны от окупации!!! От всей души желаю Вам братскому Украинскому народу почувствовать этиже чувства!!! Слава Азербайджану!!! Слава Украине!!! Карабах- это Азербайджан!!! Крым- это Украина!!!!
ти взагалі знаєш, що існувала Ханська Україна ?
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Це що ж виходить?
Свинопсів амери пугали в Україні, а війна почалася на Кавказі?
Якісь обдристані поки що виходять маньоври у русні
нчания второй мировой был таким то не надо было армянам устраивать всю эту бузу причём
началось ещё при совке и эта была проба пера кгб по ослаблению будущих независимых госу
дарств поскольку дело шло к развалу совка... а следущей была Молдова......
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
Все войны заканчиваются Победой или Поражением! Это Аксиома.
Перемирие лишь растягивает войну во времени.
Опыт, в том числе и этот поможет в будущем истребить рашистов и их пособников в Крыму и на Донбассе.
За 30 лет не войны что-то решили?
В то же время если влезут гибридно что произойдет...рекция или эреция после озабоченности?