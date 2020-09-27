Сторонам конфлікту в Нагірному Карабасі слід негайно припинити бойові дії та відновити мирні переговори, - НАТО

Країни Організації північноатлантичного договору (NATO) стурбовані відновленням військових зіткнень уздовж лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це йдеться в заяві представника генерального секретаря НАТО по Кавказу і Середній Азії Джеймса Аппатурая, передає Цензор.НЕТ.

"НАТО глибоко стурбоване повідомленнями про широкомасштабні військові зіткнення уздовж лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі. Сторонам слід негайно припинити бойові дії, які вже призвели до жертв серед цивільного населення. У цього конфлікту немає військового рішення. Сторонам слід відновити переговори про мирне врегулювання. НАТО підтримує зусилля Мінської групи ОБСЄ", - йдеться в заяві Альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Азербайджані вводиться воєнний стан і комендантська година в низці регіонів

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".