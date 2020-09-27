Азербайджан заявив про вогневий контроль над дорогою між Вірменією і Нагірним Карабахом

Збройні сили Азербайджану в результаті військової операції на Геранбойському напрямку взяли вершину Муров гірського хребта Муровдаг, що дозволило взяти під вогневий контроль дорогу Варденіс - Агдара, що сполучає Карабах з Вірменією.

Про це повідомило Міноборони Азербайджану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Як заявили в МО Азербайджану, тим самим буде припинене транспортування додаткових військових вантажів з Вірменії маршрутом в напрямку районів Кельбаджар і Агдара в Карабасі.

"Бої ще тривають", - додали у відомстві.

Раніше азербайджанська сторона також повідомляла про отримання контролю над кількома селами і про висунуту вірменському гарнізону в населеному пункті Агдер Мардакерт пропозицію здати зброю. Степанакерт ці повідомлення відкинув.

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Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".