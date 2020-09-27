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Азербайджан заявив про вогневий контроль над дорогою між Вірменією і Нагірним Карабахом

Азербайджан заявив про вогневий контроль над дорогою між Вірменією і Нагірним Карабахом

Збройні сили Азербайджану в результаті військової операції на Геранбойському напрямку взяли вершину Муров гірського хребта Муровдаг, що дозволило взяти під вогневий контроль дорогу Варденіс - Агдара, що сполучає Карабах з Вірменією.

Про це повідомило Міноборони Азербайджану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Як заявили в МО Азербайджану, тим самим буде припинене транспортування додаткових військових вантажів з Вірменії  маршрутом в напрямку районів Кельбаджар і Агдара в Карабасі.

"Бої ще тривають", - додали у відомстві.

Раніше азербайджанська сторона також повідомляла про отримання контролю над кількома селами і про висунуту вірменському гарнізону в населеному пункті Агдер Мардакерт пропозицію здати зброю. Степанакерт ці повідомлення відкинув.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війна в Карабасі: Удар Вірменії по азербайджанському військовому конвою. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+78
Желаю Победы Азербайджану Азербайджан заявил об огневом контроле над дорогой между Арменией и Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 8723
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27.09.2020 20:07
+28
Азербайджан заявил об огневом контроле над дорогой между Арменией и Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 3116
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27.09.2020 20:18
+25
Все по классике, - красавцы! Это то, что Миша не сделал в 2008 году, - перекрыл бы Рокский туннель, - глядишь ел бы сейчас хачапури и сациви в Грузии..
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27.09.2020 20:09
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Плюс турецкие беспилотники Байрактар вырубили 12 систем ПВО Оса, оставив кремлевских марионеток с голым неприкрытым задом.
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27.09.2020 21:21 Відповісти
Мало верится, что там число погибших на самом деле совпадает с заявленным Арменией.
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27.09.2020 21:35 Відповісти
Смущает молчание пуйла, Европы, США и главное..... никто до сих пор не потребовал срочного созыва СовБеза ООН........... Это немыслимая вещь. Такое ощущение, что кулуарно произвели какой-то непонятный размен. Возможно на невмешательство ЕС в дела Беларуси. А это не есть хорошо.
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27.09.2020 21:16 Відповісти
Сегодня выходной! Завтра будут озабоченности...
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27.09.2020 21:20 Відповісти
В таких случаях Совбез и ночью собирается. Это не приграничная стычка..
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27.09.2020 21:38 Відповісти
НАТО уже высказалось за прекращение войны.
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27.09.2020 21:23 Відповісти
Высказалось не НАТО, а региональный представитель и довольно вяло. .
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27.09.2020 21:36 Відповісти
Аллах в помощь.
Подайте пример нашему "роялисту "
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27.09.2020 21:40 Відповісти
Азеры отрезали ар от помощи.
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27.09.2020 22:03 Відповісти
К сожалению там еще одна дорога на юге...см карту
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27.09.2020 22:39 Відповісти
Это единственная дорога?
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27.09.2020 22:22 Відповісти
В горах для автотехники может быть и одна....
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27.09.2020 22:25 Відповісти
https://www.google.com/maps/dir/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81,+%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5/@39.8827192,45.9423741,9z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x403f95ede87e6fbb:0xeef8e625dfa98442!2m2!1d45.7410493!2d40.1877335!1m5!1m1!1s0x403ee7f0c7f237f7:0xdec4aa20a84fd75e!2m2!1d46.8237055!2d40.211601!3e0 На карте так выглядит
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27.09.2020 22:30 Відповісти
В 1987-1988 году ракетная часть где я служил под Катта-Курганом и которая по договору с Америкой УНИЧТОЖАЛА ракеты "ТОПОЛЯ" и т.д., неожиданно вместо уничтожения связками ВЗРЫВАМИ в траншеях на полигоне в "Капьяре" (Капустин Яр), была переброшена в Туркмению, как я ПОТОМ понял по картам ГУГЛА десятки дет спустя, в пустыню Кара-Кум, и уничтожила 9 ракет ЗАПУСКОМ под легендой "гражданские спецы ПВО настраивают", никто из нас не осознавал, что мы могли стать УЧАСТНИКАМИ очередного ПРЕСТУПЛЕНИЯ советской паРАШИ!
ФАКТЫ::
К ноябрю - декабрю 1988 года в этот конфликт, как отмечал А. Н. Ямсков, оказались вовлечены большинство жителей обеих республик, и он фактически перерос рамки локальной проблемы Нагорного Карабаха
Факты из жизни:
Наша РАКЕТНАЯ часть (ядерная, средней дальности!) была спешно переброшена на "учения" в НОЯБРЕ!!! Новый год, постреливая болванками без ядерной начинки в сторону Тихого океана, мы провели в КАРА-КУМЕ!
Вопрос:
Готово ли было советское БЫДЛО стрельнуть ядерными боеголовками или все эти телодвижения были для запугивания НАТО или РАССТРЕЛА и подавления неядерными зарядами ВОССТАНИЯ азербайджанцев?!
Азербайджанцы, ПРОСТИТЕ! Не было интернета и Гугла, почти никто из нас не знал о восстании и тем более о реальной цели запусков ракет средней дальности!
Удачи вам в борьбе с российскими оккупантами!
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27.09.2020 23:29 Відповісти
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