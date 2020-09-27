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Новини Агресія Росії проти України
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Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій у Нагірному Карабасі, - Кремль

Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій у Нагірному Карабасі, - Кремль

З ініціативи вірменської сторони відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Про це повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сторони обговорили загострення ситуації в зоні нагірно-карабаського конфлікту.

"З російського боку виражена серйозна заклопотаність у зв'язку з поновленням широкомасштабних бойових зіткнень. Відзначено, що зараз важливо докласти усіх необхідних зусиль для того, щоб не допустити подальшої ескалації протистояння, а головне - потрібно припинити військові дії", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан заявив про вогневий контроль над дорогою між Вірменією і Нагірним Карабахом

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Азербайджан (858) Вірменія (738) путін володимир (24060) росія (65829) Нагірний Карабах (466) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+48
***** удара в спину от Эрдогана сцыт!!!
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27.09.2020 20:22
+43
армяшка побежал папочке жаловаться
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27.09.2020 20:22
+43
А чого в спину? Ердоган якщо буде бити, то прямісінько у пику.
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27.09.2020 20:25
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Так для этого нужно в корне поменять менталитет и мировоззрение у населения( т.е. почувствовать себя людьми, а не рабами, уважающими "жесткого, но справедливого хозяина"). Кто же виноват, что вновь дорвавшийся до власти "алфасамец" пытается слепить из себя "великого императора", который сам выдумает какие хочешь, потрясения, лишь бы он остался у власти. Пока не сдохнет от старости, за счет своего выдуманного авторитета из-за "потрясений извне" .
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27.09.2020 21:36 Відповісти
Алиев?
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27.09.2020 21:38 Відповісти
глупое, забитое население, ведущиеся на этот цирк.
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27.09.2020 21:41 Відповісти
Попруться очередные "Мильчаковы" справедливость наводить. Ну и хорошо. Меньше будут бить по Донбассу.
..когда же эта империя рухнет....
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27.09.2020 21:07 Відповісти
Еще немного и Пашинян поедет на прием к Пукину в Сочи Пока кресло после Лукашенко не остыло... И тот сделает ему предложение ( как в "Крестном отце") - "Он сделал предложение от которого тот не мог отказаться"
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27.09.2020 21:09 Відповісти
Тварь лысая, само дернуло армению за веревочку, а когда Эрдоган насыпал, так оно решило миротворца из себя корчить.
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27.09.2020 21:15 Відповісти
Я так розумію, ***** дало добро Азербайджану на повернення Карабаху?
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27.09.2020 21:18 Відповісти
Для Азербайджану ***** - НІХТО.
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27.09.2020 22:55 Відповісти
НІХТО продає Азербайджану кучу зброї.
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28.09.2020 07:49 Відповісти
Зброю Азербайджану і Ердоган продає. І що далі ???
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28.09.2020 08:12 Відповісти
Чого Ви хочете добитись? Я написав, що *****, схоже, злило Вірменію. А може й ні. Подивимось далі.
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28.09.2020 08:42 Відповісти
***** більше нічого і не залишилося, як злити Вірменію... Його думка вже нікого не цікавить, єсішо.
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28.09.2020 11:14 Відповісти
******* обратился к ***** 😂
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27.09.2020 21:19 Відповісти
не, козломордые, - в атаку!
Турки поквитаются.
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27.09.2020 21:23 Відповісти
Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій в Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 2909
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27.09.2020 21:26 Відповісти
Ну конечно настаивает, хотя и не против.
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27.09.2020 21:31 Відповісти
Настаивает на боярышнике или на коровьих фекалиях?
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27.09.2020 21:33 Відповісти
Там цинизма вообще нет, абсолютно.
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27.09.2020 21:35 Відповісти
Не хочу писати ні про Білорусь, ні про війну, яка розпочалася сьогодні, хоча тягнеться біля 30 років..
Скажу одне. Скрізь видно свинособачуморду хла !!
Заморожених конфліктів не буває, вони лише ведуть до накопичення зброї, а потім вибух !

Війни не виграють підняттям рук та одностороннім перемир'ям ,як наразі на Донбасі , а тільки або перемогою , або капітуляцією !
Думай зевова , та вчись , як потрібно воювати з ворогом , який зазіхає на нашу землю і свободу !!
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27.09.2020 21:36 Відповісти
Мде... Армянам непереливки.
Рад, что все шишки будут сРашке. Или Анкаре.
Лишь бы о наших на Донбассе отыпались.
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27.09.2020 21:36 Відповісти
Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій в Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 766
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27.09.2020 21:37 Відповісти
Сколько денег и когда?
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27.09.2020 21:41 Відповісти
Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій в Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 705
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27.09.2020 21:43 Відповісти
умом лаптя не понять
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27.09.2020 21:50 Відповісти
Москва - москитов квадриллион. Тоже не совсем мокшанского происхождения.
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27.09.2020 22:19 Відповісти
Саня .... ты сегодня на высоте! тысяча лайков! где ты это откопал ?))))
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27.09.2020 22:19 Відповісти
тирнет великий.......
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27.09.2020 22:20 Відповісти
Понеділок російською повинен бути -Паваскресенник.
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27.09.2020 22:24 Відповісти
Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій у Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 5937
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28.09.2020 02:00 Відповісти
Азербайджан навіть через 30 років зараз воєнним шляхом звільняє свої території, а Евросоюз і ООН проявляють занепокоєння і заликають до перемовин. Ну і Папа Римський помолився за мир. Тобто відбивати окуповані території реально можна і потрібно. Світ лише буде спостерігати.
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27.09.2020 21:46 Відповісти
путен памаги !!!!
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27.09.2020 21:48 Відповісти
Пашинян поговорил с Путин хеллом ну вот переговорил, и сразу легче на душе......
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27.09.2020 21:48 Відповісти
Ну, всё. Уж *****-то дровишек в костёр подбросит, не сомневайтесь. Шахтёры из Армении и трактористы из Азербайджана, к бою!
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27.09.2020 21:49 Відповісти
Там паніка вже.
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27.09.2020 21:52 Відповісти
Азербайджан подивився на жалюгідність України при Зеленському. Це справді витверезує. Подивились на всі ці відводи військ, режими тиші, перемовини і капітуляції і наочно побачив, що таке дно і потрібно воювати, аби не закінчити як ми, з кравчуками, фокіними і ермаками.
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27.09.2020 21:50 Відповісти
КТО СИЛЬНЕЕ НА КАВКАЗЕ?
В сопоставлении сил надо учитывать армию Нагорного Карабаха.

Численность армии Азербайджана - 72 000 человек
У Вооруженных Сил Армении - 45 000. В армии Нагорного Карабаха - 20 000 бойцов.

Танков у Азербайджана - 320 единиц, у Армении - 108, у Нагорного Карабаха - 250.

БМП и БТР у Азербайджана - 350. У Армении - 300. У Нагорного Карабаха - 300.

Артиллерия. У Баку - 320 стволов. У Еревана - 285, у Степанакерта - 270.

ПВО. У Азербайджана - 45 ЗРК. Армения - 20, Нагорный Карабах - 4.

Самолеты. Азербайджан - 57, Армения - 19, Нагорный Карабах - 2.

Вертолеты. У Баку - 35, у Еревана - 31, у Степанакерта -10.

По неофициальным данным, у Армении есть российские ракеты «Искандер» и советские жидкостные одноступенчатые баллистические ракеты Р-17, которые на Западе называют Scud B.

102-я российская военная база в Армении, где служат около 7 тысяч бойцов, расположена в Гюмри .
Вооружения: танков Т-72 - 70-74 ед, боевых бронированных машин - 228 ед. (в том числе БМП -148), орудий полевой артиллерии - 187 ед, противотанковые срелства - 69 ед, зенитных ракетных комплексов - С-300 - 4, истребителей МиГ-29 - 18 ед. На вооружении базы стоят ЗСУ-23-4 «Шилка», ЗРК «Куб», «Стрела-1», зенитные установки ЗУ-23-2, гаубичный самоходно-артдивизион на 2С1 «Гвоздика» и артдивизион орудий Д-30.
В Армении находится группировка российских погранвойск - группа «Армения», которое охраняет границу с Ираном и Турцией.
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27.09.2020 21:55 Відповісти
Гляди ка- крысой оказался! А поддерживали его, типа революционер! Короче, все как у нас...
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27.09.2020 21:50 Відповісти
да ну их всех на хер , пошел Я спать
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27.09.2020 21:52 Відповісти
Айзеры мне не нравяца как и армяшки тоже...те ещё ребятки. Но в данном случае я конечно за айзеров, хотя бы потому что они менее ватные и не признали Крым кацапским, а вот армяшки гнилые сразу путина под хвост засосали.. и Крым признали кацапским, подстилки кремлёвские. надеюсь Айзеры им хорошо навешают, заодно это будет и унижение для кацапов...все ведь понимают шо кацапня за армян топит..
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27.09.2020 21:54 Відповісти
З яких пір "цензор" став рупором кремля, що напряму цитує його посилання?
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27.09.2020 21:55 Відповісти
Об этом сообщает http://kremlin.ru/events/president/news/64096 пресс-служба Кремля , информирует https://censor.net/. Источник: https://censor.net/ru/n3221492
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27.09.2020 21:57 Відповісти
Щас підуть гумконвої до братської Арменії...та "зелені чоловічки", які знають три слова по армянськи...
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27.09.2020 21:57 Відповісти
Пів дня війни, а кацапи з сонцелікім міротвоцем вже під себе почали ходити.
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27.09.2020 21:58 Відповісти
Коньяк "Арарат" внаслідок цих подій подорожчає чи ні?

Що політологи скажуть з цього приводу?
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27.09.2020 21:58 Відповісти
Оригинального коньяка катастрофически мало, а шмурдяк не подорожает...
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27.09.2020 22:21 Відповісти
пашилін-пашинян зробить заяву що зупинеться у Баки і йому сцар не може вказувати..

Обнуленому заворуха на Кавказі дуже необхідна. Для надання допомоги він збільшить військовий контингент у Вірменії........
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27.09.2020 22:05 Відповісти
А чего он с ним поговорил?
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27.09.2020 22:08 Відповісти
Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій в Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 2832
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27.09.2020 22:10 Відповісти
Вірмени слабкі вояки, вони як і росіяни можуть перемогти якщо мають перевагу 10 проти 1. Не козаки вони.
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27.09.2020 22:12 Відповісти
как слабые вояки в количестве 150 тыс карабахцев 30 лет вертят на болту 10 милионный Азербайджан ? Эти слабаки в 1992 наглухо разгромили в Шуше чеченский батальон Шамиля Басаева. и тогда же, после 80 км ночного марш - броска в азербайджанский Мингечаур разгромили 3 тысячный полк афганских моджахедов
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27.09.2020 23:43 Відповісти
может им кто-то помогает
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27.09.2020 23:54 Відповісти
видимо только Господь Бог
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28.09.2020 06:42 Відповісти
пашилін-пашинян зробить заяву що зупинеться у Баки і йому сцар не може вказувати..

Обнуленому заворуха на Кавказі дуже необхідна. Для надання допомоги він збільшить військовий контингент у Вірменії........
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27.09.2020 22:19 Відповісти
Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій в Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 5235
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27.09.2020 22:28 Відповісти
Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій у Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 7002
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27.09.2020 22:43 Відповісти
Очередное доказательство, что Рашка и ее сателлиты понимают только силу. И только наш Зелебеня не хочет понять эту прописную истину
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27.09.2020 22:40 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.09.2020 22:47 Відповісти
Ихтамнетьі в Гюмри
102-га російська військова база - найбільший російський військовий об'єкт в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D1%8F Закавказзі . База розташована у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменії в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%8E%D0%BC%D1%80%D1%96 Ґюмрі , за 126 кілометрів на північ від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD Єревану .

Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій у Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 6839
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27.09.2020 23:07 Відповісти
Хорошие кандидаты в хорошие гробы. Встречай Россея.
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29.09.2020 03:03 Відповісти
Что ж, с Лукашенко вопрос разрулил, сейчас Пашинян. следующий - Голобородько.
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28.09.2020 00:23 Відповісти
Пашинян поговорил с Путиным, Лука поговорил с Путиным. Зеленский постоянно говорит с Путиным. А "внешние управление" почему-то везде из Америки.
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28.09.2020 01:03 Відповісти
Пашинянка лизнул хозяину
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28.09.2020 01:53 Відповісти
Ого, почему у меня польский флажок?
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28.09.2020 01:54 Відповісти
Да можете теперь хоть с Мугамбой говорить.

Роися сейчас не в том положении, чтобы еще и Армению тянуть. В этом плане Азербайджан очень хорошо выбрал момент.
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28.09.2020 02:19 Відповісти
Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій у Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 9544
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28.09.2020 07:25 Відповісти
Что-то ***** слишком высокий.
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28.09.2020 13:05 Відповісти
Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій у Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 3552
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28.09.2020 14:32 Відповісти
Так краще!
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29.09.2020 03:00 Відповісти
А ***** как всегда. как политическая проститука, продаёт оружие и Армении и Ажербайджану! И при этом меряет на себя кафтан судьи!! Для начала ты не продавай им обеим военную продукцию и потом призывай к дружбе между народами!!
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28.09.2020 13:18 Відповісти
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