Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій у Нагірному Карабасі, - Кремль
З ініціативи вірменської сторони відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.
Про це повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сторони обговорили загострення ситуації в зоні нагірно-карабаського конфлікту.
"З російського боку виражена серйозна заклопотаність у зв'язку з поновленням широкомасштабних бойових зіткнень. Відзначено, що зараз важливо докласти усіх необхідних зусиль для того, щоб не допустити подальшої ескалації протистояння, а головне - потрібно припинити військові дії", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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..когда же эта империя рухнет....
Турки поквитаются.
Скажу одне. Скрізь видно свинособачуморду хла !!
Заморожених конфліктів не буває, вони лише ведуть до накопичення зброї, а потім вибух !
Війни не виграють підняттям рук та одностороннім перемир'ям ,як наразі на Донбасі , а тільки або перемогою , або капітуляцією !
Думай зевова , та вчись , як потрібно воювати з ворогом , який зазіхає на нашу землю і свободу !!
Рад, что все шишки будут сРашке. Или Анкаре.
Лишь бы о наших на Донбассе отыпались.
Путинхеллом ну вот переговорил, и сразу легче на душе......
В сопоставлении сил надо учитывать армию Нагорного Карабаха.
Численность армии Азербайджана - 72 000 человек
У Вооруженных Сил Армении - 45 000. В армии Нагорного Карабаха - 20 000 бойцов.
Танков у Азербайджана - 320 единиц, у Армении - 108, у Нагорного Карабаха - 250.
БМП и БТР у Азербайджана - 350. У Армении - 300. У Нагорного Карабаха - 300.
Артиллерия. У Баку - 320 стволов. У Еревана - 285, у Степанакерта - 270.
ПВО. У Азербайджана - 45 ЗРК. Армения - 20, Нагорный Карабах - 4.
Самолеты. Азербайджан - 57, Армения - 19, Нагорный Карабах - 2.
Вертолеты. У Баку - 35, у Еревана - 31, у Степанакерта -10.
По неофициальным данным, у Армении есть российские ракеты «Искандер» и советские жидкостные одноступенчатые баллистические ракеты Р-17, которые на Западе называют Scud B.
102-я российская военная база в Армении, где служат около 7 тысяч бойцов, расположена в Гюмри .
Вооружения: танков Т-72 - 70-74 ед, боевых бронированных машин - 228 ед. (в том числе БМП -148), орудий полевой артиллерии - 187 ед, противотанковые срелства - 69 ед, зенитных ракетных комплексов - С-300 - 4, истребителей МиГ-29 - 18 ед. На вооружении базы стоят ЗСУ-23-4 «Шилка», ЗРК «Куб», «Стрела-1», зенитные установки ЗУ-23-2, гаубичный самоходно-артдивизион на 2С1 «Гвоздика» и артдивизион орудий Д-30.
В Армении находится группировка российских погранвойск - группа «Армения», которое охраняет границу с Ираном и Турцией.
Що політологи скажуть з цього приводу?
Обнуленому заворуха на Кавказі дуже необхідна. Для надання допомоги він збільшить військовий контингент у Вірменії........
Обнуленому заворуха на Кавказі дуже необхідна. Для надання допомоги він збільшить військовий контингент у Вірменії........
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
102-га російська військова база - найбільший російський військовий об'єкт в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D1%8F Закавказзі . База розташована у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменії в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%8E%D0%BC%D1%80%D1%96 Ґюмрі , за 126 кілометрів на північ від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD Єревану .
Роися сейчас не в том положении, чтобы еще и Армению тянуть. В этом плане Азербайджан очень хорошо выбрал момент.