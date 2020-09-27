Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій у Нагірному Карабасі, - Кремль

З ініціативи вірменської сторони відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Про це повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сторони обговорили загострення ситуації в зоні нагірно-карабаського конфлікту.

"З російського боку виражена серйозна заклопотаність у зв'язку з поновленням широкомасштабних бойових зіткнень. Відзначено, що зараз важливо докласти усіх необхідних зусиль для того, щоб не допустити подальшої ескалації протистояння, а головне - потрібно припинити військові дії", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".