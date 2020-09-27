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Новини Коронавірус і карантин
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"Укрзалізниця" відновить продаж квитків на чотири станції на Закарпатті, а також скасує посадку в Тернополі

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відкривається продаж квитків до станцій Славута-1, Чоп, Волочиськ та Ларга.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Дозвіл буде діяти з 28 вересня.

Воно стосується поїздів: № 43/44 Київ — Івано-Франківськ; № 46/45 Ужгород — Лисичанськ; № 81/82 Київ — Ужгород; № 88/87 Ковель — Новоолексіївка; № 98/97 Ковель — Київ; № 108/107 Одеса — Ужгород; № 117/118 Київ — Чернівці; № 122/121 Миколаїв — Рівне; № 136/135 Чернівці — Одеса; № 601/602 Львів —Тячів.

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"Укрзалізниця" також попереджає, що тимчасово скасована посадка на станції Тернопіль (дозволена тільки висадка пасажирів).

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 27 вересня від початку пандемії зафіксовано 198 634 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, за добу - 3 130 випадків, при цьому видужали  1 009 осіб, 56 раніше хворих померли.

карантин (18172) Тернопіль (403) Укрзалізниця (6892) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2069)


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А Кончите-Лещеко на "Укрзализныци" шо-то еще перепадет. хотя-бы пару миллионов, чи нє ? Бо мы все, в Україне за него очень переживаем.
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27.09.2020 21:17 Відповісти
От Зеленского получаем только оскорбления". Аслунд заявил об уходе из набсовета "Укрзалізниці"
https://gordonua.com/news/politics/ot-zelenskogo-poluchaem-tolko-oskorbleniya-aslund-zayavil-ob-uhode-iz-nabsoveta-ukrzalznic-1520329.html
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27.09.2020 21:31 Відповісти
https://gordonua.com/news/politics/ot-zelenskogo-poluchaem-tolko-oskorbleniya-aslund-zayavil-ob-uhode-iz-nabsoveta-ukrzalznic-1520329.html
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27.09.2020 21:31 Відповісти
аффтору статті двійка по географїї. Славута, Волочиськ - Хмельницька область, Ларга - Чернівецька, один лиш Чоп - Закарпаття
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28.09.2020 08:46 Відповісти
 
 