"Укрзалізниця" відновить продаж квитків на чотири станції на Закарпатті, а також скасує посадку в Тернополі

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відкривається продаж квитків до станцій Славута-1, Чоп, Волочиськ та Ларга.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Дозвіл буде діяти з 28 вересня.

Воно стосується поїздів: № 43/44 Київ — Івано-Франківськ; № 46/45 Ужгород — Лисичанськ; № 81/82 Київ — Ужгород; № 88/87 Ковель — Новоолексіївка; № 98/97 Ковель — Київ; № 108/107 Одеса — Ужгород; № 117/118 Київ — Чернівці; № 122/121 Миколаїв — Рівне; № 136/135 Чернівці — Одеса; № 601/602 Львів —Тячів.

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"Укрзалізниця" також попереджає, що тимчасово скасована посадка на станції Тернопіль (дозволена тільки висадка пасажирів).

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 27 вересня від початку пандемії зафіксовано 198 634 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, за добу - 3 130 випадків, при цьому видужали 1 009 осіб, 56 раніше хворих померли.