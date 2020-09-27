У результаті артобстрілів ЗС Вірменії загинули п'ять мирних жителів, 19 постраждали, - Генпрокуратура Азербайджану

Генпрокуратура Азербайджану повідомляє про постраждалих серед цивільного населення в результаті артилерійських обстрілів з вірменського боку в неділю на лінії зіткнення в зоні нагірно-карабаського конфлікту.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Азербайджан.

"Кількість постраждалих серед цивільних осіб нині становить 19 осіб. Вони перебувають у лікарнях", - повідомили в Генпрокуратурі.

"Житель села Гашалти Нафталанського району Ельбрус Гурбанов, і чотири члени його сім'ї були вбиті в результаті артобстрілу з боку вірменських ЗС", - інформує видання з посиланням на пресслужбу Генпрокуратури Азербайджану.

У прокуратурі Геранбойського району порушено кримінальну справу за статтями 120.2.1 (умисне вбивство злочинною організацією), 120.2.4 (умисне вбивство з особливою жорстокістю групою осіб за попередньою змовою з хуліганськими намірами), 120.2.7 (умисне вбивство двох і чи більше осіб) , 120.2.12 (умисне вбивство на грунті національної, расової, релігійної ненависті або ворожнечі), 100.2 (ведення агресивної війни)тощо статей КК Азербайджану.

Необхідні слідчі дії тривають.

Зазначимо, що раніше Радіо Азатутюн з посиланням на захисника прав людини Нагірного Карабаху Артака Бегларяна повідомляло, що є двоє загиблих, кількість поранених уточнюється, відомо про понад 30 поранених серед цивільного населення.

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Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".