Війна в Нагірному Карабасі: Азербайджан ініціює створення міжнародного трибуналу, Вірменія звернулася до ЄСПЛ
Азербайджан і Вірменія звертаються до міжнародних організацій щодо ситуації в Нагірному Карабасі.
Як передає Trend, в повідомленні Генпрокуратури Азербайджану говориться, що "з метою чергового викриття на міжнародній арені агресорської суті Вірменії, введення проти країни-агресора передбачених міжнародним правом санкцій буде зроблено звернення до низки міжнародних організацій, в тому числі Радбезу ООН, для організації особливого міжнародного трибуналу", інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією Радіо Азатутюн, Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з вимогою застосувати щодо Азербайджану забезпечувальний захід.
"А саме: зобов'язати Азербайджан припинити бомбардування цивільних об'єктів на всій протяжності кордону з Вірменією і лінії зіткнення з Нагорним Карабахом, зобов'язати Азербайджан утримуватися від невибіркових наступальних дій і від використання як мішеней громадян, цивільних об'єктів та населених пунктів", - наголошується в повідомленні, поширеному представником Вірменії в ЄСПЛ.
Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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И таки да, на данный момент они становятся воинами.
Ну а Туреччина их не оставит сам на сам с московией.
Жаль шо у нас гивно вместо Гетьманана, ну то таке…🙁
https://youtu.be/9dILeqZLtBE
https://video.azertag.az/site/video/102687
Про взорванный военный склад. Рядом с обширным морем огня видны пятиэтажные здания. Это может быть город Агдере, или Мардакерт по армянски. Армия Азербайджана находится сейчас вблизи от этого города, командование предложило фашистам сложить оружие и сдаться во избежание ненужных жертв. Но зинворы, как известно, пуль не боятся поэтому уйдут на тот свет от пуль. А могли бы остаться живыми и вернуться после плена к своим семьям.
В Азербайджане всеобщая радость, воодушевление, праздник. Настоящей войны мы ждали 30 лет, копя злость и обиды. Фашисты все начиная от лидеров до журналистов, делали все возможное чтобы наша ненависть, или как они называют армянофобия поднялась до максимального пика. это у них получилось
Руку і диктовку Московії можно бачити неозброєним оком.