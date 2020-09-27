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Війна в Нагірному Карабасі: Азербайджан ініціює створення міжнародного трибуналу, Вірменія звернулася до ЄСПЛ

Війна в Нагірному Карабасі: Азербайджан ініціює створення міжнародного трибуналу, Вірменія звернулася до ЄСПЛ

Азербайджан і Вірменія звертаються до міжнародних організацій щодо ситуації в Нагірному Карабасі.

Як передає Trend, в повідомленні Генпрокуратури Азербайджану говориться, що "з метою чергового викриття на міжнародній арені агресорської суті Вірменії, введення проти країни-агресора передбачених міжнародним правом санкцій буде зроблено звернення до низки міжнародних організацій, в тому числі Радбезу ООН, для організації особливого міжнародного трибуналу", інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Радіо Азатутюн, Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з вимогою застосувати щодо Азербайджану забезпечувальний захід.

"А саме: зобов'язати Азербайджан припинити бомбардування цивільних об'єктів на всій протяжності кордону з Вірменією і лінії зіткнення з Нагорним Карабахом, зобов'язати Азербайджан утримуватися від невибіркових наступальних дій і від використання як мішеней громадян, цивільних об'єктів та населених пунктів", - наголошується в повідомленні, поширеному представником Вірменії в ЄСПЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменія втратила позиції в Нагірному Карабасі

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+40
***** своего к стенке поставьте, и на земле будет мир
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27.09.2020 23:17
+28
Вот как так хитро современные Геббельсы - пропагандоны рашки и армении умеют повернуть ситуацию на 180 градусов и говорить на белое - черное а на черное - белое...
И на кого рассчитан бред и враньё армян в этом случае?
Ибо.
1. Не Азербайджан совершил акт агрессии и захватил армянскую территорию а наоборот, Армения ранее захватила часть территории Азербайджана - Нагорный Карабах, который признан ООН неотьемлемой территорией Азербайджана.
2. И сейчас война идёт не территории Армении а на территории Азербайдажан. Азербайджан ни на миллиметр не нарушил границу Армении а лишь пытается выбить армянских оккупантов с со своей территории на их родину - в Армению...
Что тут противозаконного со стороны Азербайджана?
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27.09.2020 23:21
+25
Армяне обнаглели до ручки. Оккупировали ранее часть территории Азербайджана и ещё им хватает наглости, что бы просить помощи у всего мира в продолжении оккупации части Азербайджана.
Это сюрреализм какой то.

Нахер забирайтесь к себе домой в Армению и будет вам мир и покой.
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27.09.2020 23:14
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Нужен полномасштабный джихад против русни на Кавказе
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27.09.2020 23:50 Відповісти
Війна в Нагірному Карабасі: Азербайджан ініціює створення міжнародного трибуналу, Вірменія звернулася до ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 6100
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27.09.2020 23:51 Відповісти
Сусіда ця ситуація не просто влаштовувала. Саме він її і створив.
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28.09.2020 09:51 Відповісти
Хочу пожелать Азербайджану удачи, как не крути, а правда на их стороне!
И таки да, на данный момент они становятся воинами.
Ну а Туреччина их не оставит сам на сам с московией.
Жаль шо у нас гивно вместо Гетьманана, ну то таке…🙁
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27.09.2020 23:55 Відповісти
Друзя украинцы, если у вас сиюминутный курортный роман с турками - это на вашей совести. Могу вам предложить для просмотра свежий материал
https://youtu.be/9dILeqZLtBE
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27.09.2020 23:55 Відповісти
ми тобі козломордий ніякі не друзі, а про якусь "совєсть" краще не бреши
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28.09.2020 01:46 Відповісти
можно смотреть еще здесь
https://video.azertag.az/site/video/102687
Про взорванный военный склад. Рядом с обширным морем огня видны пятиэтажные здания. Это может быть город Агдере, или Мардакерт по армянски. Армия Азербайджана находится сейчас вблизи от этого города, командование предложило фашистам сложить оружие и сдаться во избежание ненужных жертв. Но зинворы, как известно, пуль не боятся поэтому уйдут на тот свет от пуль. А могли бы остаться живыми и вернуться после плена к своим семьям.
В Азербайджане всеобщая радость, воодушевление, праздник. Настоящей войны мы ждали 30 лет, копя злость и обиды. Фашисты все начиная от лидеров до журналистов, делали все возможное чтобы наша ненависть, или как они называют армянофобия поднялась до максимального пика. это у них получилось
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27.09.2020 23:58 Відповісти
какие-то мутные видосы с обеих сторон . ничго не понятно .
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28.09.2020 02:58 Відповісти
Главно понятно, что руснявие свонопси обосрались в очередной раз!
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28.09.2020 06:22 Відповісти
армянам рекомендую при обращении в трибуналы, не забыть массовую резню нелюдсикми, непринятыми в гестапо, НКВД, инквизицией способами мирных жителей в г.Ходжалы в 1992 году , депортацию миллионов азербайджанцев и замещения этноса в виде заселения "освобожденных территорий " армянами.Тут и военные преступления и преступления против человечности без срока давности.
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28.09.2020 00:06 Відповісти
Все айзеры торгуют овощами на рынках России ,хто будет воевать.
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28.09.2020 00:29 Відповісти
И еще ипут кацапских свиноматок, пока их ваньки скрепно бухают
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28.09.2020 06:24 Відповісти
Хотите об этом поговорить?
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28.09.2020 23:05 Відповісти
О чем с тобой говорить стукачек?
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29.09.2020 04:28 Відповісти
Хехе. Строчат друг на друга кляузы в Спортлото.
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28.09.2020 00:33 Відповісти
Армяни "загубили берега", нація яка розкидана по світу як кацапи чомусь тримається за клаптик адзербажанської території.

Руку і диктовку Московії можно бачити неозброєним оком.
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28.09.2020 01:01 Відповісти
А зачем обращаться в ООН и Гаагу? Обращайтесь прямо к Лукашенко. Там в рамках Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией с 1992 года идут успешные переговоры
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28.09.2020 01:18 Відповісти
что армяне что азербайджанцы дружки лукашенко . так что никакую сторону занимать не хочется .
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28.09.2020 02:59 Відповісти
Посмотри голосования в ООН по Крыму.
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28.09.2020 08:26 Відповісти
Правда за Азербайджаном. Окупанта повинні вигнать геть.
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28.09.2020 06:17 Відповісти
освобождение территории от оккупантов это не только право, но и обязанность любого руководства оккупированной стороны. Сколько и кто при этом погибнет не регламентируется ничем!
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28.09.2020 08:47 Відповісти
Алиев предлагает гуманитарные корридоры, т е начинает депортацию армянского населения из Карабаха по Сталинскому образцу
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06.10.2020 22:10 Відповісти
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