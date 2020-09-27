У президії Координаційної ради заявили про готовність повернутися у Білорусь за гарантії безпеки від РФ і ЄС

Координаційна рада продовжує роботу, незважаючи на те, що деякі члени її президії перебувають за кордоном або затримані.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дождь" заявив член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

"Ми в постійному контакті через чати, через відеозв'язок. Ми обговорюємо зараз антикризову програму, і вже є напрацювання, щоб чітко розуміти, що країна не буде втягнута в хаос. Ми готові прийняти відповідальність за управління країною в перехідний період до моменту обрання нового глави держави", - додав він.

Білоруська опозиція відкрита для діалогу з представниками держапарату країни для виходу з кризи, не маючи мети люструвати владу, заявив Латушко.

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Чоловік також заявив, що він та інші члени президії Координаційної ради білоруської опозиції готові за гарантії безпеки з боку Росії і ЄС повернутися до Білорусі і почати переговори з чинною адміністрацією про передачу влади і організацію нових президентських виборів.

Латушко додав, що для повернення в Білорусь членам президії КС потрібні гарантії їх звільнення від судового переслідування. Він нагадав, що стосовно нього та інших лідерів опозиції в Білорусі розпочато розслідування, і що після прибуття на кордон вони будуть затримані правоохоронними органами. "Якщо будуть відповідні гарантії Європейського союзу, Російської Федерації, ми негайно готові прибути в Білорусь і приступити до переговорів", - сказав Латушко.

Він висловив упевненість, що цей підхід підтримає і екскандидатка в президенти Світлана Тіхановська.

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