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Новини Революція в Білорусі
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У президії Координаційної ради заявили про готовність повернутися у Білорусь за гарантії безпеки від РФ і ЄС

У президії Координаційної ради заявили про готовність повернутися у Білорусь за гарантії безпеки від РФ і ЄС
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Координаційна рада продовжує роботу, незважаючи на те, що деякі члени її президії перебувають за кордоном або затримані.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дождь" заявив член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

"Ми в постійному контакті через чати, через відеозв'язок. Ми обговорюємо зараз антикризову програму, і вже є напрацювання, щоб чітко розуміти, що країна не буде втягнута в хаос. Ми готові прийняти відповідальність за управління країною в перехідний період до моменту обрання нового глави держави", - додав він.

Білоруська опозиція відкрита для діалогу з представниками держапарату країни для виходу з кризи, не маючи мети люструвати владу, заявив Латушко.

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Чоловік також заявив, що він та інші члени президії Координаційної ради білоруської опозиції готові за гарантії безпеки з боку Росії і ЄС повернутися до Білорусі і почати переговори з чинною адміністрацією про передачу влади і організацію нових президентських виборів.

Латушко додав, що для повернення в Білорусь членам президії КС потрібні гарантії їх звільнення від судового переслідування. Він нагадав, що стосовно нього та інших лідерів опозиції в Білорусі розпочато розслідування, і що після прибуття на кордон вони будуть затримані правоохоронними органами. "Якщо будуть відповідні гарантії Європейського союзу, Російської Федерації, ми негайно готові прибути в Білорусь і приступити до переговорів", - сказав Латушко.

Він висловив упевненість, що цей підхід підтримає і екскандидатка в президенти Світлана Тіхановська.

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Білорусь (7959) росія (65829) Євросоюз (13616)


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Топ коментарі
+16
В Білорусі ЄС вам нічим не допоможе, а домовленності з кацапами нічого не варті.
https://censor.net/ru/comments/locate/3221503/019214b7-02a6-7016-a52a-9fb338ad2069
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27.09.2020 23:52
+14
Кацапи вже давали гарантії, а потім всіх розстріляли.
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27.09.2020 23:54
+13
Дебилы. Какие гарантии? От ***** травящего людей по всему миру и сумашедшего Луки с автоматом который дубасит свой народ палками вы гарантии получили? А ЕС кроме озабоченностей и санкций против уборщиц и дворников больше ни на что не способно.
https://censor.net/ru/comments/locate/3221503/019214b7-02a3-72ed-bdc1-9dcf693cedf9
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27.09.2020 23:53
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В Білорусі ЄС вам нічим не допоможе, а домовленності з кацапами нічого не варті.
https://censor.net/ru/comments/locate/3221503/019214b7-02a6-7016-a52a-9fb338ad2069
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27.09.2020 23:52 Відповісти
Дебилы. Какие гарантии? От ***** травящего людей по всему миру и сумашедшего Луки с автоматом который дубасит свой народ палками вы гарантии получили? А ЕС кроме озабоченностей и санкций против уборщиц и дворников больше ни на что не способно.
https://censor.net/ru/comments/locate/3221503/019214b7-02a3-72ed-bdc1-9dcf693cedf9
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27.09.2020 23:53 Відповісти
Про фокина забыл сказать. Которого твой зеублюдок притащил.
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28.09.2020 00:02 Відповісти
Боже! Какие наивные! Хотите бесследно исчезнуть? Это вам гарантируют на 100%.
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28.09.2020 07:23 Відповісти
Кацапи вже давали гарантії, а потім всіх розстріляли.
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27.09.2020 23:54 Відповісти
А ***** 5 букв...
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27.09.2020 23:57 Відповісти
ПТН ПНХ
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28.09.2020 00:06 Відповісти
Ну за ЕС точно не заржавеет!
Если Лукашенко кинет тебя в тюрягу, озабоченность прогремит такая, что только держись!
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27.09.2020 23:56 Відповісти
В Первую Чеченскую Хасавьюртские соглашения подписали а потом пришла моль начала бомбить не один год Чечню
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28.09.2020 00:00 Відповісти
Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
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28.09.2020 00:06 Відповісти
вновь верят кролики удаву,
... который и быка бы схавал
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28.09.2020 00:11 Відповісти
В президиуме Координационного совета заявили о готовности навсегда вернуться в Беларусь...
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28.09.2020 00:14 Відповісти
Мда , особливо гарантіі від РФ 😀
Якщо чесно , то вражає !!
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28.09.2020 00:15 Відповісти
Пррихадите к Таракану ,
Он вас "Чаєм" угостит..
🤣🤣
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28.09.2020 00:16 Відповісти
Чай з новічком ?
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28.09.2020 00:20 Відповісти
Питання не до Мене..
🤔
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28.09.2020 00:21 Відповісти
так і кажуть кацамразі :

Атхлебните "Навичка"
Свежый, пряма из ЧэКа...
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28.09.2020 00:27 Відповісти
У президії Координаційної ради заявили про готовність повернутися у Білорусь за гарантії безпеки від РФ і ЄС - Цензор.НЕТ 6989
Три родных брата, три кровавых палача, три фашиста диктатора! Это единственные в мире кровавые каратели, к наказу которых может прислушаться такой же как и они, убийца своего народа живодёр Лука!
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28.09.2020 02:31 Відповісти
Їхні оплески та квіточки лише нашкодили. Раніше бацька почав зближуватися з Заходом, відмовився від російської нафти, почав купувати її у США,-- і якраз вчасно поспіла "революція".Тіхановські і Бабрики мають російський хвіст і повернули бацька у російське стойло.
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28.09.2020 07:23 Відповісти
Гарантии безопастности от РФ ))))))))))))))
Смешное словосочетание ....
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28.09.2020 07:26 Відповісти
Грибу расскажи про нейтралитет 🤦😂😂😂😅
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28.09.2020 08:12 Відповісти
в общем Лу Каш Ынко остается у руля в появившейся на глобусе нью-корее.
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28.09.2020 08:16 Відповісти
Грибу расскажи про нейтралитет 🤦😂😂😂😅
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28.09.2020 12:45 Відповісти
 
 