Генсек ООН Гутерреш обговорить ситуацію в Карабасі з лідерами Вірменії та Азербайджану

Генсек ООН Антоніу Гутерреш стурбований конфліктом у Нагірному Карабасі і має намір поговорити з лідерами Вірменії та Азербайджану.

Про це йдеться в заяві представника ООН Стефана Дюжарріка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Генсек переконливо закликає всі сторони негайно припинити бойові дії і негайно повернутися до змістовних переговорів. Він поговорить як з президентом Азербайджану, так і з прем'єром Вірменії", - наголошується в заяві.

Гутерреш засудив застосування сили в зоні конфлікту і висловлює жаль з приводу загибелі мирних громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Нагірному Карабасі: Азербайджан ініціює створення міжнародного трибуналу, Вірменія звернулася до ЄСПЛ

Генсек ООН зазначає, що вважає важливою роль Мінської групи ОБСЄ у врегулюванні карабаського конфлікту і закликає всі сторони працювати з нею.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.



Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Також читайте: Україна закликає Вірменію та Азербайджан повернутися до мирного діалогу, - МЗС

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".