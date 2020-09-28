Генсек ООН Гутерреш обговорить ситуацію в Карабасі з лідерами Вірменії та Азербайджану
Генсек ООН Антоніу Гутерреш стурбований конфліктом у Нагірному Карабасі і має намір поговорити з лідерами Вірменії та Азербайджану.
Про це йдеться в заяві представника ООН Стефана Дюжарріка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Генсек переконливо закликає всі сторони негайно припинити бойові дії і негайно повернутися до змістовних переговорів. Він поговорить як з президентом Азербайджану, так і з прем'єром Вірменії", - наголошується в заяві.
Гутерреш засудив застосування сили в зоні конфлікту і висловлює жаль з приводу загибелі мирних громадян.
Генсек ООН зазначає, що вважає важливою роль Мінської групи ОБСЄ у врегулюванні карабаського конфлікту і закликає всі сторони працювати з нею.
Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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А что история знает случаи когда ОБСЕ или ООН урегулировало какой то конфликт и решило вопрос деокупации украденных территорий?
Согласно разведданным, полученным к концу дня операции, в результате боевых действий армянская армия понесла серьезные потери. Было уничтожено 22 танка и другой бронетехники противника, 15 зенитно-ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 8 артиллерийских установок. Потери противника в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными. 3 склада боеприпасов армянской армии были уничтожены в различных направлениях.
В ходе боев в направлении села Талыш был уничтожен командир десантно-штурмового батальона противника подполковник Лерник Бабаян, а личный состав воинской части, которым он командовал, понес большие потери.
ППР-посідєлі, папі$дєлі, разошлісъ..
Мля...
Как и Дербент.
Источник: https://censor.net/ru/n3221504
А уж как я то "обеспокоена" - и не передать словами:
- подрыв Сулеймани нанес колоссальный урон торговле героином Ирана
- взрыв удобрений на "2,5 килотонны гашиша"(С) в Бейруте окончательно порушил этот бизнес
- сейчас Гарабах азербайджанцы заберут - и все, конец потокам герыча из Ирана и Афгана в Европу (Гарабах - основной сухопутный перевалочный транзитный пункт, морской был из Бейрута в Салоники)
Мадуро приготовиться.
Вести голубі каски, створити тимчасові військові адміністрації під контролем ООН, а не шарлатанів ОБСЄ і потім устаканювати років 3-5.