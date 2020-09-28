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Генсек ООН Гутерреш обговорить ситуацію в Карабасі з лідерами Вірменії та Азербайджану

Генсек ООН Гутерреш обговорить ситуацію в Карабасі з лідерами Вірменії та Азербайджану

Генсек ООН Антоніу Гутерреш стурбований конфліктом у Нагірному Карабасі і має намір поговорити з лідерами Вірменії та Азербайджану.

Про це йдеться в заяві представника ООН Стефана Дюжарріка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Генсек переконливо закликає всі сторони негайно припинити бойові дії і негайно повернутися до змістовних переговорів. Він поговорить як з президентом Азербайджану, так і з прем'єром Вірменії", - наголошується в заяві.

Гутерреш засудив застосування сили в зоні конфлікту і висловлює жаль з приводу загибелі мирних громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Нагірному Карабасі: Азербайджан ініціює створення міжнародного трибуналу, Вірменія звернулася до ЄСПЛ

Генсек ООН зазначає, що вважає важливою роль Мінської групи ОБСЄ у врегулюванні карабаського конфлікту і закликає всі сторони працювати з нею.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Також читайте: Україна закликає Вірменію та Азербайджан повернутися до мирного діалогу, - МЗС

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) ООН (3365) Нагірний Карабах (466) Гутерріш Антоніу (392)


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Топ коментарі
+3
Ага. Обсудите. Можете даже озаботиться по разу
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28.09.2020 00:36
+3
Генсек ООН Гутерреш обсудит ситуацию... і виразят абєспакоєнность і так же озабочєнность...Генсек ООН Гутерреш обсудит ситуацию в Карабахе с лидерами Армении и Азербайджана - Цензор.НЕТ 3889
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28.09.2020 00:39
+1
Генсек ООН отмечает, что считает важной роль Минской группы ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта и призывает все стороны работать с ней.

А что история знает случаи когда ОБСЕ или ООН урегулировало какой то конфликт и решило вопрос деокупации украденных территорий?
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28.09.2020 00:38
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Ага. Обсудите. Можете даже озаботиться по разу
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28.09.2020 00:36 Відповісти
Генсек ООН отмечает, что считает важной роль Минской группы ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта и призывает все стороны работать с ней.

А что история знает случаи когда ОБСЕ или ООН урегулировало какой то конфликт и решило вопрос деокупации украденных территорий?
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28.09.2020 00:38 Відповісти
Генсек ООН Гутерреш обсудит ситуацию... і виразят абєспакоєнность і так же озабочєнность...Генсек ООН Гутерреш обсудит ситуацию в Карабахе с лидерами Армении и Азербайджана - Цензор.НЕТ 3889
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28.09.2020 00:39 Відповісти
сообщение пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.
Согласно разведданным, полученным к концу дня операции, в результате боевых действий армянская армия понесла серьезные потери. Было уничтожено 22 танка и другой бронетехники противника, 15 зенитно-ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 8 артиллерийских установок. Потери противника в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными. 3 склада боеприпасов армянской армии были уничтожены в различных направлениях.
В ходе боев в направлении села Талыш был уничтожен командир десантно-штурмового батальона противника подполковник Лерник Бабаян, а личный состав воинской части, которым он командовал, понес большие потери.
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28.09.2020 00:53 Відповісти
Однако.
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28.09.2020 06:16 Відповісти
Очєшуітєльна..
ППР-посідєлі, папі$дєлі, разошлісъ..
Мля...
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28.09.2020 01:02 Відповісти
чего там обсуждать, итак все знают что будет обеспокоеность
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28.09.2020 01:03 Відповісти
Дело в том, что Азербайджан и Турция уже погасили мордовское пво у ар и теперь дане не армия а роботы будут тупо охотиться на убегающих ар. Как в тире.
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28.09.2020 01:13 Відповісти
переговоры не помогут . чья эта территория на самом деле ? если там большинство армян живет чего туда азербайджанцы лезут ?
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28.09.2020 03:03 Відповісти
Азербайджанская, конечно.
Как и Дербент.
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28.09.2020 06:14 Відповісти
если армянам удалось захватить азербайджанскую территорию , да еще удерживать столько лет сомневаюсь что азербайджан вернет ее назад .
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28.09.2020 06:53 Відповісти
Так может теперь хорваты пусть Сербскую краину назад отдадут ? А чехи пусть Судеты вернут немцам , или как ?
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28.09.2020 08:20 Відповісти
Если в Крыму большинство российский отставников живет, то Вы как полагаете: Крым - российский заповедник военных на пенсии?
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28.09.2020 06:15 Відповісти
"Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен конфликтом в Нагорном Карабахе и намерен поговорить с лидерами Армении и Азербайджана."
Источник: https://censor.net/ru/n3221504

А уж как я то "обеспокоена" - и не передать словами:
- подрыв Сулеймани нанес колоссальный урон торговле героином Ирана
- взрыв удобрений на "2,5 килотонны гашиша"(С) в Бейруте окончательно порушил этот бизнес
- сейчас Гарабах азербайджанцы заберут - и все, конец потокам герыча из Ирана и Афгана в Европу (Гарабах - основной сухопутный перевалочный транзитный пункт, морской был из Бейрута в Салоники)

Мадуро приготовиться.
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28.09.2020 06:14 Відповісти
Що абСуждать?
Вести голубі каски, створити тимчасові військові адміністрації під контролем ООН, а не шарлатанів ОБСЄ і потім устаканювати років 3-5.
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28.09.2020 06:57 Відповісти
Хорошая работа у дяди Гутерреша - почесал часик языком, обеспокоился- получил зарплату
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28.09.2020 07:17 Відповісти
"зарплата" там не основной источник доходов, а откаты "за гуманитарную помощь" и распил других бюджетов и программ!
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28.09.2020 08:41 Відповісти
Кроме силы или угрозы ее применения ни один вопрос в истории челоовеческой цивилизации решен не был, ООН, ОБСЕ и т.п. - импотенские шарашки международных чинуш-паразитов!
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28.09.2020 08:39 Відповісти
Стурбовані добре поїдять, поговорять, резолюцію підготовлять, будуть під вечір мати добрий стул і безбідне існування за рахунок внесків членів ООН.
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28.09.2020 09:24 Відповісти
 
 