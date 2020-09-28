Судові засідання у справі МН17 у Нідерландах відбуватимуться з 28 вересня по 2 жовтня
У судовому комплексі "Схіпхол" 28 вересня о 10:00 за місцевим часом почнеться судове засідання у справі МН17.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, передає Цензор.НЕТ.
За попереднім графіком, слухання мають відбутися з понеділка 28 вересня по п’ятницю 2 жовтня, однак у суді зазначили, що через коронавірус слухання можуть бути призупинені чи скасовані.
Додаткова інформація щодо графіка слухань має з’явитися в понеділок 28 вересня.
У суді також наголосили, що через коронавірус усі присутні мають дотримуватися обов’язкової дистанції 1,5 метра, а люди із застудою, температурою чи поганим самопочуттям не будуть допущені до процесу.
Усі охочі мають змогу слідкувати за судовим процесом через пряму трансляцію.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.
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