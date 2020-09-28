УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8808 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Російські терористи збили Боїнг
1 055 5

Судові засідання у справі МН17 у Нідерландах відбуватимуться з 28 вересня по 2 жовтня

Судові засідання у справі МН17 у Нідерландах відбуватимуться з 28 вересня по 2 жовтня

У судовому комплексі "Схіпхол" 28 вересня о 10:00 за місцевим часом почнеться судове засідання у справі МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, передає Цензор.НЕТ.

За попереднім графіком, слухання мають відбутися з понеділка 28 вересня по п’ятницю 2 жовтня, однак у суді зазначили, що через коронавірус слухання можуть бути призупинені чи скасовані.

Додаткова інформація щодо графіка слухань має з’явитися в понеділок 28 вересня.

Також читайте: Росія навмисно збила пасажирський літак на Донбасі, - адвокат родичів загиблих Скіннер

У суді також наголосили, що через коронавірус усі присутні мають дотримуватися обов’язкової дистанції 1,5 метра, а люди із застудою, температурою чи поганим самопочуттям не будуть допущені до процесу.

Усі охочі мають змогу слідкувати за судовим процесом через пряму трансляцію.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

Читайте: Через адвокатів обвинуваченого у справі МН17 Пулатова в суді транслюється позиція Росії, - посол України Ченцов

Автор: 

Нідерланди (1584) суд (11731) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот так и нас когда-то учили , не стрелять, а разбирать автомат, "на время"...
показати весь коментар
28.09.2020 00:33 Відповісти
_Прямо в глаза бросается неистовое желание наказать преступников, виновных в убийстве пассажиров и экипажа... (нет, тупо тянут резину).
показати весь коментар
28.09.2020 01:38 Відповісти
"Сколь веревочка не вейся,а совьешься ты в петлю". (с)
показати весь коментар
28.09.2020 08:58 Відповісти
І як бідному кацапу-терористу розірватися? Там суд, там армяшек молотять, там білоруський таракан з розуму сходить і може вована підвести, а білоруси його ганяють тапцями, там в Сірії відправляють кацапят в пекло... Куди первіше бігти? В Україні ніби сцикун тримає домовленість і відходить, по трубі в Німеччину трішки дружбан Трампушка призабув, даючи можливість доробити, а тут тобі несвоєчасно суд. Знову будуть ЗМІ розривати парашинських терористів і ніде не заховаєшся. Бо навіть болгари виловили лошар і викидають з позором, там Навальний недотравлений...
показати весь коментар
28.09.2020 09:00 Відповісти
 
 