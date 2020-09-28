США закликають припинити бої в Нагірному Карабасі й застерігають від участі зовнішніх сил, - Держдеп

Сполучені Штати стурбовані повідомленнями про великомасштабні бойові дії вздовж лінії розмежування в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі, що призвели до суттєвих втрат, зокрема серед мирних жителів.

Про це йдеться в поширеній у неділю заяві Держдепартаменту, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми висловлюємо співчуття сім'ям убитих і поранених", - наголошується в документі.

У заяві зовнішньополітичного відомства США зазначається, що Вашингтон найрішучішим чином засуджує ескалацію насильства. Повідомляється, що заступник держсекретаря Стівен Біган зателефонував міністру закордонних справ Азербайджану Джейхуну Байрамову та міністру закордонних справ Вірменії Зорабу Мнацаканяну і закликав обидві сторони до негайного припинення бойових дій і використання існуючих каналів зв'язку між ними для запобігання подальшій ескалації.

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США висловили переконання в тому, що участь зовнішніх сил в ескалації насильства не допоможе вирішенню проблеми. Держдепартамент зауважує, що це може призвести лише до наростання напруженості в регіоні.

Зовнішньополітичне відомство США закликало Мінську групу ОБСЄ якомога швидше повернутися до переговорів щодо врегулювання конфлікту. Як співголова Мінської групи США, як і раніше, прихильні допомозі сторонам у справі досягнення мирного і міцного вирішення конфлікту, наголошується в заяві Держдепартаменту.

Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор також звернувся до Вірменії та Азербайджану, закликавши їх повернутися на позиції, які вони займали до 27 вересня.

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Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

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12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".