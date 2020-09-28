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Новини Агресія Росії проти України
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США закликають припинити бої в Нагірному Карабасі й застерігають від участі зовнішніх сил, - Держдеп

США закликають припинити бої в Нагірному Карабасі й застерігають від участі зовнішніх сил, - Держдеп

Сполучені Штати стурбовані повідомленнями про великомасштабні бойові дії вздовж лінії розмежування в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі, що призвели до суттєвих втрат, зокрема серед мирних жителів.

Про це йдеться в поширеній у неділю заяві Держдепартаменту, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми висловлюємо співчуття сім'ям убитих і поранених", - наголошується в документі.

У заяві зовнішньополітичного відомства США зазначається, що Вашингтон найрішучішим чином засуджує ескалацію насильства. Повідомляється, що заступник держсекретаря Стівен Біган зателефонував міністру закордонних справ Азербайджану Джейхуну Байрамову та міністру закордонних справ Вірменії Зорабу Мнацаканяну і закликав обидві сторони до негайного припинення бойових дій і використання існуючих каналів зв'язку між ними для запобігання подальшій ескалації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Нагірному Карабасі: Азербайджан ініціює створення міжнародного трибуналу, Вірменія звернулася до ЄСПЛ

США висловили переконання в тому, що участь зовнішніх сил в ескалації насильства не допоможе вирішенню проблеми. Держдепартамент зауважує, що це може призвести лише до наростання напруженості в регіоні.

Зовнішньополітичне відомство США закликало Мінську групу ОБСЄ якомога швидше повернутися до переговорів щодо врегулювання конфлікту. Як співголова Мінської групи США, як і раніше, прихильні допомозі сторонам у справі досягнення мирного і міцного вирішення конфлікту, наголошується в заяві Держдепартаменту.

Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор також звернувся до Вірменії та Азербайджану, закликавши їх повернутися на позиції, які вони займали до 27 вересня.

Також читайте: Вірменія втратила позиції в Нагірному Карабасі

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Також читайте: Україна закликає Вірменію та Азербайджан повернутися до мирного діалогу, - МЗС

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Держдепартамент США (1645) США (23303) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+7
А внешняя падаль сидит в кремле и руки почесывает
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28.09.2020 01:52
+6
То что и следовало доказать.Начали призывать и выражать обеспокоенность и т.д.Азербаджану нада включить дурачка и давить до упора пока ноуют.
Видно что была подготовка и её нада закончить и закрыть вопрос территории.
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28.09.2020 01:40
+5
Так зворушливо..😥
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28.09.2020 01:29
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Так зворушливо..😥
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28.09.2020 01:29 Відповісти
США выразили убеждение в том, что участие внешних сил в эскалации насилия не поможет решению проблемы.

Ну так и не вмешивайтесь в разборки Азербайджана и Армении. Сами разберутся.
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28.09.2020 01:36 Відповісти
в Америці дуже велике армянське лоббі , не меньше ніж жидівське, тому і Госдеп щось тут гукає. Насправді США зовсім байдуже щодо того Карабаху, бо більшисть і не знає що це за така місцевість майже на Місяці.
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28.09.2020 02:36 Відповісти
якби було велике і потужне лоббі, то не було б пофіг, а так знают чия то робота, то й застерігають кацапів
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28.09.2020 11:26 Відповісти
Давно уже пора.Но не с таким президентом фантастом который думает что территория вернётся путём переговоров.По факту проснулись а ВСУ уже заняли Донецк и пока все обеспокоены и строчать освободили свои территории.
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28.09.2020 01:41 Відповісти
То что и следовало доказать.Начали призывать и выражать обеспокоенность и т.д.Азербаджану нада включить дурачка и давить до упора пока ноуют.
Видно что была подготовка и её нада закончить и закрыть вопрос территории.
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28.09.2020 01:40 Відповісти
"Включать дурачка" - ваше кредо.
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28.09.2020 06:08 Відповісти
А что они еще должны говорить? Конечно- это де гибридная война! Не скажут же они своему союзнику Турции, что вы там творите? Кассапия первая начала " беспредельничать" на международной арене, нарушив все свои обязательства по подписанным договорам, даже с той же Украиной. США сказало, оеюкей, Хотите поиграть по свои правилам- получите.
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28.09.2020 01:51 Відповісти
А внешняя падаль сидит в кремле и руки почесывает
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28.09.2020 01:52 Відповісти
И кур срубля прикидывает...
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28.09.2020 01:58 Відповісти
А что они еще должны говорить? Конечно- это де гибридная война! Не скажут же они своему союзнику Турции, что вы там творите? Кассапия первая начала " беспредельничать" на международной арене, нарушив все свои обязательства по подписанным договорам, даже с той же Украиной. США сказало, оеюкей, Хотите поиграть по свои правилам- получите.
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28.09.2020 01:55 Відповісти
А как тебе яйца путина ? По зубам ?
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28.09.2020 02:48 Відповісти
може так і буде, але чим більше кацапйоздія буде отримувати з усіх боків по пиці, і в Сирії, і в Лівії, і в Карабаху, і в Білорусі, та де завгодно, тим легше буде Україні. Хай їх все бабло газо-нефтяне згорить в їх поразках
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28.09.2020 02:44 Відповісти
Дивно це чути від піндосів.
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28.09.2020 04:34 Відповісти
...хде Кулявлоба отМИД чтоб выразить "озабоченность"?
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28.09.2020 05:34 Відповісти
Сейчас братья-азербайджанцы и братья-турки заберут Гарабах обратно, прихлопнут торговлю иранским и афганским героином, транзит которого армянская мафия ведет через Гарабах - и все и закончится.
Пожелаем господам Алиеву и Эрдогану успеху в этом предприятии.

P.S. Интересно, повариху бобровой башки, Симонян, таки "повесят", как она сама и писала?
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28.09.2020 06:09 Відповісти
Это послание педофильному *****
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28.09.2020 06:10 Відповісти
***** поимели его же методами
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28.09.2020 06:12 Відповісти
США еще решают, кого надо сдать в этом конфликте. В 2014 у них так вопрос не стоял, сразу решили умиротворить Путина.
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28.09.2020 06:41 Відповісти
армянская диаспора в США очень сильная...
на Кавказе армян считают горными евреями
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28.09.2020 07:03 Відповісти
Марионетки }{уйла. Пашинян справа, Лука в центре, сбоку от него Молдова с Сербией, а слева то, что на рояле играет. Но не пальцем.
США призывает прекратить бои в Нагорном Карабахе и предостерегает от участия внешних сил, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7896
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28.09.2020 07:08 Відповісти
Ну если штаты обеспокоились тогда это серьезно вон иран **-л по ихней базе так обеспокоились еще сильнее
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28.09.2020 07:19 Відповісти
Як перекласти з дипломатичної мови на ЛЮДСЬКУ то Держдепартамент США (а не США як тут дурканув юґік бутусцоф.. бо в США нема а ні рота а ні можливостей чимось "заявляти" ) то це ОЗНАЧАЄ - пукін сиди і не рипайся доти поки армія Азербайджану не вийде на міжнародно виизнані кордони з Вірменією і не ДЕОКУПУЄ ЗАХОПЛЕНУ посіпаками фашиста=пукіна АЗЕРБАДЖАНСЬКУ ТЕРІТОРІЮ
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28.09.2020 08:35 Відповісти
Це вам не Турчинов і його РНБО, яке виконала всі накази і забагантки по телефону Обами, Меркель і інших геополітичних гравців, дати змогу Путіну окупувати Крим і Донбас. Азербайджан має право на збройню відсіч окупанта у нього немає хабарів від МВФ.
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28.09.2020 09:19 Відповісти
 
 