Вірмени показали тіла семи убитих азербайджанських військових, три розбиті БМП-2 та збитий вертоліт. ВIДЕО
Збройні сили Азербайджану під час військових дій у Нагірному Карабасі 27 вересня зазнали втрат живої сили і військової техніки. Увага! Відео містить сцени насильства.
Це відео опубліковано на youtube-каналі спірної території, передає Цензор.НЕТ.
Увага! Відео містить сцени насильства, може викликати шок і негативну реакцію.
На відеокадрах видно підбиті танки і бронемашини, з яких іде дим, а також іншу виведену з ладу військову техніку противника. На кадрах також видно тіла військовослужбовців Азербайджану.
Раніше повідомлялося, що азербайджанська сторона втратила чотири вертольоти, 33 танки і бойових машин піхоти, 27 БПЛА і дві інженерні машини.
Радіо Азатутюн опублікувало дані 16 загиблих військових Нагірного Карабаху.
Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
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12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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Прежде чем показывать свою тупость и невежество, изучи мат.часть убогое. Бизньесьмен херов, дважды два без калькулятора и подсказки не сложит, утупок.
всё сами,всё сами..
Ты реально тупой, или прикидываешься. В Бакинских нефти и газа столько, что и им хватает и на продать, чтобы купить разные ВКУСНОСТИ остаётся вдоволь.
Плюс, радників посилати.