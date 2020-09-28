Вірмени показали тіла семи убитих азербайджанських військових, три розбиті БМП-2 та збитий вертоліт. ВIДЕО

Збройні сили Азербайджану під час військових дій у Нагірному Карабасі 27 вересня зазнали втрат живої сили і військової техніки. Увага! Відео містить сцени насильства.

Це відео опубліковано на youtube-каналі спірної території, передає Цензор.НЕТ.

Увага! Відео містить сцени насильства, може викликати шок і негативну реакцію.

На відеокадрах видно підбиті танки і бронемашини, з яких іде дим, а також іншу виведену з ладу військову техніку противника. На кадрах також видно тіла військовослужбовців Азербайджану.

Раніше повідомлялося, що азербайджанська сторона втратила чотири вертольоти, 33 танки і бойових машин піхоти, 27 БПЛА і дві інженерні машини.

Радіо Азатутюн опублікувало дані 16 загиблих військових Нагірного Карабаху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликають припинити бої в Нагірному Карабасі й застерігають від участі зовнішніх сил, - Держдеп

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Також читайте: Україна закликає Вірменію та Азербайджан повернутися до мирного діалогу, - МЗС

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".