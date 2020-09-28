США з'ясовують, що сталося в Нагірному Карабасі. Подивимося, чи зможемо домогтися припинення боїв, - Трамп
Влада США збирає інформацію про ситуацію в Нагірному Карабасі і з'ясовує, чи зможе домогтися від сторін припинення бойових дій
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп на пресконференції в Білому домі.
"У цьому регіоні у нас багато з ким хороші відносини. Подивимося, чи можемо ми домогтися припинення цього (боїв. – Ред.)", - сказав він.
Трамп повідомив, що йому доповіли про події в Нагірному Карабасі.
"Ми ретельно з'ясовуємо, що там сталося", - зазначив президент США.
Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
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12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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В этом случае нужно забить на США пока ************ Трамп у руля(знаем про его постановочные победы с Ыном и Аяталой)и давить ватных армян по самый Ереван...
Везде где какая либо война торчат уши *****
(кроме войны Индии и Китая)
Африканские и латиноамериканские войны кацапами масштабно не финансируются, максимум они там какого-нибудь людоеда трохи деньгами греют.
Там абсолютно всё принадлежит кацапам, от линий электропередач до сигаретных ларьков.
А шоб втупую национализировать обратно у кацапов газопровод или железную дорогу - нужна военная диктатура, которая в управляемой кацапами Армении тоже появится примерно никогда.
Газпром хотел купить грузинский газопровод ещё при Шеварднадзе - тот не продал.
Потом при Бурджанадзе тоже очень большие деньги давали - та тоже не согласилась, ещё и в 2007-м русские военные базы из Грузии выперла.
Это всё вылилось в войну 2008го и оккупацию части территории.
Выпрыгнуть - да, можно, а вот шоб без потерь - нет, нельзя.
Як взагалі можна порівнювати Вірменію з країнами Балтії ?
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напринимали дикарей в НАТО....
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