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США з'ясовують, що сталося в Нагірному Карабасі. Подивимося, чи зможемо домогтися припинення боїв, - Трамп

США з'ясовують, що сталося в Нагірному Карабасі. Подивимося, чи зможемо домогтися припинення боїв, - Трамп

Влада США збирає інформацію про ситуацію в Нагірному Карабасі і з'ясовує, чи зможе домогтися від сторін припинення бойових дій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп на пресконференції в Білому домі.

"У цьому регіоні у нас багато з ким хороші відносини. Подивимося, чи можемо ми домогтися припинення цього (боїв. – Ред.)", - сказав він.

Трамп повідомив, що йому доповіли про події в Нагірному Карабасі.

"Ми ретельно з'ясовуємо, що там сталося", - зазначив президент США.

Також читайте: Війна в Нагірному Карабасі: Азербайджан ініціює створення міжнародного трибуналу, Вірменія звернулася до ЄСПЛ

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Також читайте: Україна закликає Вірменію та Азербайджан повернутися до мирного діалогу, - МЗС

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Автор: 

США (23303) Нагірний Карабах (466) Трамп Дональд (6037)


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Топ коментарі
+8
фули тут смотреть??
Везде где какая либо война торчат уши *****

(кроме войны Индии и Китая)
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28.09.2020 07:31
+3
Наверное другвладимир попросил....
В этом случае нужно забить на США пока ************ Трамп у руля(знаем про его постановочные победы с Ыном и Аяталой)и давить ватных армян по самый Ереван...
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28.09.2020 07:26
+3
Ердоган на прикладі Айя Софії показав московитами, що ІІІ Риму не буде. Певно ви за це його недолюблюєте? Не вийшло з московинів нео хрестоносців))
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28.09.2020 07:46
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Наверное другвладимир попросил....
В этом случае нужно забить на США пока ************ Трамп у руля(знаем про его постановочные победы с Ыном и Аяталой)и давить ватных армян по самый Ереван...
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28.09.2020 07:26 Відповісти
Трамп дає час Азербайджану звільнити максимальну кількість територій і зайняти нові вигідні висоти, а потім США будуть вимагати припинити вогонь! Азербайджан має діяти дуже швидко, часу дуже мало!
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28.09.2020 07:58 Відповісти
фули тут смотреть??
Везде где какая либо война торчат уши *****

(кроме войны Индии и Китая)
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28.09.2020 07:31 Відповісти
Ну не везде, а только там, где можно газопроводы в Европку протянуть.
Африканские и латиноамериканские войны кацапами масштабно не финансируются, максимум они там какого-нибудь людоеда трохи деньгами греют.
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28.09.2020 10:11 Відповісти
Если Азербайджан закроет свои границы, то это будет благо и для Армении. Исчезнет многолетняя точка напряженности , появится возможность избавиться от диктатуры кремля.
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28.09.2020 07:35 Відповісти
Армения сможет избавится от диктатуры кремля примерно никогда.
Там абсолютно всё принадлежит кацапам, от линий электропередач до сигаретных ларьков.
А шоб втупую национализировать обратно у кацапов газопровод или железную дорогу - нужна военная диктатура, которая в управляемой кацапами Армении тоже появится примерно никогда.
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28.09.2020 10:15 Відповісти
Когда- то Армения была на уровне прибалтов по уровню жизни, если сравнивать совковый период. Но , в принципе, нельзя с вами не согласится. Хотя Грузия смогла выпрыгнуть- сможет любой при желании
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28.09.2020 10:27 Відповісти
Ну, Грузия, в отличие от Армении, не продала свою ГТС.
Газпром хотел купить грузинский газопровод ещё при Шеварднадзе - тот не продал.
Потом при Бурджанадзе тоже очень большие деньги давали - та тоже не согласилась, ещё и в 2007-м русские военные базы из Грузии выперла.
Это всё вылилось в войну 2008го и оккупацию части территории.
Выпрыгнуть - да, можно, а вот шоб без потерь - нет, нельзя.
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28.09.2020 10:41 Відповісти
«Прибалтов»? Вже ніхто так не каже, окрім кацапів.
Як взагалі можна порівнювати Вірменію з країнами Балтії ?
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28.09.2020 10:43 Відповісти
Я писала о совковом периоде, когда их так и называли. И писала не тебе, если ты заметила.
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28.09.2020 11:29 Відповісти
Та я знаю, шо ти там і залишилась, у совковому пєріодє.
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28.09.2020 15:07 Відповісти
Халифу Эрдогану нужен маленький победоносный война. Святой Софии мало, чтобы продемонстрировать что *************** Ватикан не способен удерживать свои территории.
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28.09.2020 07:41 Відповісти
и не одна
https://www.liga.net/world/articles/konflikt-gretsii-i-turtsii-vozmojna-li-voyna-mejdu-dvumya-chlenami-nato Греция и Турция находятся на пороге войны из-за залежей газа в спорном районе Средиземного моря, конфликт двух членов НАТО ежедневно обостряется

напринимали дикарей в НАТО....
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28.09.2020 07:45 Відповісти
А надо было в НАТО принять вЯликую рашку по вашему? Вот тогда там точно были бы все члены "высокоцивилизованными", че-то ржу. Ваше русопоклонение здесь всем давно известно. поэтому - в сад, а верней на йух.
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28.09.2020 09:19 Відповісти
пердоган таке ж фуйло як і путлер
https://wz.lviv.ua/blogs/416619-erdohan-znovu-zavoiovuie-konstantynopol-i-sviatu-sofiiu Турецкого президента возмутила реакция некоторых пользователей на твит его зятя. В ответ Эрдоган пообещал жестко регулировать социальные сети.

https://meduza.io/news/2019/10/25/erdogan-pozhalovalsya-turetskomu-prokuroru-na-oblozhku-frantsuzskogo-zhurnala-le-point Французский журнал Le Point назвал Эрдогана «уничтожителем» из-за операции против курдов. Президент пожаловался в турецкую прокуратуру
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28.09.2020 09:31 Відповісти
Ердоган на прикладі Айя Софії показав московитами, що ІІІ Риму не буде. Певно ви за це його недолюблюєте? Не вийшло з московинів нео хрестоносців))
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28.09.2020 07:46 Відповісти
він показав що Туреччина остаточно перестала бути світською державою і те що пердоган крім диктатора хоче стати халіфом правовірних які будуть різати голови невірним (в тому числі таким дурним як ти )
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28.09.2020 07:50 Відповісти
Ердоган не може стати халіфом , або ви вкладаєте помилковий сенс в цю назву.
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28.09.2020 07:53 Відповісти
https://wz.lviv.ua/blogs/416619-erdohan-znovu-zavoiovuie-konstantynopol-i-sviatu-sofiiu Майже від самого початку приходу до влади Ердоган почав демонтаж світської спадщини засновника ******** Туреччини Ататюрка. У 1934 році Мустафа Кемаль Ататюрк перетворив Святу Софію в музей, в рамках своїх зусиль з модернізації країни та заохочення її до конкуренції з європейськими державами. Підкреслюючи цим свою прихильність до секуляризму і виводячи релігію з публічного простору. І все це відбувається в країні, яка довгі десятиліття є членом НАТО та вважалася взірцем відносно відкритого мусульманського суспільства, яке є союзником Заходу. Очевидно, що таке рішення Ердогана відіб'ється на відносинах Туреччини зі своїми союзниками. Бо Анкара проігнорувала заклик державного секретаря США Майка Помпео зберегти Святу Софію як музей, і попередження Вселенського патріарха Варфоломія I про те, що зміна статусу Святої Софії «налаштує мільйони християн у всьому світі проти ісламу».
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28.09.2020 07:57 Відповісти
Мені вкрай важлива ваша думка)))
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28.09.2020 07:53 Відповісти
Эрдоган хочет показать, что после ИГИЛ он главный в исламском мире.
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28.09.2020 08:50 Відповісти
А яку територію втратив Втикан?
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28.09.2020 07:54 Відповісти
Ватикан расставляет своих людей в православных странах на должности силовиков и немного в банкинг. Можно догадываться, что Армения не исключение.
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28.09.2020 08:19 Відповісти
то есть овякяна у нас папа поставил?
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28.09.2020 09:12 Відповісти
Обывателю, не замороченному конспирологией, трудно представить, что глава вооруженных сил страны-агрессора Шойгу и воевода **************** легиона Аваков находятся под крылом Мальтийского Ордена Ватикана.
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28.09.2020 09:23 Відповісти
а куда алиенты смотрят?безобразие...
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28.09.2020 12:20 Відповісти
ватикан к чему приплел? солиднее твой пост от этого не стал
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28.09.2020 09:11 Відповісти
К тому, что его ордена погрязли в разложении в той степени, что исламисты отбирают христианскую территорию так просто, как конфету у ребенка.
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28.09.2020 11:19 Відповісти
Кацапські роги там стирчать. Донні, шо тут розбиратись?
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28.09.2020 10:55 Відповісти
 
 