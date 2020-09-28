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Новини Коронавірус і карантин
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Від сьогодні в Україні діє нове епідемічне зонування: Київ - у "жовтій" зоні, Тернопіль - у "червоній"

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила нове епідемічне зонування в Україні з 28 вересня.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

24 вересня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Так, з 00 годин 00 хвилин 28 вересня (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ перейшло в жовту зону.

Від сьогодні в Україні діє нове епідемічне зонування: Київ - у жовтій зоні, Тернопіль - у червоній 01

До червоної зони будуть віднесені міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області.

До "помаранчевої" зони віднесено:

- місто Обухів, Баришівський та Києво-Святошинський райони Київської області;

- міста Харків та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький та Зачепилівський райони Харківської області;

- місто Суми Сумської області;

- міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський та Луцький район Волинської області;

- місто Вугледар Донецької області;

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- місто Ужгород та Ужгородський район Закарпатської області;

- міста Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

- міста Хмельницький та Кам’янець-Подільський, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- міста Чернівці та Новдністровськ, Вижницький, Герцаєвський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

- місто Коростень, Лугинський, Любарський та Овруцький райони Житомирської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;

- міста Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

- міста Дубно та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;

- Бродівський, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

- міста Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

- міста Канів та Сміла, Канівський та Смілянський райони Черкаської області;

- місто Ніжин, Борзнянський, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Сновський райони Чернігівської області.

Від сьогодні в Україні діє нове епідемічне зонування: Київ - у жовтій зоні, Тернопіль - у червоній 02

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Ну так не буває що по всій країні рекордна кількість хворих а в червоній зоні тільки Тернопіль та Бережани! А як же ж Київ який дає більшість хворих? Тобто на Київ ми заплющуємо очі а Тернопіль будемо тероризувати по повній програмі і вбивати місцевий бізнес! Мені здається що комісія абсолютно нефахова і приймає абсолютно непрофесійні рішення які не витримують жодної критики! В Одесі не вводять карантин, ніхто нічого не закриває, на 2 вересня - день міста були масові заходи і тепер захворюваність в Одесі шалена але Одеса не в червоній зоні, чомусь? В Одесі в транспорті повно народу і тільки пару людей в масках, але владі покуй, влада не контролює ситуацію в країні бо влада фейкова!
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28.09.2020 07:47
+3
Четко мер Тернополя бубочку потрошил. Да ещё ко всему и их клоун на выборах пролетает. Только страдают обычные люди от недоумка
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28.09.2020 08:28
+2
Пока мир борется с эпидемией, в Украине разрисовывают карту Украины
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28.09.2020 10:31
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Ну так не буває що по всій країні рекордна кількість хворих а в червоній зоні тільки Тернопіль та Бережани! А як же ж Київ який дає більшість хворих? Тобто на Київ ми заплющуємо очі а Тернопіль будемо тероризувати по повній програмі і вбивати місцевий бізнес! Мені здається що комісія абсолютно нефахова і приймає абсолютно непрофесійні рішення які не витримують жодної критики! В Одесі не вводять карантин, ніхто нічого не закриває, на 2 вересня - день міста були масові заходи і тепер захворюваність в Одесі шалена але Одеса не в червоній зоні, чомусь? В Одесі в транспорті повно народу і тільки пару людей в масках, але владі покуй, влада не контролює ситуацію в країні бо влада фейкова!
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28.09.2020 07:47 Відповісти
В Киеве под 5 млн и тестирований больше чем в любом другом городе с его областью. И коек достаточно и смертость умеренная. Так что все правильно. По поводу Одессы вы конечно правы, но она даже в СССР была грязным городом, со своими негласными законами, а сейчас Одесса откровенный калосборник и в прямом и в переносном смысле., не знаю почему так многие ее любят наверное потому что совершенно не знают этот гнилой город.
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28.09.2020 10:44 Відповісти
В Києві трафік пасажирів в рази більше ніж в будь якому іншому місті України і до того ж є міжнародний трафік пасажирів аеропортів, який в рази небезпечніший в питанні біологічної безпеки, тому кількість тестувань в Києві абсолютно недостатня і не в змозі виявити реальну кількість хворих на коронавірус. Потрібно збільшувати кількість тестувань в рази і проводити постійні тестування медперсоналу, працівників громадського транспорту, продавців, кур'єрів, правоохоронців, працівників сфери послуг, та чиновників, які постійно працюють з громадянами. Тільки коли будуть під постійним протиепідеміологічним контролем всі групи ризику в Києві, тільки тоді можна говорити про якісь результати моніторингу кількості захворювань! А сьогодні результати по Києву не відображають реальної картини і тому будь які оцінки комісії будуть неправильні бо вони базуються на неповних і недостовірних даних!
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28.09.2020 11:15 Відповісти
Вы читали оращение бельгийских медиков к правительствам стран и СМИ?
https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pismo-vrachey-belgiyskim-vlastyam/

Если не читали, то бесмысленно тревожные дискуссии разводить ибо они вредны не менее Ковида. Это точно не фейк, проверял написал знакомому медику в Бельгии и она через пять мину выслала на фаламндском это обращение и все подтвердила. МОжете и сами проверить ФБ в помощь.
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28.09.2020 11:31 Відповісти
В Бельгії існує ефективна західна медицина, яка може рятувати важких хворих, а в Україні така медицина відсутня і взагалі медицина відсутня як така, тому порівнювати Бельгію та Україну абсолютно неправильно - це призводить до неправильних висновків! Мають бути однакові умови, тоді можна порівнювати і робити прогнози. Якщо умови абсолютно нерівні то й ніяких аналогій робити не можна! Україна має розробляти власні методи забезпечення біологічної безпеки, але те що роблять непрофесіонали з команди Зеленського, фізкультурник Радуцький та корупціонер Степанов - це повний ідіотизм і непрофесіоналізм!
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28.09.2020 11:42 Відповісти
Зона какой бы она не была остаётся зоной.
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28.09.2020 07:48 Відповісти
на Крым краски не хватило???
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28.09.2020 07:57 Відповісти
Треба прибирати цю розумово-недоумкувати владу бо вони лише виконують припис закулісних світових махінаторів. Є свої українські ліки, які дозволяють скасувати карантин, познімати намордники з людей. Перш за все це - лазерна терапія; можна навіть профілактику населенню проводити - одноразове опромінення горла і носа впродовж 15 хв. скорочує число захворівших на респіраторні хвороби в 10 разів в осінньо-весняний період. АЛЕ: дурнувата влада не хоче й пальцем поворушити аби запустити лазерну терапію. Сидять лише на фармакологічній голці запровадженій ще понад 100 років тому Дж. Д. Рокфелером (це він зробив для власного збагачення). Нагадаю, що нині щорічно родина Рокфелерів заробляє на на продажу фарма-препаратів 1 трильйон доларів.
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28.09.2020 08:16 Відповісти
ежегодно 1 триллион? Сам придумал?
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28.09.2020 18:55 Відповісти
Четко мер Тернополя бубочку потрошил. Да ещё ко всему и их клоун на выборах пролетает. Только страдают обычные люди от недоумка
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28.09.2020 08:28 Відповісти
У Львові Зе пролітає з ще більшим гуком...

Але Садовий МАЙСТЕР ПОДОБАТИСЬ....
Домовлявся і з Ющенко,і зЯнуковичем,Із Порошенко,і з малодосвічченим ЗЕ тим більше...
Від сьогодні в Україні діє нове епідемічне зонування: Київ - у "жовтій" зоні, Тернопіль - у "червоній" - Цензор.НЕТ 8715
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28.09.2020 13:28 Відповісти
в стране от таких решений возможно все. КС одно решение по карантину Шмыгаль не выполняет его, мер Тернополь не выполняет решения шмыгаля, а люди потихонько забивают болт на последующие решения влады. Анархия возможно наше все,или громады сами разберутся без санитаров и клоунов. Республика громад тоже возможна.
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28.09.2020 08:47 Відповісти
Надал в якості "Бацьки Махно" ? )))

продасть авто і купить тачанку ? ))))
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28.09.2020 13:33 Відповісти
Харькову должно быть обидно, он в оранжевой зоне, а Киев в жёлтой.
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28.09.2020 09:25 Відповісти
Уря.. ловкость рук с очередным изменением критериев ( под Киев) и о чудо Киев вдруг из оранжевой зоны с красным отливом переместился в желтую с зеленым отливом.. Фокусники. Мне все понятно, только один вопрос- Кто в итоге за это ответит и кого посадят. ( ну конечно после смены власти) При нынешней все понятно уволят министров свалив на них все.. и все хорошо.. ( главное ведь выборы провести.. но точно как Пу со своим обнулением и выборами.. потом хоть трава не расти)
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28.09.2020 10:16 Відповісти
"зелепушнянской"не украинской центральной власти в Украине, не нравится местное тернопольское украинское правление
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28.09.2020 10:30 Відповісти
Пока мир борется с эпидемией, в Украине разрисовывают карту Украины
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28.09.2020 10:31 Відповісти
Сергій Надал пояснює рішення не посилювати карантин в Тернополі економічними причинами
Влада Тернопополя не буде посилювати введені через епідемію карантинні заходи, незважаючи на потрапляння міста в червону зону. Таке рішення ухвалила місцева міськрада, повідомив в https://www.facebook.com/Nadal.Sergij/posts/1615103378673653?__cft__%5B0%5D=AZWUYApZ7nD6EaGQURQmMqZ9LxxVtjYPsgfNRmXGIa1cVueixRme0KTSuqxJoeef6Qbu26ZhAEzrNjTHs0911lOX-h09uRNe7nN3drpY3TK44vXfBuNTahdcQXwPeEn6vM0ysNpzb3KVsQ-dZjH688txVqKQV0HHOfDoA04wAQsLtw&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook мер міста Сергій Надал.
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За його словами, влада міста не збирається припиняти роботу навчальних закладів та підприємців.


Я тому сидить далі в "Червоній Зоні" (((
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28.09.2020 13:32 Відповісти
Чим здоровішою стає Наша Епідемія, тим новішим та адаптивнішим робиться зонірованіє, яке намагається її обдурити...
А тим часом, коронавірус шагаєт по планєтє і здобуває нові висоти: і якщо черговий, 33-й мільйон, завойований ним у світі вже нікого не дивує, то перший мільйон жертв - це таки видатне досягнення.
Наша Епідемія також не байдикує і з цієї оказії відзначає свє власне скромне досягнення - більше 200 000 виявлених випадків. Вона вже давно випередила і сусідню польську, і рідну канадську, і жахливу китайську... і тільки незграбні дії українського уряду із закриттям кордонів не дали Нашій Епідемії випередити ізраїльську. Але уряд, вже пообіцяв виправити ситуацію.
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28.09.2020 12:12 Відповісти
Деньги когда будете давать в помощь за придуманный вами карантин?
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28.09.2020 22:42 Відповісти
 
 