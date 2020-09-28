Від сьогодні в Україні діє нове епідемічне зонування: Київ - у "жовтій" зоні, Тернопіль - у "червоній"
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила нове епідемічне зонування в Україні з 28 вересня.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
24 вересня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Так, з 00 годин 00 хвилин 28 вересня (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ перейшло в жовту зону.
До червоної зони будуть віднесені міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області.
До "помаранчевої" зони віднесено:
- місто Обухів, Баришівський та Києво-Святошинський райони Київської області;
- міста Харків та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький та Зачепилівський райони Харківської області;
- місто Суми Сумської області;
- міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський та Луцький район Волинської області;
- місто Вугледар Донецької області;
- місто Ужгород та Ужгородський район Закарпатської області;
- міста Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- міста Хмельницький та Кам’янець-Подільський, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- міста Чернівці та Новдністровськ, Вижницький, Герцаєвський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
- місто Коростень, Лугинський, Любарський та Овруцький райони Житомирської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;
- міста Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;
- міста Дубно та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;
- Бродівський, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;
- міста Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Канів та Сміла, Канівський та Смілянський райони Черкаської області;
- місто Ніжин, Борзнянський, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Сновський райони Чернігівської області.
Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
Будь ласка, зачекайте...
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https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pismo-vrachey-belgiyskim-vlastyam/
Если не читали, то бесмысленно тревожные дискуссии разводить ибо они вредны не менее Ковида. Это точно не фейк, проверял написал знакомому медику в Бельгии и она через пять мину выслала на фаламндском это обращение и все подтвердила. МОжете и сами проверить ФБ в помощь.
Але Садовий МАЙСТЕР ПОДОБАТИСЬ....
Домовлявся і з Ющенко,і зЯнуковичем,Із Порошенко,і з малодосвічченим ЗЕ тим більше...
продасть авто і купить тачанку ? ))))
Влада Тернопополя не буде посилювати введені через епідемію карантинні заходи, незважаючи на потрапляння міста в червону зону. Таке рішення ухвалила місцева міськрада, повідомив в https://www.facebook.com/Nadal.Sergij/posts/1615103378673653?__cft__%5B0%5D=AZWUYApZ7nD6EaGQURQmMqZ9LxxVtjYPsgfNRmXGIa1cVueixRme0KTSuqxJoeef6Qbu26ZhAEzrNjTHs0911lOX-h09uRNe7nN3drpY3TK44vXfBuNTahdcQXwPeEn6vM0ysNpzb3KVsQ-dZjH688txVqKQV0HHOfDoA04wAQsLtw&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook мер міста Сергій Надал.
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За його словами, влада міста не збирається припиняти роботу навчальних закладів та підприємців.
Я тому сидить далі в "Червоній Зоні" (((
А тим часом, коронавірус шагаєт по планєтє і здобуває нові висоти: і якщо черговий, 33-й мільйон, завойований ним у світі вже нікого не дивує, то перший мільйон жертв - це таки видатне досягнення.
Наша Епідемія також не байдикує і з цієї оказії відзначає свє власне скромне досягнення - більше 200 000 виявлених випадків. Вона вже давно випередила і сусідню польську, і рідну канадську, і жахливу китайську... і тільки незграбні дії українського уряду із закриттям кордонів не дали Нашій Епідемії випередити ізраїльську. Але уряд, вже пообіцяв виправити ситуацію.