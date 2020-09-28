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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко відповів на пропозицію Макрона добровільно піти: Як досвідчений політик - "незрілому" раджу менше дивитися по сторонах

Лукашенко відповів на пропозицію Макрона добровільно піти: Як досвідчений політик -

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, відповів президенту Франції Емманюелю Макрону на заяви щодо ситуації в РБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "БЕЛТА".

Так, речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт поділилася реакцією "президента" РБ на нещодавні заяви президента Франції, зроблені ним в інтерв'ю виданню Le Journal du Dimanche. Він, зокрема, висловив думку, що влада в Білорусі не може прийняти "логіку демократії", був вражений "мужністю протестувальників" і дійшов висновку, що "Олександр Лукашенко має піти у відставку".

Пресслужба Лукашенка надала коментар: "Так, Лукашенко ознайомився із заявою французького колеги і відповів буквально таке:

"Перше. Як президент країни, з урахуванням принципів самого пана Макрона (закладених у його заяві-заклику піти у відставку) хочу сказати, що сам президент Франції, дотримуючись власної логіки, мав би піти у відставку ще два роки тому - коли на вулиці Парижа тільки почали виходити "жовті жилети". Роки йдуть, "жилети" досі на вулицях, пан Макрон на подив теж досі на посаді, а Франція стала країною, де масові протести стали звичним явищем ...

Крім "жовтих жилетів" також варто згадати проблеми Франції з рухом BLM, що періодично виникають, і мусульманські протести в Марселі та Ліоні.

Також читайте: Лукашенку доведеться піти, - Макрон

Підсумувавши все це, Мінськ жестом доброї волі готовий запропонувати себе як універсальний і такий, що довів свою ефективність, переговорний майданчик - для мирної передачі влади будь-якої з вищеназваних груп.

Друге. Як досвідчений політик - незрілому - хочу порадити панові Макрону поменше дивитися по сторонах, і замість цього зайнятися, нарешті, внутрішніми справами Франції. Хоча б почати вирішувати проблеми, яких у країні накопичилося чимало.

І нарешті, як людина хочу наголосити, що як здається нам тут, у Білорусі, Емманюель Макрон занадто багато уваги приділяє одному з екскандидатів у президенти Білорусі. З урахуванням того, що цей екскандидат - жінка, французький лідер ризикує до внутрішніх проблем Франції отримати ще й особисті - в себе вдома".

Автор: 

Білорусь (7959) Лукашенко Олександр (2659) Макрон Емманюель (1509)


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Топ коментарі
+28
Разница в том, что таракан нелегитимный, а Макрон - легитимный.
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28.09.2020 07:57
+26
Макрон законный, избранный народом президент, в демократических странах протесты не запрещены, в этом и демократия.
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28.09.2020 07:53
+23
Лукашенко хочет сказать, что он не вор и не узурпатор, а "зрелый политик". Я не говорю о том, что многие считающие себя "политиками" в СНГ, на самом деле неандертальцы по сравнению с западными политиками.
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28.09.2020 07:49
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а поки що добровільно пішли(поїхали,полетіли) з Білорусі вже всі відомі члени "Кординаційної ради"

❗️Известная белорусская писательница, нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич улетела из Беларуси в Германию.

залишили бульбашів ще кілька місяців на віихідних "хороводи водити" і отримувати пі..юлєй (((
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28.09.2020 13:57 Відповісти
Не, ну а что мы ждали от хитровые*аного колхозника?
Ему невдомёк, что попробовало бы ОНО учудить такое во Франции - ему свои башку бы уже давно свинтили..
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28.09.2020 14:04 Відповісти
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