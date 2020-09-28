Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою українськими захисниками. Українські воїни, дотримуючись досягнутих домовленостей, непохитно стоять на захисті держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Упродовж минулої доби, 27 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, неподалік населеного пункту Опитне противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Окрім того, зі стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Шумів та двічі – поблизу населеного пункту Оріхове.

"Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ 4 рази обстріляли позиції ЗСУ біля Опитного, Оріхового та Шумів, - пресцентр ОС

Також повідомляється, що військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежі поблизу Новоолександрівки та Доломітного. Окрім того, локалізували осередок займання на ділянці розміром приблизно 10 гектарів неподалік населеного пункту Нижньотепле.

"Від початку поточної доби, 28 вересня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей, що набули чинності 27 липня 2020 року, не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - йдеться в повідомленні пресцентру ОС.