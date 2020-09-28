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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою українськими захисниками. Українські воїни, дотримуючись досягнутих домовленостей, непохитно стоять на захисті держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Упродовж минулої доби, 27 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, неподалік населеного пункту Опитне противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Окрім того, зі стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Шумів та двічі – поблизу населеного пункту Оріхове.

"Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ 4 рази обстріляли позиції ЗСУ біля Опитного, Оріхового та Шумів, - пресцентр ОС

Також повідомляється, що військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежі поблизу Новоолександрівки та Доломітного. Окрім того, локалізували осередок займання на ділянці розміром приблизно 10 гектарів неподалік населеного пункту Нижньотепле.

"Від початку поточної доби, 28 вересня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей, що набули чинності 27 липня 2020 року, не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - йдеться в повідомленні пресцентру ОС.

Автор: 

обстріл (28993) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Ну... Перемир'я не порушене, як я розумію?
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28.09.2020 08:09
+9
Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1089
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28.09.2020 07:57
+9
Зараз янелох вдягне памперс і як піде, як піде.
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28.09.2020 08:04
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Війна в Карабасі відволікає Путіна та російський Генштаб, тому потрібно йти у наступ і на Донбасі!
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28.09.2020 07:55 Відповісти
Зараз янелох вдягне памперс і як піде, як піде.
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28.09.2020 08:04 Відповісти
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9754
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28.09.2020 08:13 Відповісти
Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1089
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28.09.2020 07:57 Відповісти
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8500
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28.09.2020 08:02 Відповісти
Ну... Перемир'я не порушене, як я розумію?
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28.09.2020 08:09 Відповісти
Це всі так розуміють, а генеральний штаб 95 кварталу має намір задкувати і не помічати обстрілів наших бійців, бо там їх немає і немає їх дітей. На мій погляд вони діють на шкоду нашій армії з тилу. Їхня передова - це вибори. Завішали зеленим всі бігборди і навіть пофарбували сміттєві машини. Вони мріють замазати все в зелений колір, то як його більше - то вони перемогли.
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28.09.2020 08:51 Відповісти
Для "повстанців" з "тієї сторони", режим припинення вогню продовжується.
Зеленський, фокін, таран, захищають їх від українських "карателей", та гарантують безпеку та недоторканість.
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28.09.2020 09:17 Відповісти
64-й день стойкого режима тишины в голове потерпевшего.
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28.09.2020 08:12 Відповісти
Хвала Министру обороны Украины за беспрекословное выполнение приказа четырежды уклониста от призыва!
Наверняка у Министра премия тысяч сто за не стрельбу по оккупанту.
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28.09.2020 08:18 Відповісти
Хочь добре заховалися як зайці від обстрілу,та і то діло.
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28.09.2020 09:18 Відповісти
Постреливают
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28.09.2020 12:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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28.09.2020 15:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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28.09.2020 15:30 Відповісти
https://twitter.com/CTPEJIOK73 Дідусь Олекса
. Краматорськ. В 20.00 феєрверк на день міста. В 20.30 паніхіда за загиблими хлопцями у Чугуїві. Сюр якийсь. Тварюки
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28.09.2020 15:43 Відповісти
сегодня, 28.09.2020. Днепропетровская обл.
Предварительно известно, что столкнулись 5 транспортных средств. Среди них легковушка Peugeot Partner и военная техника. Пострадал водитель Peugeot - у мужчины порезана рука и поврежден левый локоть. Все детали происшествия выясняют правоохранители.

Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5477

..
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28.09.2020 18:19 Відповісти
Незважаючи на встановлений 27 липня 2020 року режим "всеосяжного та повного" припинення вогню на лінії фронту, у зоні Операції Об'єднаних сил обірвалося життя старшого солдата 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергія Огінського. З боку штабу ОС повідомлено не було, у них без втрат. Похорон відбувся сьогодні.
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2271
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28.09.2020 20:47 Відповісти
Ну и что толку-то от твоего перемирия, когда враг ежедневно обстреливает наши позиции? Ты соблюдаешь тишину, а они на это хрен положили и что, это по твоему - "перемирие"??? Твоё перемирие врагу на руку, доброе дело делаешь для них, это всё в ихнею пользу, а по простому, способствуешь противнику. И не специально - ли всё это задумано? Если так, то это называется измена, предательство.
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28.09.2020 21:40 Відповісти
 
 