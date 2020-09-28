Кількість осіб, які отруїлися в заводській їдальні в м. Коломия, сягнула 194
Кількість хворих, які отруїлися в їдальні коломийського заводу, сягнула 194 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"У період із 24 по 27 вересня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулося 194 особи (за добу 6 осіб), з яких 59 осіб госпіталізовано та 135 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (вживали їжу в їдальні ТОВ "Леоні" м. Коломия)", - йдеться в повідомленні.
Проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.
Топ коментарі
+7 Майкл Дорси
показати весь коментар28.09.2020 08:17 Посилання
+7 SergTranscarpathian
показати весь коментар28.09.2020 08:43 Посилання
+4 5 копійок
показати весь коментар28.09.2020 08:41 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Главное, на них не ровнять ся.
Компанія LEONI в Коломиї запрошує на роботу інженерів зі знанням іноземних мов (англійської і/або німецької). Крім того, LEONI у Коломиї оголошує також набір на посади:
- Монтер кабельного виробництва;
- Оператор технологічних установок;
- Оператор верстатів з програмним керуванням.
Потенційним працівникам пропонують:
- Стабільну заробітну плату (~ 6000 грн);
- Безкоштовний доїзд з/до місця праці;
- Пільги на комплексні обіди (~ 6 грн/обід);
Так хто там скакав?