Кількість осіб, які отруїлися в заводській їдальні в м. Коломия, сягнула 194

Кількість хворих, які отруїлися в їдальні коломийського заводу, сягнула 194 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"У період із 24 по 27 вересня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулося 194 особи (за добу 6 осіб), з яких 59 осіб госпіталізовано та 135 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (вживали їжу в їдальні ТОВ "Леоні" м. Коломия)", - йдеться в повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

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