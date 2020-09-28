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Кількість осіб, які отруїлися в заводській їдальні в м. Коломия, сягнула 194

Кількість осіб, які отруїлися в заводській їдальні в м. Коломия, сягнула 194
Фото: Суспільне

Кількість хворих, які отруїлися в їдальні коломийського заводу, сягнула 194 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"У період із 24 по 27 вересня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулося 194 особи (за добу 6 осіб), з яких 59 осіб госпіталізовано та 135 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (вживали їжу в їдальні ТОВ "Леоні" м. Коломия)", - йдеться в повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість випадків отруєння на заводі в Коломиї досягла 188

Автор: 

завод (1026) Коломия (35) отруєння (945) ДСНС (5137)


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Топ коментарі
+7
Надо ли удивляться, что область постоянно в лидерах по Covid-19? Общая культура населения, отношение к гигиене, чистоплотность, и, если хотите, наличие совести （у владельцев и работников столовой, у проверяющих госорганов） и морали в обществе значат больше, чем количество больничных коек и бесплатных лекарств.
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28.09.2020 08:17
+7
😂 кацап вонячий, чия би корова мичала?
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28.09.2020 08:43
+4
Банальне порушення санітарних норм.
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28.09.2020 08:41
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А комплекс ассенизаторских мероприятий производится?
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28.09.2020 08:11 Відповісти
Надо ли удивляться, что область постоянно в лидерах по Covid-19? Общая культура населения, отношение к гигиене, чистоплотность, и, если хотите, наличие совести （у владельцев и работников столовой, у проверяющих госорганов） и морали в обществе значат больше, чем количество больничных коек и бесплатных лекарств.
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28.09.2020 08:17 Відповісти
100%.Заметьте-каждый год,сезонно-массовые отравления-свадьбы,похороны,теперь-столовая.И везде -западная часть Украины...
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28.09.2020 08:21 Відповісти
это да, и нормальные люди травятся боярышником, метанолом, а они какой то хренью, пищей или как
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28.09.2020 08:39 Відповісти
Свинья всегда и везде найдёт чем отравить ся.
Главное, на них не ровнять ся.
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28.09.2020 08:43 Відповісти
При чому тут "сезони"? Їх труять круглий год. Під час російської військової агресії і гібридної війни краще не ходити по ресторанах, а на роботу брати з дому їжу. На сімейних торжествах треба залучати довірених осіб для приготування їжі, а в школу дітям давати бутерброди з дому.
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28.09.2020 08:40 Відповісти
"сімейних урочистостях"
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28.09.2020 08:45 Відповісти
😂 кацап вонячий, чия би корова мичала?
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28.09.2020 08:43 Відповісти
Это в твоей кацапии не моются и опорожняются из окон))). А там всё впорядке с чистотой,там такие как ты,провокатор, могут подбросить яду!!!!
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28.09.2020 09:15 Відповісти
А в США,які являються лідерами по захворюванні і смертності від Ковіду,по вашій логіці, узагалі руками їдять і немиються роками?
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28.09.2020 09:32 Відповісти
Если бы вы знали, сколько там [в США] нелегалов и иммигрантов, какая антисанитария в метро, сколько забегаловок с junk-food... Я еще в первый приезд убедился, что поговорка "спасение утопающих - дело рук самих утопающих" родилась в Америке. Потому нисколько не удивился их показателям по Ковид, как и у нас в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской областях, равно как и в Киеве, который кишма кишит от заробитчан.
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28.09.2020 10:38 Відповісти
а де хрипатий?
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28.09.2020 08:24 Відповісти
Вони ще опочівают. Веліли не будити, при пожежі виносити першим.
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28.09.2020 08:36 Відповісти
відшматований взагалі де взявся?
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28.09.2020 14:19 Відповісти
отравились работники заводской столовой ЕВРОПЕЙСКой компании а вот об отношении этой компашки к аборигенам которые скакали за ЕС но получили совсем не европейскую зарплату а доплата аза обед составляет РОВНО ШЕСТЬ ГРИВЕН!!!!!это стоимость 1\3 буханки хлеба

Компанія LEONI в Коломиї запрошує на роботу інженерів зі знанням іноземних мов (англійської і/або німецької). Крім того, LEONI у Коломиї оголошує також набір на посади:
- Монтер кабельного виробництва;
- Оператор технологічних установок;
- Оператор верстатів з програмним керуванням.
Потенційним працівникам пропонують:
- Стабільну заробітну плату (~ 6000 грн);
- Безкоштовний доїзд з/до місця праці;
- Пільги на комплексні обіди (~ 6 грн/обід);
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28.09.2020 08:35 Відповісти
Кількість осіб, які отруїлися в заводській їдальні в м. Коломия, сягнула 194 - Цензор.НЕТ 8408

Так хто там скакав?
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28.09.2020 08:39 Відповісти
Русскій?
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28.09.2020 08:43 Відповісти
ого,у нас в хозяйстве за обед высчитывают 12 грн, правда кормят хорошо, с мяском
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28.09.2020 08:45 Відповісти
Тут теж гарно кормлять.
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28.09.2020 08:49 Відповісти
Тапа,недорозвинута кацапська наволоч, ти читати навчись. 6 грн, це сума, яку робітник платить за комплексний обід, а не вартість обіду. Решту доплачує завод. Ви визначтесь, або в Україні усе знищили і збудували за 30 років один дитячий садочок, або нас, навіть у маленьких гірських райцентрах *******, європейські заводи.
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28.09.2020 08:47 Відповісти
Европейская компания не учла, что и столовую лучше привезти из Европы. Или почаще проверять и лучше спрашивать у местных поваров. Теперь, думаю, будет наука.
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28.09.2020 08:48 Відповісти
Середня зарплата на Леоні для монтера 7000- 9000 грн, офісного працівника 11000- 16000 грн., так що не треба брехати про 6000, ну але на фоні коронавірусу замовлення падає і не кожного місяця виходить висока зп.
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28.09.2020 09:27 Відповісти
Банальне порушення санітарних норм.
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28.09.2020 08:41 Відповісти
Умийся, дурень.
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28.09.2020 08:44 Відповісти
Що ти розумієш в санітарних нормах? Який термін зберігання продуктів, при якій температурі? Термін придатності готових блюд, при яких мовах і т.п.
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28.09.2020 08:54 Відповісти
*умовах
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28.09.2020 08:56 Відповісти
Бомжі зі смітників їдять і не труються.
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28.09.2020 10:07 Відповісти
гетьман відшматований приїхав?
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28.09.2020 14:26 Відповісти
 
 