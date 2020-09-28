Негода в Україні: знеструмлено 37 населених пунктів у шести областях, на Херсонщині понад 700 абонентів залишилися без газу
Станом на 7 год. 28 вересня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 37 населених пунктів у 6 областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7 год. 28 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 37 населених пунктів у 6 областях, а саме: Чернігівська – 11, Київська – 9, Дніпропетровська – 5, Запорізька – 5, Сумська – 4 та Кіровоградська – 3. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що 27 вересня до ДСНС надійшла інформація, що у смт Велика Олександрівка (загальна чисельність населення приблизно 7000) внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, сильний шквалистий вітер) відбулося часткове пошкодження покрівель 32 приватних житлових будинків, школи №1 та будівлі АТ "Херсонгаз".
"Унаслідок пошкодження труби місцевої газової мережі без газопостачання залишилось 710 абонентів. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Підрозділами ДСНС розпиляно та прибрано 31 повалене дерево, 3 електроопори.
Від ДСНС залучалося 16 рятувальників особового складу та 3 одиниці техніки.
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Мой сотрудник по работе https://ustanovka-schetchikov-tepla.kiev.ua/ тоже так говорить
И мне почему-то смешно всегда так