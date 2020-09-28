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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 забрала життя вже понад мільйона людей, кількість хворих перевищила 33,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19 забрала життя вже понад мільйона людей, кількість хворих перевищила 33,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 вересня у світі зареєстрували 251 915 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 3873 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 33 307 363 випадки інфікування, з них 251 915 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 002 401 особа, з них 3873 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 24,6 млн осіб.

Пандемія COVID-19 забрала життя вже понад мільйона людей, кількість хворих перевищила 33,3 млн 01

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна розташовується на 25 місці цього рейтингу.

Так, найбільше хворих на коронавірус у США - 7 321 343 (+33 782); Індії - 6 073 348 (+82 767); Бразилії - ​​4 732 309 (+14 194); Росії - 1 151 438 (+7867); Колумбії - 813 056 (+7018).

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Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 209 453; Бразилія - ​​141 776; Індія - 95 574; Мексика - 76 243; Велика Британія - 41 988.

Найбільше видужалих в Індії - 5 013 367, США - 4 560 456, Бразилії - 4 060 088, Росії - 943 218, Колумбії - 711 472.

Пандемія COVID-19 забрала життя вже понад мільйона людей, кількість хворих перевищила 33,3 млн 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Грипом заболевают дети малолетние 500 на сто тыс населения и старики 700 . С ковидом только старики с патологоями, дети малолетние ноль% В чистом виде ковид состовляет 7%
от грипа. Без патологий ковид безпантовый у коронобесов. Мрази ковидные и продажные
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28.09.2020 08:58
+2
сколько там миллионов на планете земля? 8000 миллионов? Если по миллиону в год будет забирать ковид, то запас прочности у человечества еще 8000 лет
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28.09.2020 08:39
+2
От гриппа в прошлом году умерло 600 тыс. за год. От ковида - уже 1 млн. за 9 месяцев. Если не считать январь, февраль то вообще за 7 месяцев. И ковид только разгоняется.
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28.09.2020 09:42
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сколько там миллионов на планете земля? 8000 миллионов? Если по миллиону в год будет забирать ковид, то запас прочности у человечества еще 8000 лет
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28.09.2020 08:39 Відповісти
Год еще не закончился. Это только за 9 месяцев. И первые январь, февраль можно не считать.
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28.09.2020 09:39 Відповісти
А якщо ти в той мільйон попадеш?
Не думав ?
А льогко.
Якась заразна скузі без маски в метро, чхне на тебе і: «Мітькой, звалі...»
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28.09.2020 09:40 Відповісти
Да я в целом про человечество. Так-то с голодухи больше помрет, чем от вирусов, когда жрать будет нечего на планете
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28.09.2020 09:47 Відповісти
Всьо о чєловєчєствє думаєшь...
Ну, ну.
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28.09.2020 10:06 Відповісти
То вчись, як про людей думати:
Пандемія COVID-19 забрала життя вже понад мільйона людей, кількість хворих перевищила 33,3 млн - Цензор.НЕТ 6720
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28.09.2020 10:37 Відповісти
Ти і на робочому місці в офісі в масці сидиш? і в перчатках по клаві лупиш зараз? Якшо ти сидиш в приміщенні з людьми повний робочий день і к вам ще заходять з інших підрозділів люди, то до жопи та маска Захворіють усі, тупо усі. Підвищуй імунітет, користуйся антисептиками і не бери цибарку до рота та не гризи ногті
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28.09.2020 10:50 Відповісти
Ні.
В масці я в міському транспорті, і місцях скупчення людей. Зупинки, супермаркети, тощо.
Перчатки, то хороша ідея.
Бо ж за поручні беруться руками, якими робили будь що.
Чи мацали піськи, чи дрочили: ) Наріт, він многогранний
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28.09.2020 11:17 Відповісти
довго у медицинських рукавичках не походиш....Вихід можливо будівельні ,котрі треба часто міняти і потім треба кілька днів відстоювати на свіжому повітрі. бо вони трохи коштують...
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28.09.2020 21:04 Відповісти
1. Не палю, і тобі не раджу балуватись цибарками.
2. Українською: «нігті».
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28.09.2020 11:20 Відповісти
а какая разніца?
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28.09.2020 11:21 Відповісти
Вова, прівєт !
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28.09.2020 11:23 Відповісти
Так ви вболіваєте вже за те, щоб вірус більше вбивав? Бо голод від перенаселення вже тут, нп відміну від міфічного, спричиненого падінням економіки.
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28.09.2020 10:21 Відповісти
Ну якшо б більше кацапів вбивав, було б дуже ніплоха, даже очінь карашо
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28.09.2020 10:33 Відповісти
Е ні, то вся слава вірусу дістане?
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28.09.2020 10:38 Відповісти
Хай навіть марсіани знищать кацапів, немає разніці, а би не було цьої наволочі на планеті
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28.09.2020 10:40 Відповісти
Математик. Ви прискорення приросту порахуйте та зробіть апроксимацію на декілька років вперед. Побачимо, скільки тисяч років у вас получиться.
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28.09.2020 10:25 Відповісти
це по самим скромним подсчьотам 8000 років так-то нарід на планеті плодицця як кроликі, але то хірня все. Людство 8000 не проживе скорше за все. Бо засруть Землю за першу 1000 років, шо на ній життя буде не можливе
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28.09.2020 10:31 Відповісти
Чувак, а слово експонента, тобі щось каже ?
(Підказка - це не ім'я тьолки).
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28.09.2020 10:40 Відповісти
Шоб строіть такіє прогнози, як писав чувак вище - дійсно, має пройти 1 рік. Потім нада записати результати в блакнотік, та почекати ще рік. Для контрольного вистрілу, записавши результати в блокнотік за минулий рік - тра почекать ще один, і тілько потім робити якісь висновки по прогресіям . чи то геометрична буде в ітоге чи по експоненті. По експоненті вона рухається з початку. Але коли вірус мутує, захворіє купа народу і буде колапс світової медицини, то прогресія буде геометрична...
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28.09.2020 10:44 Відповісти
О, шо тобі навєяло слово «експонента»
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28.09.2020 11:22 Відповісти
В Англії з 28 вересня за порушення режиму самоізоляції через COVID-19 різко підвищать штрафи до 10 тисяч фунтів.
Про це повідомило https://www.bbc.com/news/uk-54221953 BBC . Люди з позитивним результатом тесту на COVID-19 або ті, хто контактував з хворими, повинні перебуває на самоізоляції.
За перше порушення самоізоляції покарають на 1 тисячу фунтів ($1,3 тис. або 36 тис. грн). За повторне порушення доведеться заплатити 10 тисяч фунтів ($13 тис. або 360 тис. грн).
Решта частини Великобританії - Шотландія, Уельс і Північна Ірландія - планують ввести схожі заходи.
Уряд вирішив посилити штрафи через результати дослідження, яке показало що дуже маленький відсоток людей, яким наказаний режим самоізоляції, слідують йому добровільно.
"Ми повинні зробити все можливе, щоб контролювати поширення цього вірусу, запобігти зараженню найбільш вразливих людей, а також захистити Національну службу охорони здоров'я і врятувати життя", - заявив прем'єр-міністр Великобританії.
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28.09.2020 20:56 Відповісти
Грипом заболевают дети малолетние 500 на сто тыс населения и старики 700 . С ковидом только старики с патологоями, дети малолетние ноль% В чистом виде ковид состовляет 7%
от грипа. Без патологий ковид безпантовый у коронобесов. Мрази ковидные и продажные
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28.09.2020 08:58 Відповісти
От гриппа в прошлом году умерло 600 тыс. за год. От ковида - уже 1 млн. за 9 месяцев. Если не считать январь, февраль то вообще за 7 месяцев. И ковид только разгоняется.
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28.09.2020 09:42 Відповісти
Чувак, а ти не подумав, що як би не коронавірус, ті 1,2 мільйона людей ЖИЛИ б?
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28.09.2020 10:42 Відповісти
Не можна приводити до влади в Україні інородців (як то вже є 30 років), бо вони весь час направляють Україну за сценарієм прописаним ззовні. Приклад з цим коронавірусом є дуже показовим, адже влада сформована з чужинців не хоче чути укарїнських науковців. А якби застосували лазерну терапію, то вже давно забули за "пандемію", "крантин", "помаранчеві і червоні зони", "маски-намордники" і т.д.
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28.09.2020 09:04 Відповісти
А это прошло медицинскую проверку? Это уже сертифицировано? Официально испытано?
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28.09.2020 09:44 Відповісти
Пандемія COVID-19 забрала життя вже понад мільйона людей, кількість хворих перевищила 33,3 млн - Цензор.НЕТ 6041
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28.09.2020 21:00 Відповісти
Ти спробуй це пояснити 73,22%.
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28.09.2020 10:07 Відповісти
якби застосували лазерну терапію , то вже давно забули за "пандемію", "крантин", "помаранчеві і червоні зони", "маски-намордники"


звідки ви беретесь,доморощені науковці !?


лазером по вірусу,звичайно вдарити можна...
попасти важко )
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28.09.2020 20:59 Відповісти
 
 