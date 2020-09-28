Пандемія COVID-19 забрала життя вже понад мільйона людей, кількість хворих перевищила 33,3 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 28 вересня у світі зареєстрували 251 915 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 3873 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 33 307 363 випадки інфікування, з них 251 915 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 002 401 особа, з них 3873 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 24,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна розташовується на 25 місці цього рейтингу.
Так, найбільше хворих на коронавірус у США - 7 321 343 (+33 782); Індії - 6 073 348 (+82 767); Бразилії - 4 732 309 (+14 194); Росії - 1 151 438 (+7867); Колумбії - 813 056 (+7018).
Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 209 453; Бразилія - 141 776; Індія - 95 574; Мексика - 76 243; Велика Британія - 41 988.
Найбільше видужалих в Індії - 5 013 367, США - 4 560 456, Бразилії - 4 060 088, Росії - 943 218, Колумбії - 711 472.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не думав ?
А льогко.
Якась заразна скузі без маски в метро, чхне на тебе і: «Мітькой, звалі...»
Ну, ну.
В масці я в міському транспорті, і місцях скупчення людей. Зупинки, супермаркети, тощо.
Перчатки, то хороша ідея.
Бо ж за поручні беруться руками, якими робили будь що.
Чи мацали піськи, чи дрочили: ) Наріт, він многогранний
2. Українською: «нігті».
(Підказка - це не ім'я тьолки).
Про це повідомило https://www.bbc.com/news/uk-54221953 BBC . Люди з позитивним результатом тесту на COVID-19 або ті, хто контактував з хворими, повинні перебуває на самоізоляції.
За перше порушення самоізоляції покарають на 1 тисячу фунтів ($1,3 тис. або 36 тис. грн). За повторне порушення доведеться заплатити 10 тисяч фунтів ($13 тис. або 360 тис. грн).
Решта частини Великобританії - Шотландія, Уельс і Північна Ірландія - планують ввести схожі заходи.
Уряд вирішив посилити штрафи через результати дослідження, яке показало що дуже маленький відсоток людей, яким наказаний режим самоізоляції, слідують йому добровільно.
"Ми повинні зробити все можливе, щоб контролювати поширення цього вірусу, запобігти зараженню найбільш вразливих людей, а також захистити Національну службу охорони здоров'я і врятувати життя", - заявив прем'єр-міністр Великобританії.
от грипа. Без патологий ковид безпантовый у коронобесов. Мрази ковидные и продажные
звідки ви беретесь,доморощені науковці !?
лазером по вірусу,звичайно вдарити можна...
попасти важко )