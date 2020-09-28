Пандемія COVID-19 забрала життя вже понад мільйона людей, кількість хворих перевищила 33,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 вересня у світі зареєстрували 251 915 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 3873 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 33 307 363 випадки інфікування, з них 251 915 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 002 401 особа, з них 3873 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 24,6 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна розташовується на 25 місці цього рейтингу.

Так, найбільше хворих на коронавірус у США - 7 321 343 (+33 782); Індії - 6 073 348 (+82 767); Бразилії - ​​4 732 309 (+14 194); Росії - 1 151 438 (+7867); Колумбії - 813 056 (+7018).

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Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 209 453; Бразилія - ​​141 776; Індія - 95 574; Мексика - 76 243; Велика Британія - 41 988.

Найбільше видужалих в Індії - 5 013 367, США - 4 560 456, Бразилії - 4 060 088, Росії - 943 218, Колумбії - 711 472.