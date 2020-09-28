За добу в Україні на COVID-19 захворіла 2 671 особа, померло - 37, - РНБО

В Україні станом на ранок понеділка, 28 вересня, зафіксовано 2 671 новий випадок зараження. При цьому 37 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок понеділка 201 305 осіб, померли з початку пандемії 3 996 осіб (за добу 37), видужали - 87 882. Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 109 427 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (339), м.Києві (328) і Одеській (203) області.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок неділі з початку пандемії зафіксовано 198 634 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, за добу - 3 130 випадків, при цьому видужали - 1 009 осіб, 56 раніше хворих померли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від сьогодні в Україні діє нове епідемічне зонування: Київ - у "жовтій" зоні, Тернопіль - у "червоній"