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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 339, Київ - 328 і Одещина - 203

COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 339, Київ - 328 і Одещина - 203

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Одеській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 28 вересня в Харківській області на коронавірус захворіло 339 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 17 703 особи.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 333 людини, за минулу добу - 3. З початку епідемії одужали 4 325 пацієнтів.

Станом на 28 вересня кількість активних хворих в Харківській області становить 13 045 осіб.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київ та Одеська область.

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Так, у Києві добовий приріст хворих на коронавірус становить 328 осіб. Загальна кількість хворих - 22 143. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 369 людини, за добу - 8. З початку епідемії одужали 6 505 пацієнтів. Кількість активних хворих у Києві - 15 269.

На Одещині на коронавірус захворіли 203 людини. Загальна кількість інфікованих становить 13 079 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 191 особа, за минулу добу - 4. З початку епідемії одужали 2 520 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині становить 10 368 осіб.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19632) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А как у вас там в Лаптестане! Короновирус побороли? Чет ваш карликовый педофил из бункера не вылазит!
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28.09.2020 09:54 Відповісти
Он боится, что вирус у него еорону стырит...
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28.09.2020 10:21 Відповісти
Пока кернес не сдохнет, ситуация не изменится
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28.09.2020 10:52 Відповісти
 
 