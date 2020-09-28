COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 339, Київ - 328 і Одещина - 203

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Одеській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 28 вересня в Харківській області на коронавірус захворіло 339 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 17 703 особи.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 333 людини, за минулу добу - 3. З початку епідемії одужали 4 325 пацієнтів.

Станом на 28 вересня кількість активних хворих в Харківській області становить 13 045 осіб.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київ та Одеська область.

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Так, у Києві добовий приріст хворих на коронавірус становить 328 осіб. Загальна кількість хворих - 22 143. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 369 людини, за добу - 8. З початку епідемії одужали 6 505 пацієнтів. Кількість активних хворих у Києві - 15 269.

На Одещині на коронавірус захворіли 203 людини. Загальна кількість інфікованих становить 13 079 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 191 особа, за минулу добу - 4. З початку епідемії одужали 2 520 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині становить 10 368 осіб.