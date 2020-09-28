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Новини
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Шмигаль про можливу передачу "Укргідроенерго" Кабміну: "Я не знаю, про що йдеться"

Шмигаль про можливу передачу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не дав чіткої відповіді щодо підготовки можливої ​​процедури передачі "Укргідроенерго" Кабміну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал". На відповідне запитання журналістів він відповів: "Я не знаю, про що йдеться".

У контексті цього ж питання Шмигаль зазначив, що планується реформа енергетичних підприємств у межах третього енергопакету.

"Є третій енергопакет, на виконання вимог якого згодом будуть певні зміни, певна реформа, але вона стосується багатьох енергетичних підприємств і багатьох регуляторів", - запевнив Шмигаль.

Також читайте: Депутати "Слуги народу" проти перепідпорядкування "Укргідроенерго" Кабміну

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр ініціював рішення про перепідпорядкування ПрАТ "Укргідроенерго" безпосередньо уряду, щоб встановити контроль над підприємством. Про це написав політолог Олексій Голобуцький у блозі на "Цензор.НЕТ". Зі свого боку економічний експерт Віктор Скаршевський у коментарі виданню "Апостроф" запевнив, що "Укргідроенерго" – це єдина прибуткова державна компанія на енергетичному ринку України. Він висловив думку, що таке рішення щодо "Укргідроенерго" призведе лише до погіршення фінансового стану підприємства.

Що таке третій енергопакет? Третій енергопакет ЄС - це пакет законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета - більш відкриті газові та енергетичні ринки у Європейському Союзі. Пакет було запропоновано Європейською Комісією у вересні 2007 року та проголосовано в Парламенті Європейського Союзу в липні 2009-го. Набув чинності 3 вересня 2009 року. Основним елементом Третього енергопакету є анбандлінг власності, що вимагає відокремлення видобувних та збутових підрозділів від транспортних магістралей та створення Національного регулятора (НР) для кожної країни-члена Європейського Союзу та Агентства взаємодії Енергетичних регуляторів, що надає форум для взаємодії Національних регуляторів.

Автор: 

енергетика (2611) Укргідроенерго (349) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+9
Шмыгаль о возможной передаче "Укргидроэнерго" Кабмину: "Я не знаю, о чем идет речь" - Цензор.НЕТ 1754
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28.09.2020 10:19
+5
Шмыгаль о возможной передаче "Укргидроэнерго" Кабмину: "Я не знаю, о чем идет речь" - Цензор.НЕТ 4659
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28.09.2020 10:19
+4
а на.я вы там такие нужны, если ничего не знаете, ничего не умеете, ни за что не отвечаете?
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28.09.2020 10:23
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Шмыгаль о возможной передаче "Укргидроэнерго" Кабмину: "Я не знаю, о чем идет речь" - Цензор.НЕТ 4659
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28.09.2020 10:19 Відповісти
Шмыгаль о возможной передаче "Укргидроэнерго" Кабмину: "Я не знаю, о чем идет речь" - Цензор.НЕТ 1754
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28.09.2020 10:19 Відповісти
Речь о том,что шмыгаль не премьер-министр,а "цирк на дроті".
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28.09.2020 10:20 Відповісти
а на.я вы там такие нужны, если ничего не знаете, ничего не умеете, ни за что не отвечаете?
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28.09.2020 10:23 Відповісти
Тобі на агліцьку версію ЦН.
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28.09.2020 10:27 Відповісти
Шмигло увімкнув дурня.
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28.09.2020 10:25 Відповісти
Я не знаю.-Новое в кукареканьи Шмыгаля: попытается поднять, - Шмыгаль/ Шмыгаль: будут изготовлены . / есть возможность говорить, - Шмыгаль/ перезапустит украинскую промышленность, - Шмыгаль/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет / реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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28.09.2020 10:28 Відповісти
Шмигаль про можливу передачу "Укргідроенерго" Кабміну: "Я не знаю, про що йдеться" - Цензор.НЕТ 8463
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28.09.2020 10:36 Відповісти
значит передадут..
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28.09.2020 10:57 Відповісти
пока он сморкнется, все шмаркли у него либо высохнут, либо утекут из носа
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28.09.2020 11:03 Відповісти
готовят воду в Крым
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28.09.2020 11:08 Відповісти
Шмигаль про можливу передачу "Укргідроенерго" Кабміну: "Я не знаю, про що йдеться" - Цензор.НЕТ 204
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28.09.2020 11:18 Відповісти
бо 135 градусів
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28.09.2020 11:42 Відповісти
 
 