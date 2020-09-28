Шмигаль про можливу передачу "Укргідроенерго" Кабміну: "Я не знаю, про що йдеться"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не дав чіткої відповіді щодо підготовки можливої ​​процедури передачі "Укргідроенерго" Кабміну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал". На відповідне запитання журналістів він відповів: "Я не знаю, про що йдеться".

У контексті цього ж питання Шмигаль зазначив, що планується реформа енергетичних підприємств у межах третього енергопакету.

"Є третій енергопакет, на виконання вимог якого згодом будуть певні зміни, певна реформа, але вона стосується багатьох енергетичних підприємств і багатьох регуляторів", - запевнив Шмигаль.

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Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр ініціював рішення про перепідпорядкування ПрАТ "Укргідроенерго" безпосередньо уряду, щоб встановити контроль над підприємством. Про це написав політолог Олексій Голобуцький у блозі на "Цензор.НЕТ". Зі свого боку економічний експерт Віктор Скаршевський у коментарі виданню "Апостроф" запевнив, що "Укргідроенерго" – це єдина прибуткова державна компанія на енергетичному ринку України. Він висловив думку, що таке рішення щодо "Укргідроенерго" призведе лише до погіршення фінансового стану підприємства.

Що таке третій енергопакет? Третій енергопакет ЄС - це пакет законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета - більш відкриті газові та енергетичні ринки у Європейському Союзі. Пакет було запропоновано Європейською Комісією у вересні 2007 року та проголосовано в Парламенті Європейського Союзу в липні 2009-го. Набув чинності 3 вересня 2009 року. Основним елементом Третього енергопакету є анбандлінг власності, що вимагає відокремлення видобувних та збутових підрозділів від транспортних магістралей та створення Національного регулятора (НР) для кожної країни-члена Європейського Союзу та Агентства взаємодії Енергетичних регуляторів, що надає форум для взаємодії Національних регуляторів.