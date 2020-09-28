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Новини Місцеві вибори-2020
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За добу відкрито 7 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого процесу, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

За добу відкрито 7 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого процесу, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Загалом упродовж доби до поліції надійшло 50 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано у Київській області – 12, по 10 – у місті Києві та Чернівецькій, у Донецькій – 5, у Херсонській – 3, по 2 – у Запорізькій, Луганській та Одеській, по 1 – у Кіровоградській, Львівській, Миколаївській та Херсонській областях.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 1311 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом.

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У Київській області – 200, у Дніпропетровській – 115, у місті Києві – 113, у Донецькій – 110, у Закарпатській – 95, у Кіровоградській – 67, у Херсонській – 60, по 53 – в Івано-Франківській та Чернівецькій, в Одеській – 51, у Луганській – 44, у Сумській – 43, по 41 – у Волинській та Полтавській, у Чернігівській – 33, по 31 – у Вінницькій та Миколаївській, у Рівненській – 28, у Черкаській – 25, у Харківській – 18, у Запорізькій – 17, у Тернопільській – 15, у Львівській – 12, у Житомирській – 6, у Хмельницькій – 5 та 4 – у НПУ.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо семи кримінальних правопорушень.

Всього в ЄРДР внесено відомості про 116 кримінальних правопорушення: 61 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 55 - пов'язаних з виборчим процесом.

Також складено 114 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом.

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За добу відкрито 7 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого процесу, - Нацполіція 01
За добу відкрито 7 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого процесу, - Нацполіція 02
За добу відкрито 7 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого процесу, - Нацполіція 03

Автор: 

місцеві вибори (1366) Нацполіція (15260)


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За сутки открыты 7 уголовных производств по фактам нарушения избирательного процесса, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6950
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28.09.2020 10:28 Відповісти
За добу відкрито 7 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого процесу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3747
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28.09.2020 10:49 Відповісти
За добу відкрито 7 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого процесу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1169
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28.09.2020 10:56 Відповісти
процесс избирания плечевых на окружной претерпевает изменения - растут тарифы и падает доверие к качеству оказываемых услуг
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28.09.2020 11:02 Відповісти
 
 