МОЗ звернеться до органів контролю з приводу пасажирських перевезень понад норму сидячих місць у Кривому Розі, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство звернеться до органів контролю щодо перевезень у комунальному транспорті Кривого Рогу понад встановлену правилами кількість сидячих місць.

Про це повідомив Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це безвідповідальність і байдужість до здоров'я громадян, які живуть в місті або районі. Такі рішення (щодо послаблення умов пасажирських перевезень під час карантину. - Ред.) не ухвалювалися. Звичайно, ми повідомимо відповідним органам контролю – Нацполіції та і "Укртрансбезпеки", які контролюють дотримання правил у транспорті", - сказав він.

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