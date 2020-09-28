МОЗ звернеться до органів контролю з приводу пасажирських перевезень понад норму сидячих місць у Кривому Розі, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство звернеться до органів контролю щодо перевезень у комунальному транспорті Кривого Рогу понад встановлену правилами кількість сидячих місць.
Про це повідомив Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це безвідповідальність і байдужість до здоров'я громадян, які живуть в місті або районі. Такі рішення (щодо послаблення умов пасажирських перевезень під час карантину. - Ред.) не ухвалювалися. Звичайно, ми повідомимо відповідним органам контролю – Нацполіції та і "Укртрансбезпеки", які контролюють дотримання правил у транспорті", - сказав він.
Топ коментарі
+2 Вольный Каменьщик
показати весь коментар28.09.2020 11:03 Посилання
+1 Gennadiy #466698
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+1 serh
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https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pismo-vrachey-belgiyskim-vlastyam/
Бесмыслено обсуждать тему Короновируса с тем кто его не читал или не хочет читать. 90% информации у нас єто по сути средневековое шарлатанство ничего не имеющее к реальной ситуации.
Но после прочтения этого непростого обращения поннтно, что почти всем меры бесмысленны и чаще вредны (тотальное ношение масок) чем полезны.
Исходя из этого обращения ясно, что для профилактики надо ограничить общение значительных групп людей в непроветриваемых помещениях, особенно там где много поют и крича. Это конечно бары, церкви, концертные залы, ночные клубы и подобный формат. Переполненый транспорт тоже можно сюда отнести, но если транспотр не забит людьми и проветривается то безопасен. Метро если не в час пик - безопасно, даже если маски никто не будет одевать.
А в порівнянні з іншими причинами, смертність від COVID-19 виглядає інакше.
Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-липні 2020 року:
Усього - 334307
з них найчисельніші:
туберкульоз - 1855
ВІЛ -1801
рак - 45023
Хвороби системи кровообігу - 227858
Хвороби органів дихання - 6559
Хвороби органів травлення - 13437
Хвороби сечостатевої системи - 1531
транспортні нещасні випадки - 1982
випадкове отруєння та дія алкоголю - 1287
навмисне самоушкодження - 3685
COVID-19 - 1556
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem Пухнастий українобот
25-та доба шахтарських протестів у Кривому Рогу. Мужики, всі притензії своїх протестів зверніть в свої виборчі бюлетені.
Ваш земляк поклав на вас болтяру.