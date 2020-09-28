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МОЗ звернеться до органів контролю з приводу пасажирських перевезень понад норму сидячих місць у Кривому Розі, - Степанов

МОЗ звернеться до органів контролю з приводу пасажирських перевезень понад норму сидячих місць у Кривому Розі, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство звернеться до органів контролю щодо перевезень у комунальному транспорті Кривого Рогу понад встановлену правилами кількість сидячих місць.

Про це повідомив Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це безвідповідальність і байдужість до здоров'я громадян, які живуть в місті або районі. Такі рішення (щодо послаблення умов пасажирських перевезень під час карантину. - Ред.) не ухвалювалися. Звичайно, ми повідомимо відповідним органам контролю – Нацполіції та і "Укртрансбезпеки", які контролюють дотримання правил у транспорті", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградщина, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Кривий Ріг (1362) МОЗ (5400) Степанов Максим (2197)


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Топ коментарі
+2
МОЗ звернеться до органів контролю з приводу пасажирських перевезень понад норму сидячих місць у Кривому Розі, - Степанов - Цензор.НЕТ 7611
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28.09.2020 11:03
+1
Безответственно лишать автоперевозчиков какой-нибудь прибыли, транспорт надо за что-то обслуживать чтобы обеспечивать безаварийную эксплуатацию ради здоровья граждан.
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28.09.2020 10:57
+1
Очередное доказательство, что электорат Зельца - чемпион Украины по тупости.
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28.09.2020 10:59
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Вони беруть приклад зі свого землячка.
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28.09.2020 10:49 Відповісти
Та там такая экология в Кривом Рагу шо даже коронавирус умирает...
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28.09.2020 10:56 Відповісти
Безответственно лишать автоперевозчиков какой-нибудь прибыли, транспорт надо за что-то обслуживать чтобы обеспечивать безаварийную эксплуатацию ради здоровья граждан.
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28.09.2020 10:57 Відповісти
Транспорт це пережиток камуняцкого пршлого, который давно пора ликвидировать, будущее за гыперлупами, ведмедями на лисапедах и пассажирскими маршрутными волами
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28.09.2020 10:57 Відповісти
После публикации обращения бельгийский медиков к правительствам и СМИ
https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pismo-vrachey-belgiyskim-vlastyam/

Бесмыслено обсуждать тему Короновируса с тем кто его не читал или не хочет читать. 90% информации у нас єто по сути средневековое шарлатанство ничего не имеющее к реальной ситуации.
Но после прочтения этого непростого обращения поннтно, что почти всем меры бесмысленны и чаще вредны (тотальное ношение масок) чем полезны.
Исходя из этого обращения ясно, что для профилактики надо ограничить общение значительных групп людей в непроветриваемых помещениях, особенно там где много поют и крича. Это конечно бары, церкви, концертные залы, ночные клубы и подобный формат. Переполненый транспорт тоже можно сюда отнести, но если транспотр не забит людьми и проветривается то безопасен. Метро если не в час пик - безопасно, даже если маски никто не будет одевать.
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28.09.2020 10:58 Відповісти
Безперервне бомбардування населення цифрами день за днем, година за годиною, без інтерпретації цих цифр, без порівняння їх зі смертями від грипу в інші роки, без порівняння їх зі смертями від інших причин, викликає справжній психоз серед населення. Це не інформація, це маніпуляція.

А в порівнянні з іншими причинами, смертність від COVID-19 виглядає інакше.

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-липні 2020 року:
Усього - 334307
з них найчисельніші:
туберкульоз - 1855
ВІЛ -1801
рак - 45023
Хвороби системи кровообігу - 227858
Хвороби органів дихання - 6559
Хвороби органів травлення - 13437
Хвороби сечостатевої системи - 1531
транспортні нещасні випадки - 1982
випадкове отруєння та дія алкоголю - 1287
навмисне самоушкодження - 3685
COVID-19 - 1556
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
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28.09.2020 17:17 Відповісти
Очередное доказательство, что электорат Зельца - чемпион Украины по тупости.
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28.09.2020 10:59 Відповісти
МОЗ звернеться до органів контролю з приводу пасажирських перевезень понад норму сидячих місць у Кривому Розі, - Степанов - Цензор.НЕТ 7611
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28.09.2020 11:03 Відповісти
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem Пухнастий українобот



25-та доба шахтарських протестів у Кривому Рогу. Мужики, всі притензії своїх протестів зверніть в свої виборчі бюлетені.
Ваш земляк поклав на вас болтяру.

МОЗ звернеться до органів контролю з приводу пасажирських перевезень понад норму сидячих місць у Кривому Розі, - Степанов - Цензор.НЕТ 2067
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28.09.2020 11:47 Відповісти
там весь городской транспорт, это газели и всегда битком, что цирк зе-вавки, этого не знает? клоуны.
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28.09.2020 13:43 Відповісти
 
 