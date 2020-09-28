Конкретної дати зустрічі політрадників лідерів країн "нормандського формату" поки немає, - МЗС РФ

Зустріч політрадників лідерів країн "нормандського формату" відбудеться, коли для цього будуть створені умови, конкретних дат поки немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко.

"Коли будуть створені всі необхідні для цього умови", - сказав Руденко журналістам, відповідаючи на відповідне запитання.

Він зазначив, що конкретних дат зустрічі поки немає.

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