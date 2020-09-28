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Новини Нормандські переговори
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Конкретної дати зустрічі політрадників лідерів країн "нормандського формату" поки немає, - МЗС РФ

Конкретної дати зустрічі політрадників лідерів країн

Зустріч політрадників лідерів країн "нормандського формату" відбудеться, коли для цього будуть створені умови, конкретних дат поки немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко.

"Коли будуть створені всі необхідні для цього умови", - сказав Руденко журналістам, відповідаючи на відповідне запитання.

Він зазначив, що конкретних дат зустрічі поки немає.

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Автор: 

МЗС рф (964) Руденко (13) нормандська четвірка (1526)


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та брешут все, вон зеля с ярмаком каждый день даты называют, им надо верить, они то точно брехать не будут
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28.09.2020 11:05 Відповісти
Как всегда не говорят а потом скажут что встреча уже была вчера. Чтобы народ не успел ни испугаться ни помешать капитулянтам. А она нужна ета встреча?
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28.09.2020 11:07 Відповісти
макрон и меркель уволили тупина.
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28.09.2020 11:08 Відповісти
Эти встречи абсолютно не нужны виду своей вредности. Тем более с такими "переговорщиками",как зеля с ермаком.
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28.09.2020 11:19 Відповісти
 
 