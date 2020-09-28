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Новини
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У Москві судять громадянина Білорусі Цейка, обвинуваченого в нібито викраденні і вивезенні в Україну випускника Академії ФСБ Фіалковського, - росЗМІ

У Москві судять громадянина Білорусі Цейка, обвинуваченого в нібито викраденні і вивезенні в Україну випускника Академії ФСБ Фіалковського, - росЗМІ

У Домодєдовському міському суді Московської області починається процес над уродженцем Білорусі Андрієм Цейком, звинуваченим у викраденні випускника Академії ФСБ 39-річного Романа Фіалковського, якого вивезли в Україну і там засудили за контрабанду шпигунської техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Lenta.ru" з посиланням на "КоммерсантЪ".

За даними видання, білоруса обвинувачують також у розбої та вимаганні. За версією слідства, він з двома знайомими напав на підмосковний котедж Фіолковського: йому зробили ін'єкцію невідомої паралізуючої речовини і викрали. Потім посадили заручника в його ж автомобіль Range Rover Sport і відвезли спочатку до Білорусі, а потім в Україну.

"Там співробітники СБУ знайшли у Фіолковського "шпигунську" авторучку для прихованого аудіозапису, флеш-карту з якимись даними і військовий квиток із записом про службу в ФСБ. Його засудили за контрабанду шпигунської техніки до штрафу в 34 тисячі гривень, після чого він повернувся в Росію і подав заяву про своє викрадення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одягли мішок на голову, погрожували вивезти з Білорусі живою або по частинах: Колесникова звернулася в СК за фактом її викрадення силовиками

За даними Слідчого комітету Росії до злочину причетні три уродженці Гомеля - Віталій Юрченко, Петро Ніколаєнко і Андрій Цейко, якого затримали при спробі виїхати в Естонію. Його ймовірні спільники перебувають в Україні.

"Адвокат Олександр Мелешко, що захищає Цейка, каже, що його клієнт - простий роботяга, який потрапив у дивну історію. За словами захисника, Цейко приїхав в Москву до знайомого у справах, дістав травму і пересувався на милицях. Він за компанію з цим товаришем і його приятелями поїхав подивитися на машину, яку вони збиралися придбати у Фіалковського. Після угоди чекіст напросився до білорусів, які збиралися їхати в Україну. Поїздка нібито супроводжувалася дружніми бесідами і посиденьками в придорожніх ресторанчиках. Адвокат вказав, що в ході розслідування з'ясувалися цікаві деталі: про зникнення Фіалковського в поліцію повідомила його коханка. Його дружина, дізнавшись про невірність чоловіка, в помсту завела роман з одним з ймовірних викрадачів, з яким познайомилася в інтернеті", - зазначає видання.

Автор: 

Білорусь (7960) викрадення (821) росія (65856) ФСБ (1457)


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Топ коментарі
+14
По словам защитника, Цейко приехал в Москву к знакомому по делам, получил травму и передвигался на костылях. Он за компанию с этим товарищем и его приятелями поехал посмотреть на машину, которую они собирались приобрести у Фиалковского. После сделки чекист напросился к белорусам, собиравшимся ехать в Украину. Поездка якобы сопровождалась дружескими беседами и посиделками в придорожных ресторанчиках. Адвокат указал, что в ходе расследования выяснились интересные детали: о пропаже Фиалковского в полицию сообщила его любовница. Его жена, узнавшая о неверности супруга, в отместку завела роман с одним из предполагаемых похитителей, с которым познакомилась в интернете", - Санта Барбара рыдает в сторонке.
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28.09.2020 11:51
+11
В следующий раз будете знать что кацапских военных и ФСБшников нужно убивать на месте а не вести в Украину где их целуют в жопу и отпускают.
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28.09.2020 11:51
+9
Ни*** не понял, но очень интересно! (c)
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28.09.2020 11:56
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По словам защитника, Цейко приехал в Москву к знакомому по делам, получил травму и передвигался на костылях. Он за компанию с этим товарищем и его приятелями поехал посмотреть на машину, которую они собирались приобрести у Фиалковского. После сделки чекист напросился к белорусам, собиравшимся ехать в Украину. Поездка якобы сопровождалась дружескими беседами и посиделками в придорожных ресторанчиках. Адвокат указал, что в ходе расследования выяснились интересные детали: о пропаже Фиалковского в полицию сообщила его любовница. Его жена, узнавшая о неверности супруга, в отместку завела роман с одним из предполагаемых похитителей, с которым познакомилась в интернете", - Санта Барбара рыдает в сторонке.
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28.09.2020 11:51 Відповісти
В следующий раз будете знать что кацапских военных и ФСБшников нужно убивать на месте а не вести в Украину где их целуют в жопу и отпускают.
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28.09.2020 11:51 Відповісти
Ой, я вас умоляю...
В который раз тут это пишут ))
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28.09.2020 16:38 Відповісти
Санта Барбара какая-то...
Любовница приревновала к гомосятинке
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28.09.2020 11:52 Відповісти
"Высо-о-кие отношения!" (с) Дурдом веселка!
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28.09.2020 14:06 Відповісти
А реальнополный бред. Нападать на коттедж ФСБшника, вести через 2 границы под какие то сомнительные обвинения. Столько раз рисковать чтобы потом ету тварь отпустили? Ето же антипролуктивно. Увидел кацапа- выстрел в затылок и побежал искать нового кацапа.
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28.09.2020 11:54 Відповісти
Ни*** не понял, но очень интересно! (c)
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28.09.2020 11:56 Відповісти
********* по пьяне рассказала Маричке Захеравай как девственности лишилась, а та добавила Киселёвщины и палучилася эта детективная небылица ! ))
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28.09.2020 12:20 Відповісти
А в Україні повинна відкритися Справа (хто, як і чому відпустили ФСБ-шника за 34 000 грн)!
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28.09.2020 11:58 Відповісти
До речі: це якби цей шпигун двічі без маски на ментів потрапив...
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28.09.2020 12:01 Відповісти
Кто-то тут явно брешет. Опыт подсказывает, что так много набрехать может только кацап.
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28.09.2020 12:07 Відповісти
Ребусы какие-то,нужно ещё разок перечитать.
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28.09.2020 12:08 Відповісти
Не поможет! Читала 3 раза.
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28.09.2020 14:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4DDf8XLyKqM
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28.09.2020 12:10 Відповісти
А якщо б кацапа повісили прямо на дачі, то не було б ніяких проблем.
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28.09.2020 12:15 Відповісти
Коротше, кацап під прикриттям мав інфільтруватися на українську територію. Для цього використав білоруських "нейтралів". Доки його утримували в СБУ один з "нейтралів" втішав дружину фсбшника, у якого через дефіцит кальцію погано росли роги в умовах утримання і виникла ідея списати свої невдачі на подєльників.
Який дурень після такої операції буде залишатися на ерефії чи в союзній Білорусі?
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28.09.2020 12:59 Відповісти
Коротше...

Знaчит тaк, Цeзapя yбили, нo y ниx тaм вcё paвнo ничeгo нe пoлyчилocь, нaшлocь eщё двoe, cpoдcтвeнник Цeзapя Oктaвиaн и тoвapищ пo paбoтe Цeзapя Aнтoний.

Hy, кaк?
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28.09.2020 14:13 Відповісти
Передвигался на костылях и из любопытства поехал посмотреть машину. А когда машину купили, вместе с костылями и продавцом из любопытства поехали в Украину. А жена бывшего владельца машины из ревности завела роман с одним из покупателей. Все сходится.
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28.09.2020 13:26 Відповісти
Ну хоть поржал на импровизации---редко по этой жизни такое. О какие белорусы оказались! Выкрал выпускника второгодника(в 39закончил) и прямиком к нам, кабаки по дороге проверяя. С девками. цыганами, бубнами. Ну токо кордон наш проскочили---опача---а тут то ждали! Напомнило всё это старую песенку почти народную со словами ---*. одна баба в бубен била, а другая в к-уй трубила...*.
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28.09.2020 14:39 Відповісти
после прочтения сжечь.
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28.09.2020 20:36 Відповісти
 
 