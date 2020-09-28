У Москві судять громадянина Білорусі Цейка, обвинуваченого в нібито викраденні і вивезенні в Україну випускника Академії ФСБ Фіалковського, - росЗМІ

У Домодєдовському міському суді Московської області починається процес над уродженцем Білорусі Андрієм Цейком, звинуваченим у викраденні випускника Академії ФСБ 39-річного Романа Фіалковського, якого вивезли в Україну і там засудили за контрабанду шпигунської техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Lenta.ru" з посиланням на "КоммерсантЪ".

За даними видання, білоруса обвинувачують також у розбої та вимаганні. За версією слідства, він з двома знайомими напав на підмосковний котедж Фіолковського: йому зробили ін'єкцію невідомої паралізуючої речовини і викрали. Потім посадили заручника в його ж автомобіль Range Rover Sport і відвезли спочатку до Білорусі, а потім в Україну.

"Там співробітники СБУ знайшли у Фіолковського "шпигунську" авторучку для прихованого аудіозапису, флеш-карту з якимись даними і військовий квиток із записом про службу в ФСБ. Його засудили за контрабанду шпигунської техніки до штрафу в 34 тисячі гривень, після чого він повернувся в Росію і подав заяву про своє викрадення", - йдеться в повідомленні.

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За даними Слідчого комітету Росії до злочину причетні три уродженці Гомеля - Віталій Юрченко, Петро Ніколаєнко і Андрій Цейко, якого затримали при спробі виїхати в Естонію. Його ймовірні спільники перебувають в Україні.

"Адвокат Олександр Мелешко, що захищає Цейка, каже, що його клієнт - простий роботяга, який потрапив у дивну історію. За словами захисника, Цейко приїхав в Москву до знайомого у справах, дістав травму і пересувався на милицях. Він за компанію з цим товаришем і його приятелями поїхав подивитися на машину, яку вони збиралися придбати у Фіалковського. Після угоди чекіст напросився до білорусів, які збиралися їхати в Україну. Поїздка нібито супроводжувалася дружніми бесідами і посиденьками в придорожніх ресторанчиках. Адвокат вказав, що в ході розслідування з'ясувалися цікаві деталі: про зникнення Фіалковського в поліцію повідомила його коханка. Його дружина, дізнавшись про невірність чоловіка, в помсту завела роман з одним з ймовірних викрадачів, з яким познайомилася в інтернеті", - зазначає видання.