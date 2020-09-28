Комітет ВР з охорони здоров'я підготував понад 200 правок до проєкту бюджету-2021, - Радуцький

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичного страхування і медичної допомоги в понеділок розгляне проєкт закону "Про державний бюджет на 2021 рік".

Про це розповів керівник комітету, народний депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"20 числа (жовтня. - Ред.), найімовірніше, будемо розглядати (бюджет. - Ред.). Наш комітет сьогодні розглядає те, що нас не влаштовує в системі фінансування охорони здоров'я. О 15:00 сьогодні наш комітет розглядає. У нас дуже багато правок, понад 200, мені здається", - сказав Радуцький.

Глава комітету з питань здоров'я нації зазначив низку змін, на яких наполягає його комітет. "По-перше, вимагаємо виконання закону України "Про державні фінансові гарантії", тому що бюджет повністю не відповідає цьому закону. І також збільшення, а в деяких випадках і взагалі фінансування, лікування орфанних захворювань - у бюджеті взагалі цього немає", - сказав він.

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