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Комітет ВР з охорони здоров'я підготував понад 200 правок до проєкту бюджету-2021, - Радуцький

Комітет ВР з охорони здоров'я підготував понад 200 правок до проєкту бюджету-2021, - Радуцький

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичного страхування і медичної допомоги в понеділок розгляне проєкт закону "Про державний бюджет на 2021 рік".

Про це розповів керівник комітету, народний депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"20 числа (жовтня. - Ред.), найімовірніше, будемо розглядати (бюджет. - Ред.). Наш комітет сьогодні розглядає те, що нас не влаштовує в системі фінансування охорони здоров'я. О 15:00 сьогодні наш комітет розглядає. У нас дуже багато правок, понад 200, мені здається", - сказав Радуцький.

Глава комітету з питань здоров'я нації зазначив низку змін, на яких наполягає його комітет. "По-перше, вимагаємо виконання закону України "Про державні фінансові гарантії", тому що бюджет повністю не відповідає цьому закону. І також збільшення, а в деяких випадках і взагалі фінансування, лікування орфанних захворювань - у бюджеті взагалі цього немає", - сказав він.

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Автор: 

бюджет (3004) МОЗ (5400) Радуцький Михайло (284)


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https://uprom.info/news/vpk/u-proyekti-byudzhetu-na-2021-rik-zmenshuyut-finansuvannya-ministerstva-oborony/ У проєкті бюджету на 2021 рік зменшують фінансування Міністерства оборони

Комитет ВР по здравоохранению подготовил более 200 правок в проект бюджета-2021, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 9401
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28.09.2020 11:56 Відповісти
Фізкультурника та непрофесіонала Радуцького потрібно знімати. Він не має стратегії боротьби з коронавірусом, не розуміє як забезпечити біологічну безпеку України і просто витрачає наш час і гроші на безглузді заходи та корупцію! Така "нова" якість чиновників та депутатів нам не потрібна! Не потрібно йти у владу якщо ти непрофесіонал, бо твої нікчемні результати будуть знищувати рейтинг Президента та всієї політичної сили Слуга Народу! Потрібно набратись сміливості і піти з посади і взагалі з парламенту, бо таких провальних менеджерів та функціонерів як Радуцький в нас ще не було! Три міністра охорони здоров'я - протеже Радуцького і всі провальні і взагалі вся медична сфера провальна! Зупинили реформу Супрун і виявилось що без реформи Супрун потрібно ще 200 млрд грн на додачу до тих 260 млрд грн які вже йдуть на медицину! А грошей таких немає! А чим думали коли зупиняли реформу Супрун? А не думали взагалі, бо ідіоти! Тепер потрібно нести політичну відповідальність за власну недалекоглядність та примітивний ідіотизм! Потрібно було бачити ситуацію вцілому, а цього бачення в Радуцького не було і досі немає. В 2022 році він ще 400 млрд. грн буде вимагати на медицину, бо він не здатен прорахувати ситуацію навіть на два кроки вперед, бо він непрофесіонал!
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28.09.2020 12:01 Відповісти
Так у найвеличнішого і КМУ немає стратегії розвитку країни, а ви про якийсь вірус кажете! Риба гниє з голови, а ця зелена риба вже починає тхнути...
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28.09.2020 12:26 Відповісти
А звідки у кабміну та Президента з'являться ефективні та правильні стратегії, якщо немає якісних ідей, а радники не є фахівцями у своїх напрямках і не несуть в собі нових підходів та не мають успішного досвіду застосування нових підходів до вирішення старих та нових проблем? Навколо Зеленського сидять решали, а не експерти, а решали не є цікавими з точки зору пошуку нових підходів та розробки ефективних стратегій. Решали це непотрібне сміття з точки зору ефективного менеджменту!
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28.09.2020 12:32 Відповісти
Комитет ВР по здравоохранению подготовил более 200 правок в проект бюджета-2021, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 6147
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28.09.2020 11:56 Відповісти
Аж 200 поправок чтобы сократить финансирование медицины. И ниодной поправки чтобы сократить финасирование чинуш, мусоров и ОП.
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28.09.2020 12:08 Відповісти
Шо, кРадуцький, гроші від масочок скінчилися?
Цікаво, а скільки поправок в бюджет 2021 вніс комітет ВР з питань оборони? І в який бік: зменшення чи збільшення?
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28.09.2020 12:23 Відповісти
 
 