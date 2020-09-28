Почалася розшифровка чорних скриньок Ан-26, який розбився під Чугуєвом, вона триватиме близько 3-5 днів, - Уруський
Бортові самописці літака Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України, який зазнав аварії увечері 25 вересня в Харківській області, вже виявлені, їхній стан задовільний.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова урядової слідчої комісії, віцепрем'єр України Олег Уруський.
За його словами, станом на ранок 28 вересня 2020 року ситуація навколо трагедії з Ан-26Ш, така:
- В результаті падіння літака загинуло 26 з 27 осіб, які перебували на борту. Один з двох хлопців, доставлених в лікарню одразу після трагедії – помер. Другий - вижив і знаходиться в лікарні у стані середньої важкості під постійною увагою лікарів. Всі тіла загиблих вивезені з місця трагедії.
- Встановлено контакт з 20 родинами загиблих курсантів. До Харкова вже прибуло 17 з них. Частина розміщені в готелі Міністерства оборони України, частина перебувають у родичів в місті. Наразі організовано безкоштовне харчування, забезпечення автотранспортом та супроводом. З родинами проводиться психологічна робота. Сьогодні - 28 вересня, у родичів загиблих буде розпочато забір зразків для аналізу ДНК з метою надалі провести ідентифікацію тіл.
- Уламки літака Ан-26Ш зібрані та перевезені на територію військової частини А4104 в м. Чугуєві Харківської області, де вони перебувають під цілодобовою охороною Державного бюро розслідувань (ДБР). Надалі фахівцями буде проведене максимальне збирання літака в початковий стан.
- Бортові самописці ("чорні скриньки") знайдені. Вони вціліли. Їх стан задовільний. Інформація на самописцях збережена. Вони вилучені та 27 вересня 2020 року авіаційними експертами під контролем ДБР розпочато процес їх дешифрування, який триватиме орієнтовно 3-5 днів.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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Несколько раз начинал писать пост о самолете и погибших ребятах, и несколько раз бросал. Какая-то пустота внутри.
Но так как эта тема для меня близка, не смог обойти ее стороной.
Моя судьба распорядилась так, что довелось проходить срочную службу в роте обеспечения на военном аэродроме в Чугуеве. Ничего сверхъестественного, просто облегчали условия для обучения курсантов, будущих военных пилотов. Ходили в караул на охрану периметра, складов и техники (как никак режимный объект), ходили в наряды на кухню, в столовую, на уборку взлетно-посадочной полосы и т.д. В общем, в круглосуточном режиме поддерживали жизнедеятельность аэродрома, так как курсанты сдавали и ночные полеты.
Однажды, наблюдая за тем, как заходит на посадку АН-26, старшина рассказал армейскую "байку".
Говорит, когда этот самолет проходил испытания, внезапно отказали два двигателя и экипаж вынужден был покинуть самолет. Пилотов нашли быстро, а вот самолет искали долго. В конце-концов, его нашли на расстоянии 20 км. от пилотов, в кукурузном поле, целым и невредимым.
Эта "байка" к тому, что АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
Не хотів зараз, в цей момент, в момент https://www.bbc.com/ukrainian/news-54303428 трагедії з Ан-26 , але мушу зараз.
За останні 7 років Україна пережила багато трагедій, багато людського горя.
І це біда...
Тільки я хочу нагадати, чим закінчувалися трагедії ще 2 роки тому.
Хочу нагадати, як цинічна худоба ще в момент трагедій, піднімала хвилю "Муженка - у відставку". Все горить, а їх нічого не хвилює, крім як поквитатись з Муженком.
Хочу нагадати, як цинічна худоба до кожної трагедії приплітала Порошенка.
І якби сьогодні президентом був Порох, то ця подія б виставлялась як "Порошенко знищує військових/добровольців, і т.д.".
На щастя, цього сьогодні нема.
Цинічна худоба мовчить.
Просто не треба забувати, чому вони мовчать, в чиїй вони команді!
І це добре, що вони мовчать, не проливаючи крокодилячих сліз і паралельно вбиваючи Україну і українців.
Mason Lemberg
З Чугуєва злітає АН,
Що двадцять шостим його звуть.
За сім хвилин - «чорний тюльпан»,
Тут АН і хлопці смерть знайдуть…
Там, Ненько двадцять шість синів,
Найкращі, молоді й сміливі.
За їхні душі в небі спів,
Бо вони всі були цнотливі.
Хто ж ту помилку допустив,
Що втратили найкращих хлопців?
В політ з цим двигуном пустив,
Що, безтолкові полководці?
Можливо знову це теракт,
Й причетні «братики»- сусіди…
Не розібравшись, вже як факт,
Вбачають від мотора біди.
Не думали, що там кордон
Й війна з сусідами триває.
Змостили ДРГ свій схрон,
А президент бруд на літак кидає.
Ще не забувся нам Іран,
Де наш літак збила ракета,
А наш з Оману той пацан
Бачив з несправностей букета…
За хлопцями у серці біль,
Бо то була наша еліта,
Залишилась тут гниль і цвіль,
Гуляють, не відходять ще від літа…
Батько, що під Луганськом впав,
Зустріне в небі свого сина.
За Україні й нас вмирав,
На мамі знов чорна хустина.
То ж спочивайте вічним сном,
Невинні наші молодята.
Кожен під ангела крилом
До раю летять голуб'ята.
26.09.2020 р.
Анатолій Березенський
28-летний штурман Алексей Остапенко, погибший в катастрофе Ан-26 под Харьковом, за несколько минут до гибели переписывался в телефоне со своей семилетней дочкой.
...
..
ждем официальную версию. ну а потом уже приговор.
Про катастрофу АН-26
.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
"а що посли не знають, що вони трохи не з тим говорять?? Говорити потрібно з дьЄРМАКОМ, а точніше з його "кураторами" з КАЦАПІЇ, зі всякими там ПУКІНИМ-ШЕЛОМОВИМ, ПОТРОХАшувем та іншими чекістами.... Бо ж якщо преЗЕрвадент щось не то зробить, то знову "випадково" може бути збитий український літак чи на донбасі почнеться загострення чи ще якась афера! https://censor.net/ua/comments/locate/3220949/019214b8-53c3-729d-a56a-142d2f65ac73"