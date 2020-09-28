Почалася розшифровка чорних скриньок Ан-26, який розбився під Чугуєвом, вона триватиме близько 3-5 днів, - Уруський

Бортові самописці літака Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України, який зазнав аварії увечері 25 вересня в Харківській області, вже виявлені, їхній стан задовільний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова урядової слідчої комісії, віцепрем'єр України Олег Уруський.

За його словами, станом на ранок 28 вересня 2020 року ситуація навколо трагедії з Ан-26Ш, така:

В результаті падіння літака загинуло 26 з 27 осіб, які перебували на борту. Один з двох хлопців, доставлених в лікарню одразу після трагедії – помер. Другий - вижив і знаходиться в лікарні у стані середньої важкості під постійною увагою лікарів. Всі тіла загиблих вивезені з місця трагедії. Встановлено контакт з 20 родинами загиблих курсантів. До Харкова вже прибуло 17 з них. Частина розміщені в готелі Міністерства оборони України, частина перебувають у родичів в місті. Наразі організовано безкоштовне харчування, забезпечення автотранспортом та супроводом. З родинами проводиться психологічна робота. Сьогодні - 28 вересня, у родичів загиблих буде розпочато забір зразків для аналізу ДНК з метою надалі провести ідентифікацію тіл. Уламки літака Ан-26Ш зібрані та перевезені на територію військової частини А4104 в м. Чугуєві Харківської області, де вони перебувають під цілодобовою охороною Державного бюро розслідувань (ДБР). Надалі фахівцями буде проведене максимальне збирання літака в початковий стан. Бортові самописці ("чорні скриньки") знайдені. Вони вціліли. Їх стан задовільний. Інформація на самописцях збережена. Вони вилучені та 27 вересня 2020 року авіаційними експертами під контролем ДБР розпочато процес їх дешифрування, який триватиме орієнтовно 3-5 днів.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.