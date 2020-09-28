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Разумков закликав Вірменію та Азербайджан розпочати переговори з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. ВIДЕО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав Вірменію і Азербайджан припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і почати переговори з врегулювання ситуації.

Про це він сказав на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні - непростий час для вірменського та азербайджанського народів. Ми як держава стурбовані тим, що відбувається, бойовими діями. І я, і від себе і від Верховної Ради хотів би закликати всіх зробити максимум, щоб не гинули люди, і сісти за стіл переговорів, щоб зберегти життя мирного населення і громадян двох держав", - сказав Разумков.

Читайте також: Війна в Нагірному Карабасі: Вірменія не звертатиметься до Росії по допомогу

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Також читайте: Вірменія та Азербайджан вранці відновили бойові дії, кількість загиблих зростає

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) ВР (15022) Нагірний Карабах (466) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+35
Фокина туда откомандируете на переговоры или какого-нибудь этнического армянина?
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28.09.2020 12:04
+31
Врегулюй війну на Домбасі, регулятор.
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28.09.2020 12:04
+30
Азербайджан без соплей разберется.
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28.09.2020 12:06
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разумков - дятел
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28.09.2020 12:01 Відповісти
Україні вигідна війна в Карабасі, це дозволяє наступати на Донбасі, бо путін вже перекидає кращих найманців з Донбасу в Карабах! Нам потрібно активно підтримувати Азербайджан тим більше що Вірменія постійно голосує проти України в ООН, синхронно з росією! Потрібно займати певну позицію - ворог мого ворога, це мій друг, тим більше що Азербайджан активно інвестує в українську економіку (покупка мобільного оператора МТС). Нам потрібно надати Азербайджану допомогу військовими радниками і певною військовою продукцією, бо відео з Карабаху показують що азербайджанська армія робить прості помилки яких можна було б уникнути.
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28.09.2020 12:07 Відповісти
Не потрібно боятись атаки, потрібно готуватись до війни - евакуйовувати з Києва Конституційни та Верховний суди, всі вищі суди, міністерства, РНБОУ та Верховну Раду України, щоб раптові заворушення чи навіть бойові дії в Києві не призвели до параличу державної влади. Саакашвілі дуже мудро пропонував перенести столицю України в Смілу - це дуже правильне рішення з огляду на стратегічну близькість Києва до російського та білоруського кордонів!
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28.09.2020 12:13 Відповісти
Ахахах.Мені теж подобається така ідея: евакуйовувати з Києва Конституційни та Верховний суди, всі вищі суди, міністерства, РНБОУ та Верховну Раду України. Якщо ми евакуйуємо всіх зрадників, то зможемо виграти в цій війні! Тому евакуйувати потрібно, і евакуйувати бажано за межі України!!
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28.09.2020 12:17 Відповісти
Предлагаю в Ростов евакуировать.
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28.09.2020 12:33 Відповісти
Потрібно щоб вони самі в Ростов не евакуювались, а з Сміли втікти буде проблематично, бо там міжнародних аеропортів немає і власні літаки та гелікоптери зберігати немає де! В поле поставити намети і організувати для ВРУ дистанційну роботу, щоб кожен зі свого намету по комп'ютеру голосував - це буде вирішення всіх питань! Відразу ВРУ почне працювати, бо повії та ресторани залишаться в Києві і не буде чим зайнятись депутатам в наметах - тільки працювати над законопроектами!
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28.09.2020 12:43 Відповісти
Согласен. И обнести все это колючей проволокой. И поставить вышки с пулеметами. Для охраны.
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28.09.2020 13:23 Відповісти
Щоб депутати не розбігались по курортам!
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28.09.2020 13:26 Відповісти
Потрібно щоб вони самі в Ростов не евакуювались, а з Сміли втікти буде проблематично

*************
У Смілі є психлікарня, - так зване "Шевченкове". Можна туди евакуювати наших "елітних" долбодятлів.
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28.09.2020 14:57 Відповісти
Есть лучше предложение братан. Всем радикалам желающим воевать с Россией и ОРДЛО до бесконечности, нужно выделить отдельный город или небольшую область на границе с Донбассом, пусть свозят туда всех горячих голов, ставят кого угодно главным хоть Турчинова, и нападают и воюют с кем угодно, лишь бы простых украинцев в это не ввязывали..
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28.09.2020 13:01 Відповісти
Я тобі не братан! Це по-перше. По-друге, ****** туди сам і контролюй мир. Чомусь гинуть наші хлопці. А ти міг би і проконтролювати. А якщо що, то одним ідіотом буде буде менше
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28.09.2020 13:17 Відповісти
Никитос! А какое твое предложение без оскорблений. Скажи конкретно. С Донбассом нужно воевать или нет???
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28.09.2020 14:51 Відповісти
Я конкретно тобі написав. Українську не розумієш? Тобі потрібно встати на лінії розмежування і контролювати мир, який був проголошений твоїм презедентом. Конкретика
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28.09.2020 15:00 Відповісти
Хоч хтось тут адекватний...
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28.09.2020 13:50 Відповісти
Сцу#ка, ти бував у Смілі? Сміла столиця України? Це тобі, юля, Гриценко у ві сні нашептав?
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28.09.2020 12:35 Відповісти
Мені більше подобається Знам'янка та Тернопіль, бо там проходить залізниця, але тут не в конкретному населеному пункті сенс, а в тім щоб винести ключові орагани влади з Києва і з однієї сторони розвантажити Київ переселив всю владну бидло-еліту в інші міста, посилити безпеку України через рознесення по території України органів влади та судів, розвинути споживчі ринки в інших містах України, куди будуть переноситись органи влади!
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28.09.2020 12:40 Відповісти
А може Кропивницький столицею зробимо? Все таки чорний пояс по карате зеленському дали саме тем
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28.09.2020 12:44 Відповісти
Можна і Кропівницький і Кривий Ріг, аби винести владні органи за межі корумпованого київського спрута.
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28.09.2020 12:47 Відповісти
МИНСК-3?
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28.09.2020 12:21 Відповісти
у путіна вистачить і на Вірменію і на Донбас... так що не треба нам лізти не у наші проблеми, ми у своїх по вуха.
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28.09.2020 13:49 Відповісти
Насправді підготовлених військових у путіна небагато - 20 тис, тому таким шансом потрібно скористатись і негайно потрібно почати готувати наступ на Донбасі та в Криму!
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28.09.2020 13:54 Відповісти
в рашці економіка на армію працює, чого-чого, а військового ресурсу і техніки там дай Боже... про який наступ ви говорите, сунемося силовим наступом в Крим - ще й без Херсону з Одесою залишимося
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28.09.2020 13:56 Відповісти
Військовий ресур це не те саме що підготовлені війська постійної бойової готовності. Коли путін сунув забирати Крим, в нього було 30 тис. контрактників які були підготовлені за стандартами НАТО згідно програми реформування міністра оборони рф Сердюкова. Потім під час бойових дій на Донбасі ці 30 тис. контрактників були переважно або вбиті або поранені і тому путін терміново наказав порошенку оголосити припинення вогню і примусив порошенка підписати Мінські угоди, бо путіну вже не було ким воювати. Той "війсковий ресурс" про який Ви кажете, був звичайними строковиками без досвіду ведення бойових дій і швидко закінчувався під ударами української артилерії та РСЗВ, що призводило до шалених втрат! Зараз у путіна є 20 тис підготовлених контрактників, яких він буде задіювати в Карабасі. Тепер потрібно допомогти Азербайджану глибше зайти в Карабах, максимально збільшити лінію фронту, зв'язав там активними бойовими діями більшість путінських контрактників, а самим йти у наступ на Донбасі і швидко та успішно звільняти населені пункти до самого кордону!
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28.09.2020 14:02 Відповісти
Якщо на Донбасі теоретично ще можливо щось зробити (бо Рашка офіційно не визнає своєї присутності там), то Крим - це дуже важлива для Кремля стратегічна територія (контроль Чорного моря, флот і т. д.). Впевнений, що у Криму є вже великий москальський гарнізон з добре підготовленими "зеленими чоловічками", технікою, яка нам і не снилась. От якби ще НАТО з моря вдарило, то можливо... але НАТО проти Рашки заради України не попре, вони можуть тільки "виражати стурбованість".
Не переоцінюйте наш військовий потенціал. У нас навіть флоту немає. Йти на Крим - це самовбвство за будь-яких обставин. Про Крим можна вже потроху забувати. А по Донбасу треба щось робити.
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28.09.2020 14:09 Відповісти
Для того щоб не дати путіну сконцентрувати сили на одному напрямку, наступ потрібно готувати і в Криму і на Донбасі. Я б наступав в Криму, це більш перспективно!
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28.09.2020 14:10 Відповісти
це - ваша думка, ризик - справа благородна, звісно. Але тоді є великий шанс отримати щось на кшталт "Джанкойського котла". Я би не відправив на таке своїх дітей,... Наших пацанів, дітей України, вже й так полягло багато.
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28.09.2020 14:15 Відповісти
Якщо генерали будуть приймати неправильні та помилкові рішення то й на Донбасі на фронті 450км можна організувати десятки котлів. У нас зараз немає вибору - боятись чи не боятись. Ми вже в стані війни і маємо її закінчувати, а закінчити війну можна тільки перемогою або поразкою! На Крим прийдеться наступати щоб вибити звідти росіян, тут не буде альтернативи і зараз самий вдалий момент для військової операції!
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28.09.2020 14:20 Відповісти
це як руку по лікоть в пащеку крокодила засунути...
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28.09.2020 13:56 Відповісти
Не потрібно нічого боятись і завжди потрібно реально дивитись на речі, щоб приймати правильні рішення. Підготовлених військ у путіна небагато, він їх використовує в різних гарячих точках і їх просто не вистачить на всі фронти, а наше завдання поєднати наш наступ з активізацією бойових дій на інших фронтах, щоб у путіна просто закінчились підготовлені війська!
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28.09.2020 14:04 Відповісти
долбо-дятел
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28.09.2020 12:14 Відповісти
задолбали эти лицемеры
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28.09.2020 12:02 Відповісти
Які накуй "пєрєгавори"? Рашка руками вірменів 30 (ТРИДЦЯТЬ!!!!) років утримує частину території Азербайджану і за цей час пройшло вже 100500 перемовин Ні Про Що!!!
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28.09.2020 12:04 Відповісти
Они уже 34 года регулируют ситуацию, но сейчас точно прислушаются к совету.
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28.09.2020 12:04 Відповісти
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28.09.2020 12:11 Відповісти
Смешно лаптеногое? Что лапти свалились?
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28.09.2020 12:38 Відповісти
Там це тягнеться з 19 століття... Совок за 70 років цю проблему не вирішив, то зара Разумков за 10 хвилин все врегулює: виведе на перед найвеличнішого, який, наче мантру, буде бормотати "нада просто пєрєстпть стрєлять"!
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28.09.2020 12:18 Відповісти
А разве совок эту проблему решал?!Наоборот усугублял!!!!Ведь все большевицкие отряды,которые орудовали в Средней Азии и уничтожали там "басмачей"по команде из Москвы ...состояли в основном из армян!!! Так что кровавая распря у них очень долгая и обоюдоострая!!!
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28.09.2020 14:14 Відповісти
Врегулюй війну на Домбасі, регулятор.
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28.09.2020 12:04 Відповісти
Нам наверное тоже нужен советчик.
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28.09.2020 12:05 Відповісти
Предлагаешь *****?
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28.09.2020 12:38 Відповісти
А что до сегодня другой был?
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28.09.2020 13:28 Відповісти
Фокина туда откомандируете на переговоры или какого-нибудь этнического армянина?
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28.09.2020 12:04 Відповісти
Зачем, он там за день все урегулирует, а оно производителям смерти надо?
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28.09.2020 12:06 Відповісти
Каким образом урегулирует, предложением капитулировать?
Кто готов пойти на это армяне или азербайджанцы?
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28.09.2020 12:16 Відповісти
выдать фокину противогаз и кирзовые сапоги!!!
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28.09.2020 12:15 Відповісти
А ОЗК?
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28.09.2020 13:30 Відповісти
Знаю одного, но неудобно предложить.
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28.09.2020 13:30 Відповісти
А кто у нас президент? Разумков или Ермак?
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28.09.2020 12:04 Відповісти
Коломойский
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28.09.2020 12:16 Відповісти
Армяне, Карабах не ваша земля. Прекратите дезинформировать свой народ, подлую ложь и нападение на азербайджанские земли.
Об этом в интервью https://azertag.az/ru АЗЕРТАДЖ сказала депутат Верховной Рады Украины Людмила Марченко.
Депутат отметила, что вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта. Армения начала боевые действия в районе Нагорного Карабаха. А СМИ Армении очень активно распространяют провокационную информацию.
"Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах", - добавила Л.Марченко.
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28.09.2020 12:05 Відповісти
Азербайджан без соплей разберется.
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28.09.2020 12:06 Відповісти
Лучше иногда просто промолчать .
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28.09.2020 12:06 Відповісти
Какая разница: все равно на них никто внимания не обращает. А кроме того, наверно, хотят комуто (я без понятия кому) показать, что они не пустое место.
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28.09.2020 12:16 Відповісти
Вместо пустопорожних призывов давно надо было сделать каолицию Азербайджан, Молдова, Грузия, Украина и вырабатывать совместные действия т.к. проблема у всех одинаковая и созданна страной лаптей и балалаек
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28.09.2020 12:14 Відповісти
уже есть ГУАМ, только толку от нее нету
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28.09.2020 12:20 Відповісти
Да, есть ГУАМ, которые создавался скорее для экономического и гуманитарного сотрудничества, кое-какая активность была в 2004-2006, но потом затихла за прошедшее время мир сильно изменился, а значит нужны новые подходы, новые направления в сотрудничестве.Успех мог бы быть достигнут если бы Президенты названных стран были бы, как говорят, на "одной волне",ведь если разобраться в Молдове Додон -обожатель ягеля, а в Украине-янелох
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28.09.2020 14:00 Відповісти
А что такое кАолиция? Это по мордовски?
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28.09.2020 12:39 Відповісти
Тре, відправити туди Фокіна з Кравчуком.
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28.09.2020 12:14 Відповісти
это ЗЕленый миротворец намекает что освобождать свою землю не нужно . лучше все оставить как есть и замутить многолетние переговоры об особом статусе и признании армянского вторым государственным ?
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28.09.2020 12:15 Відповісти
ага, и штаны ширинкой назад!
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28.09.2020 12:24 Відповісти
И что это зелёное чмо им говорит?
НУЖНО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ?

=================
В 90-х годах там просто перестали стрелять. И что?
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28.09.2020 12:17 Відповісти
Отправьте туда Бубочку. Он расскажет как прекратить войну. Просто перестать стрелять. И пусть все отается как есть. Какая разница?
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28.09.2020 12:19 Відповісти
Дурило паморочное , его надо в аренду азерам сдать, хурму носить с грядок.
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28.09.2020 12:21 Відповісти
блин, ну эти "стратеги", уже не лезли-бы со своим жалом!
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28.09.2020 12:23 Відповісти
Суслик.
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28.09.2020 12:24 Відповісти
Ну ежели сам Разумков призвал...
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28.09.2020 12:27 Відповісти
Дурко, ти повинен призивати Вірменію покинути окуповані нею землі. Ненавиджу дятлів!
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28.09.2020 12:29 Відповісти
Кто ты для них такой?
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28.09.2020 12:31 Відповісти
Да и дальше смотреть в добрые глаза пашияна-х-ла! Когда же вы вернете Азербайджану захваченную вами 32 Года назад нашу землю.? Давайте мы не будем стрелять ,а вы армяшки с кацапами Сдрыснете из наших домов ? Так,примерно,как планирует наш самый умный миротворец нелох оманский.
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28.09.2020 12:31 Відповісти
Как можно договариваться о мире, когда одна сторона заняла 20% другой стороны и не собирается ее возвращать, а вторая категорически с этим не согласна. Где предмет для переговоров. Азербайджан требует вернуть им все земли в международно признанных границах, Армения же объявляет все оккупированные земли" независимой республикой Арцах" ( по факту же присоединив их к Армении ) Где предмет переговоров - он что признание статус кво , как есть с 1994 года ( уже 26 лет), и главное перестать стрелять., а как же права Азербайджана. Вопрос не имеет решения. Вот и у нас с Рашей таже ситуация. Рф оккупировала треть Донбасса объявила там создание неких ЛНР и ДНР, а оккупированный Крым вообще присоединила к себе и заявляет что по Крыму вообще вопрос " закрыт" а ОРДЛО вернет только оставив его под фактически своим контролем, а еще мы и Конституцию и законы должны по их требованию поменять и забыть о ЕС и НАТО и т.д. - ну и где предмет для переговоров Рф стоит на своих требованиях а Украина требует возвращения всех оккупированных территорий ( включая Крым и Севастополь) в международно признанных границах в состав Украины без каких либо доп. требований со стороны оккупанта. Тоже и по вопросам Грузия - РФ, Молдова - РФ, Сербия- Коссово, Кипр - Турция ( сев Кипр), Израиль - Палестина, Индия - Пакистан ( Кашмир), Китай - Тайвань ситуации разные но суть одна, нет решения. ( ну разве что кроме силового, а с этим везде те или иные проблемы)
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28.09.2020 12:34 Відповісти
Нагадаємо, що на відміну від Азербайджану, 27 березня 2014 року на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН під час голосування за резолюцію № 68/262 про територіальну цілісність України,
ВІРМЕНІЯ ПІДТРИМАЛА РОСІЙСЬКУ АГРЕСІЮ ПРОТИ УКРАЇНИ.
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28.09.2020 12:36 Відповісти
Канешна, дарагой!
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28.09.2020 12:43 Відповісти
Нашелся авторитет .мешок дерьма .в себя решай глобальные вопросы лутше
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28.09.2020 12:45 Відповісти
Не призывал Ильхама Алиева смотреть в волчьи глаза, где Зеленский увидел понимание, и на том спасибо...
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28.09.2020 12:48 Відповісти
Тада. Нужно просто перестать стрелять и начать смотреть ***** в глаза.
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28.09.2020 12:50 Відповісти
Вроде самим не с кем договариваться?!
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28.09.2020 13:01 Відповісти
Ну если сам Разумков призвал, тада да, тада канешна...
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28.09.2020 13:03 Відповісти
Идиот, пенеговоры нужно вести уже после освобождения СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ!
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28.09.2020 13:08 Відповісти
Кремлевская хитрожопая консерва, сиди уже на попе смирно, миротворец хренов
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28.09.2020 13:35 Відповісти
цирк еще советы не давал.
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28.09.2020 13:36 Відповісти
уже дал.
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28.09.2020 15:00 Відповісти
Турецкие дроны врегулируют там ситуацию ..... успешного господства им в небе над Карабахом! ))))
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28.09.2020 15:35 Відповісти
Разумков призвал... До этого самый короткий анекдот, был: колобок повесился.
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28.09.2020 17:00 Відповісти
Ну таки да.....
Если Азейбарджан отобьет Нагорный карабах, то вся ваша риторика "о невозможности решения проблем Донбасса и Крыма военным путем" летит в жопу!!!
И это Азейбарджан будет говорить Розумкову о инфантильной и безхребетной политике и призывать адеватно реагировать на агрессию рашки!
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28.09.2020 17:28 Відповісти
всё верно.
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28.09.2020 21:37 Відповісти
 
 