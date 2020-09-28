Разумков закликав Вірменію та Азербайджан розпочати переговори з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. ВIДЕО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав Вірменію і Азербайджан припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і почати переговори з врегулювання ситуації.

Про це він сказав на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні - непростий час для вірменського та азербайджанського народів. Ми як держава стурбовані тим, що відбувається, бойовими діями. І я, і від себе і від Верховної Ради хотів би закликати всіх зробити максимум, щоб не гинули люди, і сісти за стіл переговорів, щоб зберегти життя мирного населення і громадян двох держав", - сказав Разумков.

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Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

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