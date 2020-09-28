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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 виявили у 328 жителів Києва, 8 осіб померли, - Кличко

За добу COVID-19 виявили у 328 жителів Києва, 8 осіб померли, - Кличко

Кількість інфікованих COVID-19 в столиці досягла 22 143, з них 328 - за минулу добу.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Києві виявили ще 328 хворих на коронавірус. 8 випадків - летальні. Всього за період пандемії, від вірусу померли 369 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 22 143", - зазначив Кличко.

Серед захворілих 164 жінки віком від 18 до 87 років і 21 дівчинка від 1 до 17 років. А також 128 чоловіків віком від 18 до 92 років і 15 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворіли також 9 медиків.

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У лікарні столиці госпіталізовано 43 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 23 людини. Всього коронавірус побороли 6 505 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 66, Оболонському - 52, Деснянському та Дніпровському районах - по 39 випадків.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19632) Кличко Віталій (3525) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За сутки COVID-19 выявили у 328 жителей Киева, 8 человек умерли, - Кличко - Цензор.НЕТ 8191
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28.09.2020 12:18 Відповісти
ватная шелупонь от слуг урода драпанула и нашла себе нового "мессию" - пальчевского
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28.09.2020 12:19 Відповісти
Давайте еще каждое утро писать, сколько человек умерло от табакокурения и употребления алкоголя, а потом будем вводить карантин по городам.
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28.09.2020 12:32 Відповісти
Яка нормальна людина може голосувати за гебиста Пальчевського ?
Хто малює йому ці рейтинги !?
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28.09.2020 12:52 Відповісти
 
 