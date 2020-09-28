Кількість хворих на COVID-19 дітей у Києві зростає: серед школярів 346 інфікованих, з-поміж педагогів - 190, на карантин закрито шість шкіл, - Кличко

У столиці збільшується кількість дітей, які хворіють на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу зазначити, що в столиці збільшується кількість дітей, які хворіють на коронавірус. Загалом за весь період захворіли 1592 дитини. 674 з них (це понад 42%) захворіли тільки за останні 4 тижні, - повідомив мер. - Хворіють у Києві і немовлята, і підлітки. Найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було лише кілька днів. Найбільше ж хворіють діти у віці від 5-ти до 14-ти років", - сказав Кличко.

Він також зазначив, що кількість хворих дітей збільшилася, зокрема, і з початком нового навчального року.

"Підкреслю: місто контролює дотримання санітарних норм у навчальних закладах. Школи та садочки працюють сьогодні за чітко визначеним регламентом. Заклади чи окремі класи та групи, де виявили хворих, закривають на карантин. На сьогодні в столиці закрито на карантин 6 шкіл – через захворювання вчителів. На самоізоляцію та дистанційне навчання перевели загалом 290 класів у 126-ти школах міста. Там, де хворіють учні", - повідомив Кличко.

За словами Кличка, кількість хворих на COVID-19 школярів становить 346, педагогів - 190.

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У дитячих садочках - через випадки вірусу - тимчасово закриті 23 групи. Три дитсадки - на карантині. По одному: у Печерському, Святошинському та Деснянському районах. Наповненість дітей у садочках сьогодні – понад 52%.

Мер зазначив, що хоча діти хворіють на коронавірус у більш легкій формі і серед них – небагато госпіталізованих, вони є розповсюджувачами інфекції. І можуть заразити і рідних у сім’ях, і ровесників, з якими спілкуються.

"Тому закликаю батьків уважно ставитися до здоров’я своїх дітей. Пояснюйте їм, що треба дотримуватися правил безпеки. Показуйте це власним прикладом", - наголосив Кличко.